Severina ima 800.000 razloga za ‘otkrivanje genocida’, Benjamina Karić i vlasti Sarajeva ih imaju mnogo više …

Još se ne stišava medijska larma u vezi hrvatske pjevačice Severine, njene izjave na tik-tok aplikaciji u vezi Srebrenice i genocida te njenog zadržavanja na granici pri ulasku u Srbiju odakle se vratila tvrdnjom da neće ‘Tamo’ sve dok je Vučić na vlasti. U bizarnu raspravu sa estrade uključila se pored vrha vlasti Srbije i bh vlastela, posebno ministar vanjskih poslova Dino Konaković koji je osim podrške Severini Srbiji zamjerio i za zabrane ulaska Selmi Bajrami i još nekim estradnjacima i glumcima, pridružila mu se i načelnica Sarajeva Benjamina Karić. Koja jednostavno ne može izdržati da se u svom populističkom vladanju gradom i dodvoravanju raji ne bavi svim i svačim, najviše (među)državim poslovima. Zbog čega je šetaju po dijaspori po silnim forumima Ramo Isak, Lagumdžija i ostali­, često i sama putuje ugledajući se na Biseru Turković i ‘reaguje’ domoljubno na svaku izjavu iz susjedstva.

Najznačajnija ‘odbrana’ iz BiH stigla je upravo od veselo i bolesno nasmijane načelnice Benjamine koja o Severini šuti već par mjeseci otkad su mediji objavili kako je sa tom pjevačicom sklopila ugovor za nastup u Sarajevu za Novu 2025. godinu po paprenoj cijeni od skoro 800.000 KMa. Pored toliko gradskih problema građana gdje nema para za najteže pacijente koji umiru čekajući ljekove ili preglede, kad padaju fasade po ulicama, kad se žene ubijaju kao u lovu na divljač a niko ne reaguje, kad voda izvire iz kanalizacija i još mnogo čega, Benjamina ležerno promoviše ćevape, crvene tepihe i haljinice ili vožnje biciklom sa mužem, iz budžeta bez da ikom položi račun nasmijano ugovori skoro milion KMa nastup za par sati novogodišnje zabave ove medijski previše eksploatisane pjevačice.

Plus, šuti na prozivke medija i javnosti da se pokaže na uvid ugovor i daju bliži detalji, jer Benjamina nastupa kao i svi ostali u vlasti. Samo ignoriši, i za par dana će biti kao da ničeg nije bilo.

Međutim, sad kad je u medijima osvanula ‘afera Severina’, to joj došlo kao poručeno da se još jednom potvrdi kao zaštitnik žrtava i estradna zvijezda Baščaršije, ujedno eto joj novih sličica i glasova za drugu opštinu gdje na jesen osvaja ponovo stolicu načelnika. Sa osmijehom, Benjka se pored podrške Severini u svom patetičnom a dobro oprobanom populističkom metodu koji zadovoljava njenu pastvu i birače, još i posprdno obratila pozivom Srbima da dođu u prelijepo Sarajevo na doček Nove Godine. Sa Severinom.

Ovim je ‘opravdala’ ugovor sa Severinom, mogla joj je dati još koji milion, sve bi joj bilo oprošteno. U Hrvatskoj, recimo i to, ‘naša Seve’ pjeva po daleko manjoj cijeni, zadnji put je inkasirala ‘samo’ 150.000 KMa za Novu godinu a u Sarajevu dobiva velikodušno skoro milion. Kao da u BiH nema ‘jeftinijeg’ domoljuba od nje a da zna pjevati i zabavljati.

Tako se kod nas brine o žrtvama i naplaćuje ‘priznanje genocida’.

Jer, nije ni Severina ‘od jučer’. Zna ona šta kod nas ‘pali’ i kako treba odgovoriti na stalno kviz pitanje kod dobivanja posla svakom nemuslimanu. ‘Da, bio je genocid u Srebrenici’, to je odgovor koji donosi i ljubav, posao, pare i simpatije, medijsku reklamu. Severinu ne treba kriviti, ona ima 800.000 razloga za svoj angažman. Ima razloga mnogo više i Benjamina kao i ostali u gradskoj vlasti, oni su ‘zaslužni’ za ovaj posao godine na estradi. Harče narodne pare i još su ‘patriote i čuvari države’, preko budžeta se mogu čuda napraviti. Više puta smo ponovili, moramo opet. Genocid u Srebrenici je dokazan presudama u Haagu i ne treba ga dokazivati ni preko Severine i Benjamine ili bilo kojeg estradnjaka, pa ipak njegovo dokazivanje se ‘patriotski’ nastavlja iako je to čista zloupotreba i genocida i žrtava. Kad saznajemo da genocid ima pored žrtava i svoju drugu i drugačiju cijenu. Bez da ulazimo u bezvezne kalkulacije koliko se sa tim parama moglo pomoći nekom od žrtava rata i genocida ili žrtava današnje vlasti, epilog Severine je unaprijed poznat. Zaboravićemo afere ministra Konakovića, niko neće više pitati Benjaminu kako je nelegalno promijenila boravište, kupila kuću ili upropastila Nacionalnu Biblioteku i Vijećnicu. Ili, nedaj Bože, potpisala ‘našoj kraljici’ Severini ‘hediju’ od skoro milion maraka.

Podsjećamo, Severina je nedavno izjavila ‘Na primjer, ja sam sad ispala najgori ustaša rekavši da je u Srebrenici bio genocid – što i je bio genocid, kako god oni to nazivali: veliki zločin, mali zločin ili srednji zločin. Ali radi se samo o tome, da ako je bio genocid, onda bi neka država toj državi trebala platiti odštetu. Mislim da samo zbog toga oni ne priznaju da se to tako zove“. To joj je u Srbiji donijelo status nepoželjne i opasne važne osobe a u BiH status ‘kraljice’. Kakva je ‘kraljica’ i Benjamina.

