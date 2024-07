NE MOGU DA ZABRANE – RABRANE : ministar BiH Nerin Dizdar reklamira džamiju : svratite u džamiju – da se okrijepite

Selo Rabrani, nekih 30 km od Neuma, opštine kojoj i pripadaju, postalo je planetarno poznato po džamiji. Iako tu nema ljudi, po zadnjem popisu svega pedesetak, zgodno je mjesto za džamiju, za Božju Kuću je uvijek zgodno mjesto. A ima i ovoga : da se ‘zapiša’ teritorija. I da se kaže : jedina džamija za sada u jedinom bh gradu, na jedinom bh moru. Dok se ne pronađu ‘ostaci na samoj obali’, na čemu se svesrdno radi.

Vlasti Neuma su inspekcijom bile zabranile radove na objektu džamije koja je sagrađena na nekadašnjim otomanskim temeljima, ali popustile su kad se tamo ukazala ministarska svita, ponajprije kad je u džamiju svratio i visoki bh predstavnik Christian Chmidt, da se malo okrijepi i da odklanja. Ima on takav običaj da se često viđa u Potočarima, na Kovačima ili u zagrljaju sa Reisom. Prije njega tu je bila i Duška Jurišić (ona je uvijek u znak podrške pri ruci Reisu, muftijama i nestašnim hodžama) skupa sa direktorom FS BiH bivšim kapitenom ‘zmajeva’ Emirom Spahićem, inače predsjednikom Medžlisa IZ Dubrovnik. Još prije njih tamo je svraćao i Nerin Dizdar federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice više puta, da ohrabri borce ‘za slobodu’ kako je Reis nazvao mještane koji hoće džamiju.. Koji je, da i to kažemo, sa mostarskim muftijom ‘sklopio sporazum’ pa dao državnu lovu za gradnju džamije i okoliša.

Džamija je teko uz negodovanje ali i popuštanje opštinske vlasti svečano otvorena. Kako nećeš popustiti kad i međunarodna zajednica hoće džamije, samo što još u Rabrane nije došao i koji ambasador iz EU. Kažu svi, nije džamija samo za muslimane, to je ‘kuća za sve’. Nju hoće i ‘oni drugi’, svuda, navale k’o ludi. Onomad je Duška pozvala vlast na ‘vladavinu prava’ te iskritikovala inspekciju koja je bila zabranila radove tvrdeći da ‘džemat’ nema potrebne dokumentacije. Mislim na par mještana, jer nema tu džemata osim onih kao kod SDA ili Vučića -prijevoznika. Lično joj se Reis zahvalio za njeno zalaganje da se džamija otvori i sagradi, navodeći da ‘nije stvar u broju džemata ili džematlija, stvar je u principu, Duška je razumjela princip o kojem sam govorio, hvala joj’. Naravno a princip glasi : napravi u inat džamiju, šta te briga ima li ljudi, neka se samo ‘okolči naše’ i neka se vidi da smo tu.

A da ne bi sučajno koji džematlija zalutao na putu prema džamiji pa propustio molitvu, neko se pobrinuo i u dva navrata skinuo saobraćajni znak pravac Rabrani sa glavne ceste, prvi put januara ove godine a drugi put koliko jučer, i odmah je federalni ministar Nerin reagovao. Pa prozvao hrvatsku vlast i Ceste federacije. I on prati ‘principe’ i pazi na vozače. I eto znaka, postavljen je u roku odmah. Istina, malo je alfabetski čudan, interesantna neka latinica sa kombinacijom slova i brojeva ali tu je. I nije kao onaj u Krajini ‘vozite na sopstvenu odgovornost’ već upućuje na pravac mjesta Rabrani…

Znak k’o svaki saobraćajni znak uopšte ne upućuje putnike u džamiju ali naslovi u BiH pršte. ‘Vraćen putokaz za džamiju Rabrane’. Tako se to radi. Međutim federalni ministar je znak na svom ‘fejsu’ izreklamirao pravo onako ministarski. Naški. K’o da reklamira hotel ili kakav muzej kulture. Zbog čega su nam i naslovi u novinama takvi.

‘Od danas, kako to i treba biti, svi putnici za Neum i iz Neuma koji se žele putem okrijepiti ili svratiti do lokalne džamije imaju jasne putokaze koji ih vode do Rabrana’.

Dakle, vidite kako su nam džamije potrebne. Možeš svratiti kao u slovenačku ‘okrepčevalnicu’ a možeš se i pomoliti. Prije nego bućneš u naše more. Zato vozači, namjernici i oni drugi – navalite. Bujrum, otvoreno je, we are OPEN.

photo : postavljenje znaka za pravac Rabrani, arhiv