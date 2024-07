SDA će se vratiti, ‘ona nije umrla, to se samo nama čini’

Kažu silni ‘analitičari’, ‘korespodenti’, ‘stratezi’, ‘geopolitičari’ i ‘pravni eksperti’, sve krpelj do krpelja i sve plaćeni uhljebi, da je SDA mafijaška stranka Alije Izetbegovića gotova, da je nestala i da su prošli opšti izbori donijeli promjene i novu vlast ‘trojke’. Pa još ‘da više nikada neće biti isto kao prije’, ‘raja je prodisala‘, svašta nam kažu, i što bi rekao nenadmašni Srećko Šojić iz popularne serije ‘lažu, kleveću, i podmeću’.

Ništa, nažalost, nije promijenjeno niti je SDA mrtva, izborni bh cirkusi samo mlate lovu i ‘praznu slamu’. Promijenjene su jedino plate nekih drugih izabranika, uvećane su, fotelje ili kako oni fino kažu podijeljeni su ‘državni resursi’, majice i dresovi, sve ostalo je u BiH isto. Ista vjerska država koju nazivaju građanskom i sekularnom, iste želje i akcije Srba i Hrvata, Bošnjaka posebno. Isti žal za EU ali ‘malo morgen’, isti put za Zapad ali preko Istoka. Svuda vrijedi pravilo da ‘after’ nije isto što ‘before‘, da je ono što je bilo prije drugačije poslije, osim u BiH.

Za SDA važi pravilo kao i za one borce ArBiH, dio njih koje nazivaju nekakvim ‘šehidima’, poginulim ‘borcima na Allahovom putu’. Ona ne umire, ‘to se samo nama čini’. Evo, krajem 2022. godine su završeni opšti izbori, spiskano je 20 miliona KMa i nakon skoro 7 mjeseci formirirana vlast, danas u pola 2024. godine ta vlast uopšte ne funkcioniše. Osim u virtulanom bh Muzeju, a već nam stižu lokalni izbori krajem godine. SDA je tobože u opoziciji ali je vidljivija nego pozicija u vlasti. I živa. Svojim svakodnevnim blokadama, podmetanjima i medijskim spinovima u čemu učestvuju skoro svi bh, državni mediji, življa nego ikad. Poznata je i matrica. Ništa ne valja bez SDA, sve su ‘izdajnici’, ‘sve su dali Dodiku i Čoviću’, ‘mi jedino znamo kako se vodi država’, ‘nedamo žrtve, šehide’, ‘nedamo državu’. ‘Nova vlast’ udara kontra pričom, i braneći se upada u ista korita iz SDA voda i potoka. Brane ‘crvene linije‘, pravdaju se vojnim knjižicama, udvaraju se Reisu i slikaju po džamijama dokazujući svoju državnost, zloupotrebljavaju čak i žrtve na isti način kao i Rijaset i SDA. Jer, na izborima je ‘pao’ samo Bakir, u svim sektorima države i uzduž i poprijeko, ostali su kadrovi SDA koji djeluju i rade punom parom.

