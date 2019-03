Ne mogu nama nadavati koliko mi možemo ukrasti

Bihaćko ‘Jedinstvo’, još od davnih dana kad je njime mlatio i klatio optuženik za ratni zločin i kabadahija Hamdija Abdić Tigar, od oktobra prošle godine moliću lijepo SDA poslanik u državnom Parlamentu, pa sve do ovih proljetnih dana 2019 godine, u stalnim je krizama i aferama. Posebno onim kadrovskim i finansijskim, dok je svojim neuspjesima na zelenom terenu na dnu tabele i pred ispadom iz federalne lige takmičenja. Kriza i dalje postoji, ali najavljuje se proljetno osvježenje, ‘stigao šećer’, kako bi to rekli ‘Nadrealisti’.

Stigla lova sa prvim vijesnicima proljeća.

Svako malo vremena mogli smo pročitati kako je ‘blikiran račun’ ovog ‘ponosa grada Bhaća’, kako je uprava u rasulu i kako je samo pitanje dana kad će ispasti iz takmičenja.

Dolaskom migranata u Krajinu, posebno u Bihać, čitali smo kako se migranti sakupljaju na stadionu, kako tamo lože vatru i uništavaju inventar pa Boga mi i vrše nuždu, možeš misliti, čine život nemogućim, čak se u antimigrantsku kampanju uključilo vodstvo Grada Bihaća na čelu sa načelnikom Šuhretom Fazlićem, organizirajući proteste ispred vlade u Sarajevu.

A, onda, kako to obično biva u lopovskoj sadaka državi, ovih februarskih dana pršte članci o ‘spašavanju’ bihaćkog ‘Jedinstva’ o njegovoj lijepoj i blistavoj budućnosti, sve je kao u dobroj turskoj seriji za kućanice.

‘Vršićemo obnovu krova stadiona i uređenje svlačionica, obnoviti ograde, postaviti sanitarne kontejnere’. Načelnik Fazlić se lično ‘aktivirao’, slika se po novinama i daje izjave koje su do jučer bile za njega nepojmljive.

‘Ovdje će se organizovati i rekonstruisati i nogometna škola u koju će biti uključena i djeca migranata, i učiniće se sve kako bi se ovaj nekadašnji nogometni gigant prilagodio migrantima’.

Hej, da nije istina bio bi to naš žalosni a odlični bh humor, uprava kluba i načelnik se prilagođavaju migrantima. No, nije vic, to je bosanska zbilja, ‘stigao šećer’. Hoću reći stigla lova i uprava kluba i opštinske vlasti se odmah prestrojavaju. Kad je lova u pitanju, nema odmora ni zastoja, niti fali ideja.

Britanska vlada je putem međunarodne organizacije za migracije IOM u suradnji sa gradom Bihaćem ‘odlučila’ da 200.000 KMa dodijeli Bihaću za rekonstrukciju i oporavak bihaćkog ‘Jedinstva’ u znak zahvalnosti Bihaću na prijemu migranata a bihaćka vlast i Uprava kluba su ‘odlučili’ da sve u ‘Jedinstvu’ prilagode migrantima. Koji su, kao što smo rekli, sve do pristizanja ove donacije ‘bili velika prijetnja nesigurnosti, bezbjednosne situacije’ u Bihaću, a kao što smo vidjeli čak su i zapišavali i srali stadion, ložili vatru tamo, nema šta nisu radili.

To je bilo onda, dok nije stigla para za migrante, sad se to ne pika.

‘Oni su naši budući igrači‘, pište iz uprave i opštinskif fotelja, a ‘Krajišnici su poznati po svojoj gostoprimljivosti’. Ma jašta, po svom lopovluku vlastodržaca kao i u čitavoj Bosni.

Klasična pljačka novca namijenjenog migrantima i po istom šnitu kako to radi i ministar Mektić Dragan, koji je milione donacija izbjeglicama preusmjerio na ‘opremanje policije’, ma šta god to značilo i sve to uz pomoć međunarodnih organizacija.

