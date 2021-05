poznati svjetski a naš stručnjak dr. Asim Kurjak osniva u Sarajevu petu po redu, ‘Halal Akademiju BiH’

Kao što znamo, mi nismo samo hadžijska nacija (jer broj hadžija iz BiH je neizmjerljiv i nikad nije konačan, aritmetičkom progresijom šiba naprijed) iako imamo hadžija koliko i stanovnika, nismo ni nainteligentnija i najobrazovanija nacija a imamo najviše ‘univerziteta’ i ‘koledža’ po glavi stanovnika sa čim dolazi i najveći procenat sumnjivih i falš diploma, mi smo nacijo-akademska raja.

Ne, nema to veze sa ovom najnovijom ‘šupljom’ iz glavnog nam grada. Znate, ide iz Sarajeva prijedlog da Sarajevo postane ‘centar evropskog i svjetskog edukacijskog sistema’, moliću fino nije zajebancije već istina. Super nagrađivani i super sposobni malezijski doktorant a direktor BBI Bank International (arapsko-bošnjačke banke u Sarajevu koja posluje po šerijatskim principima halal bankarstva i gdje u vrhu ‘šure’ upravlja i drug Reis ef. Kavazović i koja je permanentno na meti stranih službi koje prate pranje novca i veze sa terorizmom) drug Amer Bukvić to predlaže, samo još da se nađe sadaka-majstor koji će izgraditi logistiku a onda će studenti iz čitavog Svijeta navaliti da studiraju (plaćajući ogromnu lovu) u Sarajevu, kao u Americi što navaljuju na Princeton, Harvard ili Yale, recimo…

Riječ je o drugoj priči. U BiH imamo četiri zvanične Akademije nauka i umjetnosti, osniva se koliko sutra još jedna.

Poznati svjetski a naš doktor, sručnjak za fetuse, ultrazvuk mašine i plodove, član više stranih Akademija (ne računajući ovu u Sandžaku u vlasništvu muftije političara Muamera Zukorlića jer tu smo ‘svoji na mome’) dr. Asim Kurjak navodno u suradnji sa ‘akademikom’ Suadom Kurtćehajićem (da, to je ovaj vrli ‘gazija’ i borac što skupa sa advokatom Ramom Atajićem i Muradifom Pajtom zv. Mrak ‘istraživačima i stručnjacima za međunarodno pravo’ a diplome im čiste i bistre kao i diplome ‘Osmice’ ili Sebije profesorice, najavljuju finansijski bankrot Republike Srpske preko ‘tajne’ operacije priznavanje diploma stranih sudova), osniva za par dana u Sarajevu novu – ‘međunarodnu’ Akademiju nauka.

Dakle, imamo onu osnovanu još 1966. (ANU BiH, Akademiju nauka BiH), kasnije smo dobili HAZU (Hrvatsku Akademiju nauke u BiH), zatim kao što je red, da prostite zbog skraćenice ANURS (Akademiju naučnika Republike Srpske), i imamo jednu sa sjedištem u Sarajevu a sa ‘mozgom’ u Novom Pazaru (BANU, Bošnjačku akademiju nauke) čiji su članovi bili i dr.Kurjak a i kolega mu Kurtćehajić, koji za razliku od Kurjaka odande još nije isfrcio a pred vratima je, za izaći. Kurjak je ostavio Zukorlića marta prošle godine.

Hm, peta sreća.

Dr. Kurjak je, ne samo poznat kao najbolji stručnjak i poznavalac ‘one ženske stvari’ sa svim njenim proizvodima, dakle ginekologije, još i po ‘slabom sjećanju’ i skandalima, kao što pokazuje ovaj od prije nekoliko dana iz afere o diplomi direktorice, profesorice i Prve Dame U Bošnjaka-Seke Elene i Sebije Izetbegović koju je ponudio kod tv ‘Face’ prije par dana pa nasikirao naciju dozlaboga, evo, nenadmašan je i po proizvodnji akademika i Akademija.

Podsjećamo, sve do marta prošle godine bio je u vrhu ‘akademije’ u Novom Pazaru gdje je predsjedavavo umrli akademik dr. Muhamed Tunjo Filipović, ‘akademji’ koju je osnovao hodžica Muamer Zukorlić u svom privatnom ‘međunarodnom univerzitetu islamskom’, u džamiji, i gdje su se akademskom titulom osvježili, osim pomenutog dr. Kurtćehajića inače profesora Sandžaklije u Sarajevu još i hodžica Muamer Zukorlić lično, pa ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, pa direktor nekakvog ‘instituta’ za izučavanje genocida u Canadi Emir Ramić i još mnoga ‘poznata akademska lica’, sada dr. i višestruki akademac Asim odlučio da u Sarajevu okuša sreću sa petom po redu akademijom.

