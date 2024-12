ZINULA GUZA K’O MEDUZA – U susret Kongresu SDP BiH : Nermin Nikšić bi da, kao i predsjednik Sjeverne Koreje ili kao ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić doživotno bude predsjednik, spreman je u tu svrhu promijeniti, odnosno prihvatiti izmjenu Statuta ove navodno partije ‘ljevičara’

Od 07.12. 2014. Nermin Nikšić je predsjednik SDP BiH, kada je na jedvite jade sa kormila ove partije otjeran glasanjem na Kongresu Zlatko Lagumdžija. Za Lagumdžiju je vođa SDPa Nijaz Duraković davno rekao kako je on ‘grobar demokratije i SDPa’, što je stoposto tačno, međutim ono što ‘Zlaja’ nije uništio i dokusurio u ovoj nekada pravoj i jedinoj partiji nekadašnjih ‘sljednika’ komunista i ljevičara – dovršava Nermin Nikšić.

Već se vidjelo da ova politička partija puca po šavovima odavno i da je kao nekada Lagumdžijina u tihom talu sa SDA i sa Reisom, da je duboko uvaljena u nacionalistički bh glib i talog poznatog lažnog patriotizma, zna se da su njene odmetnute frakcije u ekipi Irfana Čengića, Benjamine Karić a posebno Denisa Bećirovića raskol u ovoj partiji javno i obznanile, no Nikšić se ponaša kao da je sve u najboljem redu i uz funkciju premijera države koju je dobio uz dogovor ‘trojke’ najavljuje Kongres stranke u prvoj polovici iduće godine.

Kongres SDPa je kao što smo doživjeli trebao biti održan juna 2023, tako je i nazvan, međutim to se pretvorilo u sijelo ‘komunjara’ koje je Kongres odložilo ‘za neka druga vremena’, jer treba formirati vlast i voditi državu a što je preče’, kada je mandat šefu Nikšiću produžen do slijedećeg Kongresa koji je u najavi, iako po Statutu i pravilima partije nije mogao biti više predsjednik. On je naime šef SDPa od decembra 2014. kada je s teškom mukom iz te stranke i stolice predsjednika otišao, otjeran Zlatko Lagumdžija. Podsjećamo na ovom ‘Kongresu’ nije se pojavio ni Bećirović niti podpredsjednik stranke Irfan Čengić koji je ‘sa ljetovanja’ fejsbučio sprdajući se sa svojom partijom i njenm šefom.

U intervjuu na tv ‘Face’ prije par dana gdje inače gostuje kad god hoće ili nazove Hadžifejzovića, Nikšić je potvrdio skoro održavanje Kongresa i indirektno najavio da bi opet želio ostati u stolici predsjednika. Odprilike, kao neću biti više predsjednik, ali ako drugovi budu tražili, sve je moguće, ovako. Po Statutu ne mogu više biti predsjednik jer to Statut ne dozvoljava, ali na pitanje novinara ‘šta ako drugovi promijene Statut’, odgovorio je ‘da u tome neće učestvovati’, međutim dodao je : ‘ako to urade drugovi, ja priznajem sud samo svojoj partiji’.

Dakle, nije govno nego se pas posr’o. Želja za vječnom stolicom presjednika kao predsjednika Sjeverne Koreje druga Kim-Il Sunga (na kojeg sve više liči Nikšić sa svojom frizurom ali sve manje sa ovlastima i vladanjem) postoji i kod Ner-Min druga. Osim guzice rumeno-zelenog Bećirovića koja sijeva ‘sve od šesnaest’ na stolicu šefa partije sijevnula je i ona famoznog pijanog ministra Zukan Heleza, pa guza Vojina Mijatovića koja odavno čeka i sijeva jer se ne pamti kad je Srbin bio šef te Partije – kao jedinog i najoriginalnijeg dokaza multietničnosti ove stranke, nije stoga isključeno da drugovi malo prešvrljaju Statut i da opet ‘demokratski’ izaberu druga Nermina. Koji jednostavno mora prihvatiti ‘Sud Partije’. Kao onmad kad je na funkciji Reisa IZBiH želio vječno ostati ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić tražeći promjenu ‘papira’ Rijaseta koji bi to dozvolili.

U tom pravcu je ministar Vojin Mijatović koji je na prošlom sijelu zvanom ‘Kongres’ insistirao da se Nikšiću produži mandat mimo Statuta, najavio kako će izaći iz SDPa ako Nikšić ne bude izabran ponovo za predsjednika. Kao, ako ode Vojin, partija neće biti multietična ni ‘ulijevo’. I kao da je sa Vojinom to sve bila.

Sve se može kad se hoće. Kongresi bh političkih partija su inače bez obzira na propise i dokumenta stranaka uvijek prava zajebancija jer se uvijek i po pravilu kao kandidati pojavljuju iste face i bez protukandidata i onda im se ‘demokratski’ produži funkcija, nema dileme da će i ovaj Kongres SDPa biti dom duhu. Međutim, SDPu je davno odklanjana ‘dženaza’, bilo Nermina i Vojina ili ne. Hodže iz sopstvenih redova partije su to sa zadovoljstvom odradile po islamskim propisima i u odsutnosti.

photo ilustracija : Nermin Nikšić i Kim Il Sung, arhiv