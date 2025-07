A ŠTA KAŽE DUŠKA JURIŠIĆ? Izgorio automobil povratnika a oglašava se vlasnik, poslanik u Skupštini Republike Srpske Amir Hurtić pjevušeći Bajagu & Instruktore, rođak i državni ministar također povratnik Sevlid traži hitnu zaštitu rođaka povratnika …

– Prije dan-dva neko je u dvorištu Amira Hurtića zapalio njegov automobil, javnost grmi. Pronaći počinitelja, kazniti čak i nalogodavca, ugrožen je život i imovina povratnika Amira Hurtića. Oglasio se i Dodik tražeći detaljnu istragu, državni ministar Sevlad Hurtić je rezolutno osudio ovaj napad i ugrožaanje povratnika.

Ovo sa istim prezimenom žrtve i branioca neka vas ne zbunjuje, u BiH je to klasična ‘morala’ i ‘normala’. Zahiragići, Ademovići, Silajdžići, Zukani, Nikšići, pa evo i Hurtići, sve su to ‘genetski predodređeni rođaci’ ili kumovi, ‘mladi lavovi’ sa istim imenima i prezimenima kao oni nekadašnji stari u vlasti, kako je svoga kuma Jasmina Ademovića onomad nazvao ministar Konaković kad ga je ustoličio za predjednika Skupštine Kantona Sarajeva. Što bi rekli u ‘Audiciji’ nekad davno ‘svi smo mi Gelje’, ne radi se o nepotizmu, taman posla.

– Isto tako, neka vas ne buni ovo sa ‘povratnicima’. Jeste, Amir Hurtić se vratio na svoje ognjište još 2008. kada je bio ‘povratnik’ međutim kad jednom takvu titulu stekneš, ostaješ pod državnim kišobranom do kraja života. Kao što potomci nekakvih ‘šehida’ ostaju evo do danas ‘djeca šehida’ a svi su odavno u četrdesetoj ili pedesetoj godini života, i još uvijek ‘djeca’. Naime, on je, Amir, sada poslanik u Skupštini Republike Srpske, (prije togabio je povratniku skupštini Doboja) ispred minorne političke partije ‘Zeleni SDA’, odakle je na sličan način u držanu fotelju ministra uskočio i njegov bliski rođak Sevlid Hurtić a Amira matematičkom operacijm ubacio na svoje mjesto u klupe Skupštine Republike Srpske.

– Dakle, za svaku je osudu paljenje automobila narodnog poslanika Amira Hurtića, kao što je za osuditi svako slično paljenje koje nam se ‘dešava’ u BiH svakodnevno, međutim dizati ovoliku larmu i vezati taj kriminalni čin prije dovršetka istrage uz sve povratnike, ugrožavanje njihovih života u entitetu, sve uz tvdnu da je ‘napadnuta i porodica i imovina’, da su generalno ovim ugroženi svi Bošnjaci, da se sitematski krše prava povratnika i sve u tom ruhu i tonu, više je od političarenja. Nema toga ko još nije osudio ‘ovaj gnusni čin’, ostala je jedino Duška Jurišić zamjenica ministarstva za izbjeglice, inače poznata po oglašavanju i posjeti žrtvama u svim sličnim situacijama, posebno kad su žrtve Bošnjaci. Ovaj put je gluha i nijema. Valjda zbog šefa ministra Sevlida koji je maltretira i šikanira usljed čega ga je čak i tužila za mobing.

– Da, u BiH i u Republic Srpskoj gore auta svaki dan i svaku noć, međutim požar se ne vidi svuda isto. I nije svaki požar ‘slučaj’ da se o tome mora izjašnjavati državni ministar pa braniti prava rođaka, kao što je to učinio Sevlid, zeleni SDA tajkun i multimilioner koji je u fotelju ministra ujahao na krilima matematičke operacije sklapanja vlasti poslije zadnjih izbora. Medijsku vatru je među prvima ‘zapalio’ sam vlasnik auta Amir Hurtić, već poznatim hrabrim sloganom ‘nikog se ne bojim, neće me uplašiti’, asocirajući da je požar radi ‘strahe’. Da bi bi je kasnije dopunio uz stihove Bajage & Instruktora i njegovih ‘bisera’.

