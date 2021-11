Nekad ‘najbolji ahbab’Alije Izetbegovića otvorio dušu na ‘Face’ tv : Alija je grobar države Bosne i doušnik UDBAe kao i bivši Reis ‘Hižaslav’ Cerić i podijelio je Bosnu, Bosna će biti podijeljena, moj ideal Bosne je vjerska država

Čitam i bilježim : intervju jednog od braće Latića, Džemaludina, profesora i pisca, jednog od osnivača SDA stranke na ‘Face tv’ jučer je u svim medijima označen kao ‘šokantan’. Čak se javno ‘šokirao’ i Senad Hadžifejzović, ‘nevjerujući sa svoje rođene uši’ kako bi rekao popularni Šojić iz beogradske komedije ‘Bela Lađa’ kako i šta o Aliji Izetbegoviću govori njegov saborac, zatvorski drug i jedan od osnivača SDA partije.

Alija je autokrata, osnovao je ali i uništio SDA stranku, planirao je prvo Tihić Sulejmana svog rođaka na čelo stranke a onda sina Bakira, javno je govorio jedno a onda bi uradio drugo, suradnik je UDBAe, podijelio je Bosnu u Dayton-u (‘ne bih to potpisao prije bih se objesio’), Bakir je nesposoban i ne može predstavljati Bošnjake, bivši Reis Cerić i velika većina vodstva Islamske Zajednice u BiH su suradnici UDBAe, Alija je pristao na podjelu Bosne (‘vidio sam papir’) i Bosna će biti podijeljena … Turci od Alije prave idola i mudraca, ja se zalažem za vjersku Bosnu i nisam radikal… Ima toga još, kaže da je ‘jedva dočekao da dođe i ovori dušu’, međutim ne vidim ništa, ama baš ništa ekskluzivnog ili šokantnog u izjavama profesora i pisca Latića, što već nismo znali i što ne vidimo svaki dan na ‘sonu’.

Šokantno je, ako se tako može reći da dojučerašnji ideolog i osnivač stranke koji je sa Alijom bio kako je govorio ‘najveći ahbab’ odjednom a nakon toliko vremena ‘promijeni ploču’ pa odluči da o svemu što misli i zna progovori javno i što o sebi nije puno rekao, a imao je šta za reći.

Također, skoro sve što je rekao o Aliji, Bakiru i SDA džematskoj bulumenti u vlasti i u Islamskoj Zajednici BiH je, rekao bih, poprilično tačno i već znano. Međutim, mi smo kao i Turska i mi od Alije pravimo idola, mudraca, uspješnog političara. Otvaraju se muzeji, pišu se knjige, ‘istine’, postavljaju kamene spomen piramide, citira se Alija čak i u kad krade od drugih.. Da je odmah po izlasku iz zatvora imao pasoš i putovao širom svijeta svi znamo, to se pored onako teške optužnice i kazne nije moglo nikako desiti bez dozvole službi bezbjednosti, znamo da je uvijek pitao a sam odlučivao, ujutro ovako, popodne onako, znamo da je nemilosrdno krao kao u slučaju ‘prvih demokratskih izbora’ kada je Abdić Fikret osvojio skoro pola miliona glasova više a Alija postao predsjedavajući, znamo i njegovu politiku nedam Bosne ali je dijelim kao svoju babovinu, ma sve skoro što je rekao znamo …

Ne vidim šta bi se od svega toga ‘šokantnog’ moglo izroditi, desiti u BiH, da narod ‘progleda’ i da narod kao i Džemo ‘promijeni ploču’, mislim ama baš ništa. Mračna SDA ideologija uz pomoć Islamske Zajednice je za ove tri decenije odradila svoje, u svakoj pori džave BiH su iste face već 30 godina, država je odavno u njihovim rukama a narod mentalno ispranog moga i sa generacijama zadojenim vjerski i nacionalistički u psihičkoj depresiji, istina je ispisana onako kako su htjeli i zamislili. Od svega što je rekao Džemaludin bi mogao samo ‘zaraditi’ još više kritika, napada, ne isključuju se ni ono najgore, čega je i sam svjestan kad kaže da se ‘plaši’. U BiH se istina, posebno o Aliji tako nagrađuje. Izopćenjem u javnosti, vožnjom u gepeku ili slanjem metka u koverti.

Dakle, Džemaludin kao i brat mu Nedžad Latić, o Aliji i SDA nekadašnjoj braći znaju mnogo ili skoro sve, ‘i piškili i kakili’ su u jedno, dobro je što je to sada podastro javnosti, da ne kažu nekad kasnije ‘nismo znali’, bili smo ‘zavedeni’, međutim kao i za Bosnu, sve je sada kasno.

