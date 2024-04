Zvanična vlast će šutati jer mora zbog Amerike, ali ‘pučanstvo’ koje je ogledalo države je dobilo novu temu za komentare, šetnje, proteste i jaukanje : cionisti i Izrael opet ubijaju nedužne muslimane u Iranu …

– Kod ‘nas’ se ne znaju pravila ni u politici ni u narodu, čas smo ovako, čas onako. Od nacije do vrha vlasti. Jedino je konstanta stav Reisa i zaštita braće u islamu. I to kad dođe ‘haber’ sa Kovača, jer ni tu nema čvrstog stava i još čvršćih pravila, tumačenja dolaze u skladu sa ‘potrebama’ vrha Rijaseta. Iako je u međunarodnim odnosima i procesima BiH niko i ništa, ‘mi’ se vazda utrpavamo i pravimo važnim, makar to šteti i štetilo i narodu i državi, i permanentno se miješamo ne samo u odnose sa susjedima u Regionu već i u Svijetu. Od izbora do funkcionisanja vlasti u stranim državama.

– S početka rata u Ukrajini, podsjećamo, orilo je i gorilo ‘slava Ukrajini’. Avdo Avdić, Reuf Bajrović i ostala medijska kamarila, našli su vezu BiH sa Ukrajinom, Avdo je čak tamo u suton rata i osvanuo sa kacigom na glavi i zaštitnim prslukom a onda ‘nas krenulo’. Eto Putina, sad je Bosna na redu. Rat samo što nije počeo. Mi i Palestina isto, žrtve, genocid i sve što uz to ide, uključujući sakupljanje pomoći. Senad Hadžifejzović sandžačko čudo medijske moći i bitaka je razgrnuo arhive i otpočeo sa najavom bh rata. Teme su jasne : Dodik, Putin, Vučić, Hrvatska, Mađarska, muslimani, Bošnjaci, ugroženost opstanka …

Čim je Zelenski sa početka rata u Palestini podržao Izrael, Bošnjaci su ‘prevrnuli ploču’. Nema više ‘slava Ukrajini ni onom ‘američkom potrčku i glumcu’, crkli dabogda cionisti, nacionalisti, kršćani, fašisti. Nećemo ‘coca-colu’ osim uz iftare, nećemo ništa cionističko osim pametnih telefona jer bez njih smo običen budale. Putin je u pravu… Nekoliko desetina izbjeglica iz Ukrajine od oko stotinu koji su još ostali u BiH, ni danas nemaju ni približno ista prava u izbjegličkim centrima kao ostali emigranti ili azilanti. Mole Boga da odu iz BiH, tako su dočekani.

– Prošla je godina i kusur, ne bi rata u BiH a opet ‘samo što nije’. Međutim više niko ne ‘šeta’ za Ukrajinu, samo se ‘šeta’ i protestvuje za Palestinu. Vlast ništa ne radi, radi ulica. Danima. Dok bošnjački mediji licitiraju sa žrtvama Gaze veličajući njihove uspjehe i slavu i proglašavajući teroriste Hamasa ‘Božjim partizanima’. Svi koji ne osude Izrael, ‘cionisti’ su i zločinci’, uključujući i Ameriku (izlapjeli Joe Biden posebno, od ahbaba i ‘inshanllah’ predsjednika postao je u očima bh muslimana najomraženija osoba zbog podrške i pomoći Izraelu), čiji ambasador u BiH o tome nije ni slova prozborio, inače prati sve, fejsbuči svake minute. Što je baš onako interesantno : proziva se i pljuje američki predsjednik i ambasador kojem se poručuje ‘go home’, tj, marš kući, a ovamo ‘Amerika je naš najbolji prijatelj i partner čak’. Tipična ‘Munira politika’ (majka nad majkama Munira Subašić, op. Cross), politika SDA i Reisa preko Memorijalnog centra u Potočarima. ‘Draga Kolinda predsjednice, sad ti dajem krunu kraljice Balkana, sad ti je oduzimam’. I još bolje ona Alijina : ujutro mislim jedno, uvečer drugo.

– Evo, srećom i na žalost po Hadžifejzovića i napaljene ‘patriote i gazije’ Bošnjake, još nema rata u BiH iako je po pisanju i larmanju medija ‘Bosna u ratu’, ali napade prvo Izrael ambasadu Irana u Siriji i eto ti napada zelenih gardista i pazderana Irana na Izrael. Ha, šta sad !? Kako šta, zna se : osuditi cioniste i krstaše svim žarom, napali su ‘našu braću’. Znam, još se to ne vidi snažno ali kažem vam, počinje, znam Reisa i Bošnjake u dušu. I već se nazire ta naša dušebrižnost prema braći u početnim vijestima i komentarima se to naslućuje i pušta u javnost. Jer, kao što rekoh, mi moramo da se upetljamo i miješamo svuda gdje postoji ‘bošnjački svijet’. Iako mi ne ide u glavu da je danima Iran najavljivao početak sukoba, budući da to niko ne radi i ne priča kako će napasti jer nema smisla, desilo se. Kažu, Izrael se ‘uspješno odbranio’ a Iran ‘uspješno izveo akciju’, kako i ne bi. Amerika i Britanija su zdušno pomagali a i dronovima trebalo sati i sati da dolete do Izraela.