Koja bi trebala proizvoditi još više akademika, kako je izjavio, jer toliko je mladih i sposobnih a neotkrivenih akademika po svuda uokolo, samo im treba dati titulu i da konačno država BiH krene naprijed.

Neće ih kažu ni biti teško ‘nahvatati’ jer će se ‘računati naučni tekstovi’ na internetu i broj ‘šerova’ a svi znamo da akademici ‘surfaju’ da to nije normalno.

Ali, Asim ne bio bio Kurjak da uvijek ne donese nešto novo. Ako ga ‘sjećanje dobro posluži’ (kao kod Senada Hadžifejzovića u tv ‘Face’), obećao je da će ova najnovija akademija imati nekih 12 razreda, kao da smo Bože me prosti u NDH pa da se ‘razredimo’ i njen puni naziv će biti ‘Međunarodna akademija nauka, umjetnosti i religije’, gdje čitav jedan ‘razred’ rezerviše za Agencije halal hrane, čime faktički dr.Asim u nauku uvodi religiju na velika vrata a Amera Bukvića i direktora agencije za halal hranu u BiH u startu svrstava među akademike.

Pa će mo uz knjževnike, pisce, slikare i naučnike, rektore, dekane i prdodekane u ovoj ‘akademiji’ imati od sada pa nadalje i ubuduće još bijelih ahmedija, hafiza, mualima i doktora sa Bliskog Istoka kojih u BiH i po dijaspori ima ihaha, samo ih treba pozvati, prebrojati im fajlove na telefonu’ i dodijeliti titule.

Jer, ‘brat-bratu’, tako ove naše nove bh akademije i dodijeljuju ‘funkcije’ iz domena akademije da ih više ne možeš pobrojati.

Šta se to desilo sa dr. Kurjakom koji je koliko do jučer tvrdio da je nauka u medicini uznapredovala toliko da sada ‘42% začeća daruje ljudima nauka a 25% dolazi od Boga’, da se akademija prestrojava na hahal food i vjerske blagoslove u sexu, ni on sam ne može pojasniti. Ne još. Kao što smo vidjeli u najnovijoj aferi ‘Sebijina diploma’, sve je moguće i ne moguće. Jer, ne zna se kako drugačije pojasniti ovo bh ‘akademisanje’ koje pojeftinjuje i akademiju i nauku, o Asimu (Joj baksuznog imena, majko, kao da se radi o Fikretu. Vi odmah pomislili na Abdića! Jok, ja mislio na Prevljaka, na Hodžića malinara) da i ne govorimo.

Osim ako dr. Kurjaku nije dugogodišnje bivstvovanje po Kataru, Dubai-u, Malezji i ostalim bliskoistočnim destinacijama načisto udarilo u njegov akademski novčanik. Pa trči (ne)časni akademski krug.

Naravno, zvaničnoj Akademiji BiH se može mnogo toga zamjeriti i podbaciti ali ovim naknadnima se ne mora ništa ni dodati ni oduzeti, sve imaju. Tako i ovu najnoviju ‘Asimovu’ već u startu nazivaju ‘halal akademijom’, dok dr. Kurtćehajić još nije siguran da li ostaje kod Zukorlića koji ga je i učinio akademikom ili će uz Asima Kurjaka, navodno još se nisu zvanično složili oko konačnog punog imena. Kurtćehajić bi da se zove ‘bosanska’ jer to je sada u Islamskoj Zajednici i u SDA ‘cool’ a Kurjak bi da izbjegne taj odvratni atribut i sličnost sa postojećom. Usljed čega je bilo čak i prijedloga da se nazove i ‘Akademija Kralj Tvrtko’, kako bi Hrvati akademici listom navalili u članstvo.

Meni se čini da bi, bez obzira na činjenicu što će navodno u ovoj ‘akademiji’ biti i kum Milorada Dodika (prof. dr. Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i bivši ministar u vladi Republike Srpske) koji će u ‘akademiji’ pojačati internacionalni faktor i image, da bi najbolje bilo da je nazovu ‘Akademijom lakta kraljice Katarine’, koji detalj (lakat) je ‘Hižaslav Cerić ranije predlagao u bh znamenju za zastavu ili grb, pa ‘nije prošlo’.

Da ugođaj bude potpun, da dobijemo naziv institucije koja ga i zaslužuje. Ionako nam je to ‘od lakta’.

photo akademci : dr. Kurtćehajić Suad, ‘akademik’ Muamer Zukorlić i dr. akademik prof. Asim Kurjak, arhiv