No, o sebi nije rekao puno. Ili je rekao skoro ništa. Osim da je proglašen ‘radikalom ‘ u SDA stranci, da su ga šutnuli kao mnoge prije i poslije njega, da ga od toga nije spasilo čak ni to što je sa Alijom robijao i sjedio na optuženičkoj klupi. Mafija sve oprašta ali ‘izdaju’ nikako. Čak iako je potrebna, istinita i korisna.

Posebno, zapravo nije ga to voditelj ni pitao’, nije se dotakao svoje sramne uloge u projektu ‘Ljiljan’ ratnom glasilu Alije Izetbegovića gdje su se slivali milioni KMa donacija i gdje su braća Latići carevali dugo. List je bio ne samo radikalan već i nacionalistički i fašistički nastrojen, Džemaludin je uređivao i pisao skupa sa bratom. O ‘vlasima’, o ‘narikačama majkama ubijenih četnika mashanllah’, o čistoj vjerskoj Bosni koja se gradi i stvara koju i sada zagovara Džemaludin Latić, o miješanim brakovima je govorio fašizoidno nazivajući djecu iz takvih brakova ‘kopiladima’, ‘miješanim mesom’, faširano molim lijepo, svega i svačega je bilo. Projekat ‘Ljiljan’ je stao kad su presušile donacije i ‘kad je puklo’ izeđu ‘ahbaba’. Kad je stalo ono poznato državničko Alijino guverneru Banke ‘selam, isplati 2 miliona…’

Od svega nabrojanog primjetio sam jednu nelogičnost pa i neistinu koja je izišla iz ovog intervjua. Naime, Džemaludin je govoreći o dinastijskom i autokratskom ponašanju Izetbegovića naveo kako mu je bilo onemogućeno da se kandiduje za bh Predsjedništvo a što je njablaže rečeno čista laž. Džemaludin Latić se nakon razlaza sa SDA priklonio aSDA (koja kao baštini izvornu dobrotu Alije i SDA stranke) partijii te kao njen kandidat za bh Predsjedništvo učestvovao u izborima 2010. godine. Oprobao se i sa svojom minornom strankom koju su svi odavno zaboravili. Čak je radi glasova gostovao po džematima Sjeverne Amerike i Canade uz taj Ramazan pred izbore 2010. Kao što sada sa ahmedijama jezdi po dijaspori po džematima Sin Velikog Oca. U gradu Utica NY je bio gost familije Mehmedovića koji su bili ‘alfa i omega’ u crkvi konvertovanoj u džamiju koju su zbog svađe sa vodstvom odbora napustili pa osnovali drugi džemat. Podsjećamo, dobio je beznačajan broj glasova (8.738), skoro duplo manje od kandidata Fikreta Abdića iz DNZ stranke Đedović Ibrahima koji je tada osvojio 13.369 glasova, dok je u bh Predsjedništvo ušao Bakir Izetbegović sa 162.000 glasova, slijedio ga je Fahrudi Radončić pa Haris Silajdžić

I, na kraju svih krajeva, treba i to reći. Par dana će se o ovoj njegovoj priči šaptati, twittati i fejsbučiti i sve će na kraju postati naša bh ‘normala’. U kritikama će kao i obično biti uvreda od jastrebova i radikala SDA, po internetu će botovi razvijati svoju maštu, biće prijetnji i napada svih vrsta, nažalost, nije isključeno ni ono najgore. SDA političari će ili intervju ignorisati, kao što je to učinio odmah Reis ef. Kavazović (‘odgledao sam intervjuu, uzeo avdest i proučio dovu svim šehidima’), dakle javio se Aliji, biće optuživanja da je bio ‘ahbab’ dok je dobivao lovu a sad kad toga nema, zna se šta slijedi, ‘Hižaslav’ Cerić već piše pismo i sprema munafičku dovu za nega i sve nas, i sve u tako odviše znanom bošnjačkom stilu.

Mnogi će ga proglasiti ludim i neuračunljivim iako je živi intelektualac, Bakir Izetbegović će vjerovatno u svom stilu i stilski reći ‘ko gubi ima pravo da se ljuti’ poznajući svoj bh narod i raju, negirajući sve izrečeno o njegovom Ocu o kojem se mora samo sve najljepše govoriti. U protivnom ‘oni koji ne vole Aliju ne vole Bosnu’.

Da, šokantno je u stvari ovo: zašto je Džemaludin šutao do sada?

Da je olakšao dušu ranije možda bi se neke stvari mogle i popraviti. Ovako, kasno i za njega i za Bosnu.

photo : Džemaludin Latić (u sredini) 18. septembar 2010, džemat Utica NY crkva konvertovana u džamiju, arhiv