Ovdje sa Iranom će biti malo drugačije kamuflaže, jer Amerika koja je ‘izdajnička’ i ‘cionistička’ sponzorira ‘rezoluciju o Srebrenici’ i na nju se računa jer to stalno obećava, u slučaju ‘dajBože što prije da počne’ rata u BiH, i javno tvrdi da štiti BiH. Zato će vlast biti poprilično maglovita i nejasna, i manje javna. Ali, narod će protestovati i demonstrirati, pred nama je. Nije za džabe ona baba iz SDA podmlatka Bisera Turković dovela iranskog ministra u BiH sve uz nos Amerikancima i nije za džaba onako umotana po našoj tradiciji špartala u pola svog mandata po Bliskom Istoku. Uostalom, Iran je razbio bošnjački mit o embargu na oružje, u jeku bh rata tamo su se sklapali ugovori između Iranske Republike i ‘Islamske Republike BiH’ a oružje stizalo. Zato će mo ovo sa Iranom podesiti umotano i onako načelno. ‘Mi osuđujemo ubijanje svake nevine žrtve’ jer po Kur’anu ‘ko ubije jednu osobu …blabla…tralala’, da se ‘vlasi ne dosjete’. Hoću reći da Amerikanci ne skontaju. Neviđena budalaština. Nisu Amerikanci ‘đuturumi’, nisu oni onako pristali sponzorstvo u donošenju Rezolucije o Srebrenici niti nas vole kao što se hoće prikazati. Da nije ruskih i drugih interesa u BiH, njihova ljubav i partnerstvo bi odavno splasnuli. Voljen je bio i Osama Bin Laden pa ga nestalo u Okeanu, pojele ga ribe i Barack Obama.

No, tako mora u BiH jer se ne zna drugačije i neće se drugačije.

– Podsjećam, čudni su putevi bošnjački kao i putići politikanstva sa velikim okusom islama u njemu. Dok Iran ubija svoje žene i djevojke jer odbijaju nositi pokrivalo za glavu, mi u BiH ‘proslavljamo dan hidžaba’ i nije bilo šetnje za ubijene djevojke Irana. Nismo šetali ni kad je Saudijski princ naredio ubistvo američkog novinara u turskoj ambasadi i to na maštovit način (sječom motorkom i paljennjem tijela kiselinom), dapače. Povećao se samo broj hadžija na Kabu, jer takav ‘katil-ferman’ je stigao iz Dvora na Kovačima. Ne dirati ‘braću’. Zna se kad treba šetati i krečati. U Ukrajni to smo odradili samo u inat i zbog Dodika jer on podržava Putina a Bošnjaci sve ono što je suprotno od njegovog. Da je Dodik podržao Ukrajinu, mi bi već bili u zagrljaju sa Putinom. U Palestini, i zbog Dodika i Čovića koji su podržali Izrael a Tite mi i zbog ‘Jeruzalemskog Muftije (Mohammed Amin al-Husseini) koji nas je u vrijeme NDH u Sarajevu učlanio u društvo fašizma. Dodik je kao i ranije, podržao Izrael a ne Iran, i eto i dodatnog razloga da navijamo za iransku braću.

– Kad smo kod Izraela treba napomenuti jednu ekskluzivu i ‘šokantnost’ kako bi to rekao ‘Sandžo’ Hadžifejzović na tv ‘Face’ kojem je svaka rečenica u istom stilu od uvijek istih analitičara i prizivača haosa i rata. To je da se u BiH ne smije nikako dati podrška Izraelu niti osuditi Amerika. Jedini čovjek koji je stao na stranu Izraela i javno to odradio s početka napada na Palestinu je direktor groblja u Potočarima Emir Suljagić i zbog toga mu nije fala dragom Titi falila ni dlaka s glave. On je to uradio da bi pridobio Jevrejski Kongres za podršku genocidu u Srebrenici i ovoj Rezoluciji koja slijedi.

A Reis prešutao i odobrio nekakvom ‘deklaracijom sa tim istim Kongresom i ‘našim potrebama’. ‘Naše’ navijanje počinje, ‘mi’ se ponašamo kao na utakmici.

photo : američki predsjednik Joe Biden, arhiv