Od ovih para, siroti migranti neće ništa vidjeti, no njih niko ništa ne pita, oni su tu da se u njihovo ime sadaka opere i opljačka.

Iako ih u ovoj i prošloj godini ima više na tribinama od domaćih, jer nemaju kuda i nemaju gdje, vlasti su to odlično preformulisale u sintagmu njihove želje za fudbalom, Da, čak su da pokažu kako su ‘darežljivi’ oslobodili migrante i ulaznica, pa tako imamo finu bh paradoksalnu situaciju : domaći koji stotinu godina održavaju i posjećuju svoj FK moraju platiti da bi gledali utakmice, migranti ne moraju.

Jebi ga, čudo je taj sport i ta politika između koga se uvijek stavljao znak jednakosti.

Nakon što se spiska lova i rasporedi, migranti će morati na blagajnu i plaćati utakmice, ili će se tražiti još, međunarodna zajednica će sve dati samo da migranti ostanu tu gdje jesu.

A biće i onoga ‘spasimo naš ponos i našu djecu’, ‘darujmo stolicu’, ‘marku, euro’, ma daj i krvi ako treba, jer mi moramo imati Klub koji će pare trošiti a drugi davati.

A naši u upravi kluba i gradske vlasti samo znaju trošiti sadaku iliti donaciju i sadaku tražiti. Sve ostalo je uhodani bh sistem pljačkanja love. Po istom principu se radi ne samo u fudbalu već i u svim državnim organima. Neka nama ‘stranci’ šalju donacije da gradimo i renoviramo, a mi će mo uz pomoć kredita Međunarodne zajednice troškariti i grabiti bogatstvo i pišati u lice svojim građanima.

Bihaćko ‘Jedinstvo’ će od ovih para prvo vratiti bivšem predsjedniku Kluba Emiru Mujadžiću 100.000KMa koliko ovaj potražuje zbog čega je račun ‘Jedinstva’ i blokirao. Navodno, čovjek uzimao kredit i izgrađivao fidbalski klub Bihaća i hoće svoje. Ostalo će smaknuti načelnik Fazlić i kompanija, valjda će migranti biti veseli i nasmijani što im ne naplaćuju ulaznicu na stadion i što će možda uprava uspjeti od ovih para da ofarba koji dio ograde. Ako šta preostane od sadake za Klub.

Niko, ama baš niko se ne pita u kojoj to državi živimo kad privatnik koji vodi klub diže kredit navodno za potrebe kluba a da se o tome ništa ne zna dok ne dođe do Suda ili dok ne ‘pukne’.

Kao što je prije njega Abdić Hamdija za ‘Jedinstvo’ naručivao samo piletine u vrijednosti od 30.000 KMa prema nekakvim račinima, tako će se i ovaj račun brižljivog direktora platiti, migranti imaju široka leđa.

Samo, treba imati u vidu još jednu komponentu vlasti u BiH i u sportu, koju možda stranci ne znaju, a ona kaže : ne mogu oni nama nadavati koliko mi možemo ukrasti.

Da ‘Jedinstvo’ nije usamljeno u ovakvim sramnim a dobro uvježbanim pljačkama, svjedoči i podatak da je i FK ‘Krajišniku’ otpočela pljenidba imovine na računima i kancelarijama. Sudska presuda od 80.000 KMa se izvršava, uprava kluba krivicu svaljuje na Sud ‘koji je u koordiniranoj akciji’ sa vjerovnikom, dok se niko ne oglašava po pitanju ko je to i u ime koga izvršio pozajmicu od privatne firme KR ‘Promet’ Rasima Kendića iz Vidovske još daleke 2011. godine a nije vratio pare. I gdje je pare utrošio.

Ko je kriv ‘Krajišniku’ što Velika Kladuša ‘ ne voli’ izbjeglice kao Bihać. Da su ih volili kao bišćani, sad bi im IOM platio sve potrošene pare njihovim vjerovnicima, i još bi, kao i u Bihaću, mogli u ‘Krajišniku’ zaigrati Libanci, Sirijci ili Avganistanci.

photo : budući navijači bihaćkog FK ‘Jedinstvo’, arhiv