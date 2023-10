Prirodna neinteligencija Senada Hadžifejzovića i vještačka mudrost tv ‘Face’ u zavađanju stranih ambasadora u BiH : hakeri hakirali web stranicu tv ‘Face’ a Senad intervju sa američkim ambasadorom

* Zna se, kod Sandžaklije koju voli Bosnu više od svoje rođene države Srbije kao i svaki Sandžaklija u BiH, kod Senada Hadžifejzovića je sve ‘šokantno’, ‘ekskluziva’, sve je plasirano ‘prvi put’, pisali smo više puta o ovom narcisoidnom novinaru opsjednutim ratom, Dodikom i Bakirom Izetbegovićem. U toj svojoj opsjednutosti sa egom, snagom svoje televizije, ne preza čak ni od notorne laži, jer ne može naprosto drugačije. Jedna od njih je najupečatljivija a kaže kako je samo on zaslužan za promjene u vlasti BiH i pobjedu ‘trojke’, uz pomoć Nedžada Latića, novinara i SDA konvertita kao što je i sam Hadžifejzović.

* Ovih dana ‘šokantno’ je objavio kako je neko hakirao web portal tv ‘Face’ i uz pomoć umjetne inteligencije ‘napravio’ njegov lik, glas i svu vizuelnu šemu da izgleda kao prava, a na kojoj Hadžifejzović reklamira neke proizvode. Naravno, javnost treba obavijestiti o tom kriminalu, sve je više takvih uradaka uz pomoć vještačke inteligencije, kompjutera i sposobnosti hakera, međutim kad smo kod te inteligencije, ukazujemo na Senadovu. Koja nije vještačka već originalna i koja je zapravo njegova sopstvena neinteligencija iskusnog novinara.

Naime, iako nije u domenu hakera, sam Senad nam vođenjem emisije, dnevnika i inetrevjua, hakira i tv i sebe lično, što je samo po sebi ‘šokantno’ kako to on voli reći. Riječ je o njegovim gostima i predugačkim intervjuima i patetičnim pitanjima u kojima se on ubija od patriotizma i zaštite i čuvanja države BiH da ti se naprosto ražali što njegova Sjenica i Pešter nisu još u sastavu BiH. Rat mu je neizbježna tema od toga živi od kad postoji, tako da mu je svako drugo pitanje gostima ‘hoće li biti rata’ i ‘da li će NATO doći do Brčkog’, po sto puta goste načisto maltretira sa tim pitanjima.

Osim što je u najavnoj špici ‘centralnog dnevnika’ koji za razliku od svih drugih dnevnika koji nisu uopšte u centru i glavni i svoje tv ‘šokantno’ ubacio borbenog i mlađahnog borca koji udara krošeom i rastura neprijatelje otkrivajući istinu, kad se kamere upale vidimo oronulog starca sa očima iz kojih sije mržnja, oholost i nadmenost, tipa željnog rata i ekskluzive po svaku cijenu, dok goste naprosto dovodi u neugodnu sitauciju izvlačeći od njih bilo šta što bi mu pogodovalo u gledanosti. Svađu i olajavanje posebno. Zbog čega je svoje goste političare i ambasadore sveo na balkansko sijelo. Na klasičan trač i budaleštine.

* Njegovi gosti su uvijek skoro isti, možeš unaprijed znati po postovima političara, glumaca ili pjevača na internetu ko će mu biti gost, političari se tu smjenjuju svi osim Bakira Izetbegovića i Sebije. Poslastica su mu Zukan Helez i njegove nadnaravne špijunske sposobnosti te njegova neizmjerna borbena gotovost, slatke prognoze novinara Slobodana Vaskovića koje se mahom ne potvrđuju a Senad tvrdi drugačije, često dovodi Visokog bh predstavnika i dio američkih ambasadora u BiH, o čemu ovdje i sada posebno. Nedžad Latić mu je česta ekskluziva, iako je zadnji intervju ovog iskusnog poznavaoca SDA mafije gdje je i sam pripadao pa sad otkriva njihove tajne – bio prava katastrofa.

Naime, Senad je ove iskusne i važne svjetske diplomate svojim poznatim narativom ‘imena jarane’ te pitanjima sklepanim na osnovu saznanja ‘fejsa’ i instagrama doveo u isti ravan kao na svakom sijelu domaćih medijskih zvijezda politike. Kao kad sjedi i ćaska sa Zukanom ili Konakovićem, Nikšićem ili Zahiragićem.

Zadnje gostovanje ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova kada je u isti dan pozvao u goste i ambasadora Kraljevine Norveške (Olav Reinertsen), pretvorio je u mučnu situaciju, želeći da pred kamerama raspravljaju o internet traču između njih dvojice. Trač je otvorio prvi ruski ambasador nakon što je u stihu o NATO snagama i BiH dao svoje i mišljenje Rusije (“Možete sa mnom pričati grubo i bahato, ali – molim vas – ne upadajte u NATO. Naravno, imate slobodu članicom postati (…) ali oni će svejedno vas zajebati. Ne slušajte insinuacije; sve to prazne su zajebancije! Možete o bilo čemu se oglasiti, ali će samo Rusija vas spasiti.”) i kada je optužio Norvešku kako u svom emigracionom modelu faktički otima djecu emigranata zbog čega su se njih dvojica (Kalabuhov i Reinertsen) dopisivali i fejsbučili pa je na kraju čak i policija intervenisala i zvala Kalabuhova na razgovor.

Norveški ambasador gostujući odmah iza Kalabuhova je u startu odbio o tome pričati i vratio Senada na teren diplomatije i politike te na prednosti NATOa uz poruke da se ne bojimo i da rata kojeg Senad uporno priziva neće biti, međutim ostao je gorak osjećaj u ustima na ovakav način pitanja gostima. To se kod nas zove mahalanje iliti trač, što je Norvežanin spika prepoznao na samom početku. Kalabuhova je pak po stotinu puta pitao zašto nas Rusija mrzi, što smo joj intereresantni, Kalabuhov je uz smiješak i na bosanskom sve to negirao, o mogućem sukobu u BiH gnjavio je i Norvežanina iako mu je stalno uzvraćao isto. Neće NATO u Brčko gdje bi Senad da dođe, ima redosljed i postoje pravila, tu kafana i internet ne igraju ulogu kao kod Hadžifejzovića.

* Kalabuhov je bio suzdržan i kod nekih trač pitanja o američkom amabasadoru u BiH (Michael Murphy) i njegovom gostovanju kod Senada 15. septembra ove godine, koji je ‘šokantno’ reklamiran i gdje je Amerikanac direktno prozvao Bakira Izetbegovića i njegove izjave i ‘naslijeđe u SDA stranci’ na što ga je spremno navodio Hadžifejzović, međutim tu je Kalabuhov otkrio još jednu ‘fintu’ hakera Hadžifejzovića. Kulturno mu je spočitnuo da nije u redu da njega u studiju pita direktno a američkog ambasadora u prethodno snimljenom materijalu sa unaprijed određenim pitanjima. Čime je Kalabuhov da li svjesno ili nenamjerno otkrio da su Senadove bajke o gostima ‘uživo’ pravo hakersko remek-djelo. Nama je poturio i objavio ‘sa nama uživo’ američki ambasador a ovamo – emitovao snimak napravljen ranije.

Dakle, klasična neinteligecija Sandžaklije. I nije vještačka već prirodna.

Bog zna koliko smo još takvih ‘uživo’ snimaka odgledali. A optužili vještačku inteligenciju pored urođene.

photo : američki ambasador u BiH Michael J. Murphy i ruski ambasador Igor Kalabuhov, arhiv