“Nije lako u kraju gdje non-stop neki laju! Šta me sutra čeka ne bojim se i hrabro dalje guram. Evo me opet sjedim tu u avliji svojoj… Moji su drugovi biseri rasuti, ali ja ću vas čekati”…

Prekrasno, državnički i poetski, svakako, to se i očekivalo od poslanika takvog kova, čak se i rimuje, ‘u mom kraju, neki laju’. Iako Amir asocira na Srbe ili Hrvate, jer ‘naši nikad ne laju’, dok se istraga ne završi, ako se uopšte i završi, treba biti oprezan, međutim kod nas je ovo već okvalifkovano kao udar na Bošnjake, ne može drugačije. Ne mora značiti, ali može se desiti da bude kao i sa onim autom u Travnku od onog hodže prije nekoliko godina, pa se ispostavilo da je šibicu kresnuo jedan Bošnjo na odmoru iz Njemačke. Kako se radi o rodbini u vlasti u stranci ‘zelenih’, može se prije reći da je to ‘udar na Zelene SDA’. Na ‘ekologe’ iz SDA mafije, budući da je ministar Sevlid preko ove svoje strančice (što je još jedno bh čudo, to sa svojim strankama u vlasti, slično stranci DF-Željko Komšić, stranci-‘inicijativi’ Fuad Kasumović BHI KF ili najboljem primjeru Oca i ministra Rame Isaka sa sinovima u stranci ‘Snaga naroda’, i tako dalje, sve do broja 130 koliko se nakotilo političkih partija iz legla SDA i SDPa), postao državni ministar za izbjeglice.

– Dok istražni organi rade posao, potrebno je odgovoiti na par pitanja čisto radi pojašnjenja za ubuduće. Prvo, Ako je Amir Hurtić povratnik a poslanik je u skupštinskim klupama, da li to znači da nam je i ministar za izbjeglice Sevlid Hurtić povratnik? I to ne bilo koji, već multimilioener, sa nekoliko privatnih firmi sa kojima slaže tender povlastice i namiče milione? Drugo, ne manje važno za rasvjetljavanje težine ‘slučaja’: kad je Amir Hurtić osunećen? Ovo pitamo zato jer znamo da je njegov rođak Sevlid po sopstvenoj izjavi ‘osunećen sa četiti mjeseca’ a ne ‘kao neki drugi Bošnjaci’ koji su se sunetili u poznoj dobi, po čemu je postao ‘Mali Bošnjak’, kako je sam ustvrdio u jednom ‘fejsbučenju’ sa drugim bh politkusom koji možda uopšte i nije osunećen, i pitanje nije bezačajno. Naime, ako je Amir Hurtić osunećen kao i Sevlid rano i stekao zvanje ‘Mali Bošnjak’, onda ga treba još više zaštititi. Ako je ostao bez bošnjačke muškosti kasnije kao ‘oni što glume velike Bošnjake’ po teoriji rođaka Sevlida, onda će ga javnost manje žaliti.

– Biti ‘Mali Bošnjak’ ne znači biti manje Bošnjak, naprotiv, to je svojim djelovanjem već pokazao ministar Sevlid otkrivajući nam svoju muškost umjesto porijekla imovine. Zato bi istraga trebala malo ići i u tom pravcu. Čisto radi ugođaja i težine osude.

Na kraju svih krajeva i početaka, niko ne pita da li je auto poslanika Hurtića bilo ‘kasko’ osigurano. A što uz paljenje auta nije nikako za odbaciti. Niti znamo da li je ikada u silnim milionima za povratnike dobio koju crkavicu, jer još ‘živi u kući bez fasade’, na sramotu rođaka ministra Sevlida.

photo : poslanik u entitetskoj skupštini Amir Hurtić, član ‘Zelenih SDA’, arhiv