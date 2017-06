Elmedin Kadrispahić prva ‘žrtva’ posta među ‘Zvezdama Granda’ : dobar glas u promociji vjere

Kao što smo već mogli vidjeti, u prošlom takmičenju ‘Zvezda Granda’, kandidat iz BiH Elmedin Kadrispahić ‘otpao’ je nakon petog kruga i nije ušao u polufinale ove kič show bljutave produkcije Saše Popovića. Izgubio je u duelu od sigurnog, boljeg i odličnog Mirze Delića. Na primjedbu članova žirija da mu je falilo energije, Kadrispahić je pojasnio da je to tačno a svoju ‘suhoću’ opravdao je Ramazanom.

“Isključivo je do mene zašto nisam prošao i zaista moram priznati da je Mirza (Mirza Delić, op. Cross) bio bolji i želim mu sreću da ode do samog vrha. Osjećam potrebu da kažem zašto nisam bio na nivou jer to dugujem svima ljudima koji me podržavaju i mnogo više. Mjesec je Ramazana, postio sam a bio sam u zadnjem duelu. Nažalost izašli smo 15 minuta prije zalaska sunca i jednostavno falilo mi je tečnosti u glasu, a kolege koje pjevaju znaju da je to baš teško.. Već u baražu sam bio na svom nivou ali eto nazalost nisam prošao”.

Dakle, prva ‘žrtva’ Ramazana na ‘zvezdanom nebu’ je ispala iz takmičenja pa je to bila zgodna prilika da se promoviše religija, vjera, da se ‘opere’ kod silnih obožavaoca.

Eto, falilo mu samo 15tak minuta do zalaska sunca, inače bi pobijedio.

Mogao je komotno Saši Popoviću izjaviti žalbu. Kad je već prošle godine Popović zbog Ramazana odgodio finale ove balkanske primitivne ujdurme u kojoj dvotrećinski sastav čine Bošnjaci/Bosanci, uvažio bi zasigurno ove razloge pa bi se Kadrispahić mogao fino napiti vode kad zađe sunce i pobijediti. A tih petanest minuta odgode ne bi ništa naudile ‘Zvezdama’ ni zvjezdicama. Tipično baljezganje Kadrispahića u funkciji vjere, a naše i domaće. Kad je već, i ako je, takav vjernik i musliman, šta će on uopšte tamo u ‘Zvezdama Granda’, trebao se prijaviti za takmičenje u ilahijama i kasidama, ili uopšte ne učestvovati dok ne isposti. Ili još bolje, ne takmičiti se tu nikako!

Jok! Ovako se to radi, da te svako čuje i da svako zna, a što mu je i bio glavni cilj.

Uostalom, i prethodni krug takmičenja je iskoristio da ugura ‘svoju’ vjeru na pravi način, zahvalivši se vjerski čime je pokazao svima ostalima koji nisu iste religijske vjeroispovijesti kako treba da izgleda buduća ‘zvezda’ Granda, ali tada, jer je prošao, nije mu smetao Ramazan i post, kao ovaj put.

Turbo-musliman, turbo-takmičenje. Turbo rezulat. Za Sašu Popovića nauk : ništa nisi naučio. Nema festivala ni pjevanja u vrijeme šerijatskog kalendara. U protivnom, ostaćeš i bez takmičara i bez manifestacije.

photo : Kadrispahić Elmedin, desno, arhiv