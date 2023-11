Elmedin Karić iz Busovače ima dvije žene, jednu Bosanku Fatimu (sa kojom je vjenčan i sa njom ima troje djece) i jednu Ukrajinku Janu (koja je starija od njega 20 godina, sa kojom živi u vanbračnoj zajednici), i javno o njima priča, živi po šerijatu sa čim se hvali a mediji prenose kako će zbog ljubavi da se brine o obadvije prodajući kokošja jaja …

Po propisima BiH koja je, jel’te – ‘građanska’, brak se može sklopiti sa jednom ženom, sa slijedećom samo ako se razvede od prethodne.

Međutim Elmedin Karić iz Busovače ima dvije, jednu sa kojom je vjenčan i drugu sa kojom živi u istoj zajednici i sa djecom, koju nije vjenčao. I živi u državi u kojoj je takva zajednica iako nelegalna – legalno normalna. Elmedin ne mora da brine, jer se u toj državi prešutno priznaju i primjenjuju šerijatski propisi. Po kojima, kako kaže Elmedin u video obraćanju, ‘da može i da hoće, može imati četiri žene’. Tako je, kaže on, ‘propisano’.

Fakat i jeste, budući da se o ovoj medijskoj poslastici ne izjašnjavaju ni socijalne službe ni tužilaštvo, ni ministarstvo za brak i porodicu IZ BiH, niko, Elmedin samo prima čestitke. ‘One se slažu, kod nas je ljubav’ – veli ovaj ‘mačo Bošnjak’, ne smeta mu što mu je druga nelegitimna starija 20 godina od njega (dobro je što je odustao pratiti Poslanika i što mu nije još i plaho maloljetna), i ne smeta mu što sa prvom ženom vjenčanom ima troje djece, ‘sve uho do uha’, tako su mladi i mali.

Ne ljute se ni Elmedinove ‘koke’, jer tu nesmije biti ljutnje, tako kaže pravilo.

Otac ga je zbog ovoga istjerao iz kuće ali on je našao privremeno kuću na selu na 6 mjeseci i sav radostan veli da se ‘brine o obje’. Na pitanje kako, odgovara ‘radim sve što treba, prodajem jaja, imam 80 kokoški, daće Bog…’

Čak je sa Ukrajinkom išao u njenu zemlju jer joj je mati umrla i tamo je ostao 2 i pol mjeseca, ‘regularna žena’ je bila sa djecom. Kako joj je bilo i kako se snalazila, zna ona i znaju djeca, ali samo skrušeno šuti i ‘slaže se’.

Podijelio je Elmedin i bračni krevet, ‘zna se kad je koja’ i ‘koju noć liježe koja’, ona druga – tu noć spava sa djecom, pred kamerama grli oboje, puca od ljubavi. Šta će biti ako koke prestanu nositi jaja, ne pitajte. ‘Snaći će se, ima ‘nafake’.

Elmedin je uhvatio dvije ‘nafake’ i zadovoljio (djelimično, jer je imao na umu i maštao da kao i Poslanik ima četiri žene ali odustao, dosta su dvije, govori za tv) svoj muški ego. I postao slavan, da čovjek ne povjeruje.

Svi ga hvale, Islamska Zajednica se također nije oglasila. A i šta bi, Elmedin nije ni prvi ni poslednji višeženac, on samo prati fetve. Uostalom, odredbe Porodičnog zakona ne prati ni Reis što bi onda Elmedin. Podsjećamo, šerijatski brak u građanskoj BiH je dozvoljeno sklopiti samo nakon što se prvo sklopi civilni brak, ali vidjeli smo da to ne poštuju hodže u BiH ili u dijaspori, čak je i Reis onomad prvo vjenčao kćerku Bakira Izetbegovića a onda je tek na red došao matičar.

Elmedin je postao popularan. Samo dokle i kako, to niko ne zna. I od njega ni kod njega ne treba insistirati na zakonima. Znamo da je umrli muftija Zukorlić ima nekoliko žena, sa jednom ga je u Sarajevu vjenčao ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, ovakvih brakova ima i u Cazinu, Bužimu (poznati sevdaHlija vehabija Bilal Bosnić koji je nedavno izišao sa dugogodišnje robije ima tri, i 12 djece) i da ne nabrajam dalje, kod nas je to baš onako sultanski i normalno. Čak i u bh Parlamentu ima među poslanicima (i još se i zovu kao Poslanik, gluho bilo) onih koji su glasali za Porodični zakon a žive sa dvije žene. Mi im se još divimo i zavidimo što jedva na kraj izlazimo sa jednom ili bez ijedne.

U to ime, kad smo već zbog Palestine i Gaze zaboravili a tako smo to često koristili, za junaka naše priče jedan srdačan i patriotski pozdrav : Slava Elmedinu. Zbog ‘ljubavi’ iz Ukrajine. I zbog jaja. Od kokoške.

photo : Elmedin Karić i njegove žene Jana i Fatima (desno), arhiv