Logično. Skoro sve novostvorene partije u BiH su nastale izlaskom pojedinaca iz SDA, odatle su se ispilili, iz gnijezda SDA, i samo su nastavak djelovanja SDA partije pod novom partijskom zastavom. Čitava bošnjačka elita političara su skoro odatle. Konaković, Čampara, Ademović, Denis Zvizdić, sve su to puleni i dojučerašnji teški SDA ‘domoljubi i ‘patriote’, sve ista ‘raja sa hadža’. Sad kad kritikuju SDA dođe ti da povratiš. A oni kritikuju i rade isto, rade za SDA. SDP tranka na koju je bh raja najviše računala kao na bastion multietničnosti i zajedništva, postala je velika zabluda i prevara, u nekim slučajevima ‘žešća’ je od svoje ‘sakrivene majke’ SDA stranke. Posebno su su se tobože ‘oteli kontroli’ Denis Bećirović, Irfan Čengić, Benjamina Karić i Zukan Helez, a ima ih još, tu je i Damir Mašović blizu. U njihovim djelovanjima nema sukoba sa interesima SDA i Rijaseta niti razlike u vođenju države. No, ni Partija ni Nikšić ništa ne poduzimaju da ih isključe ili partijski kazne, naprotiv, stvarajući privid suradnje i slobode mišljenja, odrađuju posao za SDA. Baš po onoj pametnoj uzrečici iz naroda koju je citirala Sebija, profesorka i doktorka bez diplome i krivičnog progona kad je na pitanje novinara o rasipanju kadrova iz SDA odgovorila šeretski : ‘jedan ode dva se rode’. Otišao Konaković – rodio se Dino. Otišao Denis – rodio se Zvizdić… Otišao Silajdžić rodio se Semir Efendić, … Otišao Lagumdžija rodio se Denis Bećirović …

Nekad smo gledali samo Bakira Izetbegovića kako ekskluzivno klanja po džematima i uz rame sa Reisom, danas sa Kavazovićem dovi Denis Bećirović. Snašli se i Denis i Reis. Nema promjena. Nema ih ni u takozvanoj opoziciji u Republici Srpskoj, sve su to blijede kopije Milorada Dodika. U HDZu da i ne govorimo, tu je Čović sve davno zabetonirao. Dakle, provoditi izbore u BiH je čisto bacanje para ali ovu šaradu čak i međunarodna zajednica podržava i krađu glasača proglašava demokratski provedenim izbornim ciklusom. Gdje svake dvije godine spiskamo milione na ‘promjene’ a sve ostaje isto. I u Zemlji i u vanjskoj politici. Znači, ni EU nije suštinski već samo formalno za promjene. Sudeći po prisustvu i postupcima EU ambasadora u BiH pa čak i američkog ambasadora, i oni su u ove crkuse uključeni. Inače ne bi sastančili više sa Reisom nego sa državnicima BiH. Uz opasku da sve što je više ovakve ‘bitke za državu’ – države je sve manje.

Iza SDA i njenih koalicionih pratnera, prvenstveno bh štetočine DF Željka Komšića ili SBiH Semira Efendića, da i ne spominjem krajiškog lolu i vehabijskog šibicara Ogreševića još uvijek stoji i dovi IZBiH i Reis Kvazović. Nekada uz Bakira, danas uz Bećirovića. Koji se hvali titulom doktora evropejca i moderniste a doktorirao na islamu. Nema after i before. Samo se čeka dan kada će ono ‘poslije’ postati ono ‘od prije’. Slično je bilo i u izborima 2010. kada je SDP sa ‘alijansom za promjene’ tobože uzeo vlast. I šta se desilo? Zlatko Lagumdžija je čitavo vrijeme šurovao sa SDA, iftario i išao na hadž i već sljedeći izbori su bili u znaku povratka SDA na scenu. Duboka država SDA mafije se ne može uništiti u par izbornih ciklusa jer kao što rekosmo sve ostale stranke, izuzev možda ‘Naše stranke’ koja je nebitna i minorna, su kao i ona, samo ‘što mi to ne vidimo’. Čak i Lagumdžija se, eto, vratio, viđamo ga i slušamo iz UNa gdje ga je poslao Denis Bećirović prvak SDP stranke koju je Lagudžija dokusurio. Koji u jednoj rečenici u intervjuu za ‘Preporod’ govori o godinu dana dugom tajnom ‘planu’ za Rezoluciju o Srebrenici’, kako se ‘čekalo sa tim da u Predsjedništvu imamo dvojicu, Bećirovića i Komšića‘, pa da se krene uz blagoslov Reisa u pripremu Rezolucije UNa.

A mi se čudili kako je Lagumdžija postao izbor Bećirovića. Budale.

photo : montmontaža Cross Atlantic, Reis Kavazović, Bakir Izetbegović i Denis Bećirović, arhiv