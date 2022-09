Sve što od danas 17. septembra ove godine bude u BiH uradio Visoki bh predstavnik za BiH to će biti skupo plaćena ‘zabrinutost’ evropskog činovnika iz ‘mišje rupe’ koji će ponekad opaliti iz praćke najavljujući topovsku kanonadu, međutim šta god da uradi malo će mu se vjerovati a još manje će se poštovati njegove odluke, sam se ‘ukinuo’. Ko mu je kriv kad nije znao kako se čisti političko bh smeće …

Čim je režimski SDA novinar Avdo Avdić prenio ‘integralni tekst’ Visokog bh predstavnika kojeg je sa zadovoljstvom obradila urednica Vildana Selimbegović pod naslovom ‘Volja glasača na izborima mora biti ispoštovana’, znalo se ‘koliko je sati’. Za bh Visokog predstavnika vrijeme je stalo, isteklo. Što ono reče Milorad Dodik kojeg inače ne volim ali moram citirati, on ovdje u BiH ‘može raditi samo kao turistički radnik’.

Zato jer je i bez čitanja teksta bilo jasno da je Christian Schmidt ‘ustuknuo’, da ‘se povukao’ i ‘da je odustao’ od svojih bombastično najavljivanih mjera koje su se pretvorile u obični ćorak, bez dima i bez vatre.

Bolji naslov bi glasio, čudi me da ga nisu tako uredili ‘Visoki bh predstavnik se prepao’ budući da se prethodni čitao ‘sakrio se u mišju rupu’, ovako sročen u svemu podsjeća na njegovog prethodnika i na mnoge evropske ili američke zvaničnike kad uporno govore nešto u šta sami sumnjaju : da će bh narod, birači, promijeniti stanje u Bosni.

Međutim, za razliku od druga Valentin-a Inzck-a koji je više od desetljeća ubirao lovu, smješkao se a ‘izražavao zabrinutost’ sve dok konačno nije donio Zakon o negiranju genocida par dana prije odlaska, i napravio pravi haos sa tim propisom u primjeni a onda otišao u rodnu grudu, ovaj drug i ahbab Christian je ‘startao žestoko’. Prijetio je ‘ladicama’, ‘ključem u ladici’ gdje drži Bonske ovlasti, lupao šakom o stol, na kraju prijetio i bh političarima pred novinarima nazivajući ih smećem vrišteći u mikrofon da bi na kraju ovako ‘podvijenog repa’ objasnio u bezidejnom i blijedom i odviše poznatim tekstom da neće ništa u BiH za sad raditi, da će pratiti situaciju kod izbora i kod blokiranja vlasti, da će kazniti svakog onog ko naruši volju birača, priznavši da ne može ništa učiniti u vezi izmjena Izbornog zakona jer ‘to zadire u promjenu Dayton-a i Ustava a on to ne može učiniti’ .

Dobro, i šta sada, poslije skoro devet mjeseci natezanja i dogovaranja oko izbornog zakona, prijetnji i obećanja, šta sa izbornim zakonom čije izmjene je Schmidt forsirao kao da ne zna šta to znači, kao da ne zna šta piše u Dayton-u ili u bh Ustavu? Da bi najednom ‘skontao’ da je bezvrijedan i bespomoćan i da mu osim ‘zabrinutosti’ i novih ‘prijetnji’ ništa drugo ne preostaje. Samo, za razliku od ranije, od sad mu niko neće ništa vjerovati niti će cijeniti njegove odluke.

I, opšte nije tačno da ne smije zadirati u promjene Daytona a time i Ustava BiH, svi njegovi prethodnici koji su donosili zakone su donosili i promjene, ne moguće je nametnuti neki zakon a da ne promijeniš i Dayton i Ustav BiH, njegov zaokret se može vezati za zadnju sjednicu PICa 31. augusta ove godine (vijeće za implementaciju mira) odakle u javnost nije izišlo ništa a sve se zna. Ovaj organ koji je zapravo ‘šef’ Schmidt-u je odlučio ovo što sada gledamo; svojom nejedinstvenošću i podijeljenošću te sve otvorenijim sukobima interesa u BiH zapravo je ‘odškartao’ druga Visokog bh predtavnika a njegovu skoro već istančanu odluku o promjeni izbornog zakona sa kojom je ovaj prijetio bez pokrića ostavio za neka ‘druga vremena’. Faktički, na ovaj način je Visoki bh predstavnik popljuvan i razvlašten pa se s pravom može reći da je, bez obzira koliko još dugo ostao u BiH, on svoj posao ovdje završio. A za to je sam kriv ; što je prijetio pištoljem a šica praćkom.

Dakle, čim je Avdo Avdić ‘pustio’ iz ‘Oslobođenja’ na svom web portalu tekst i intervju do jučer ‘naciste’, ‘suradnika Adolfa Hitlera’, ‘grača Plenkovića, Rusa i Hrvatske’, ‘čovjeka koji u BiH pravi aparthejd i Palestinu’ i koji ‘navija za Hrvate’, te koji je ‘persona non grata’ i čim je Visoki bh predstavnik kojeg su ‘avde i avdići’ pa zatim ‘suljagići i bajrići’ (Reuf Bajrović i Emir Suljagić, islamski radikali i botovi vlasti) pratili iz minuta u minut (kad prelazi granicu, s kim putuje, kod koga putuje, koji mu je broj tablica na autu …) uz svu pažnju ‘Osmice’ Mehmedagića prvog bh špijuna, čim je, dakle ‘izišao iz jazbine’ i osvanuo u ‘novom ruhu’ i sa ‘ćurak naopačake‘ postao od negativca fini pozitivac i gospodin, svi možemo odahnuti. Ostaje nam ‘gazija’ Željko Komšić kao drugi bošnjački član bh Predsjedništva ako osvoji dovoljan broj bošnjačkih glasova, uspjelo je sa onim seoskim primitivnim arlaukanjem ispod prozora OHRa u Sarajevu i sa onim bošnjačkim pokličem ‘gazi, gazi naciste’. Pregazili su ‘Švabu’ Schmidt-a.

Kao što je uspio i onaj igrokaz prije toga kojeg su bh političke partije izrežirale kao ‘demonstracije naroda’. Dok su iza gomile i rulje, amorfne i mazohistički medijski natociljane mase stajali lično oni koje je Schmidt bio naciljao utišati, ili smijeniti. Tek da vidi ‘Švabo’ ko je ‘političko smeće u BiH i kako ‘balkanska Imperija’ uzvraća udarac.

photo : Christian Schmidt Visoki bh predstavnik se samoukinuo, arhiv