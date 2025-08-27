ODE ‘TITIN HAREM’ A REIS NE KMEČI : Još jedan simbol Sarajeva i kultni, omladinski, kulturni i trgovački centar prodat Fondu UAE Dubai, Konaković realizuje ono što je sa Arapima potpisao još 2016. a aminovali Bakir Izetbegović, Denis Zvizdić, Džaferović, Fahrudin Radončić i Novalić

– Kad god bh vlast kaže ono famozno ‘ma lažu mediji, nema od toga ništa’, u startu znaš da vlast laže i petlja i da sprema novu zvrčku. Godinama se tako vuče priča o prodaji sarajevske ‘Skenderije’ Arapima, još od 2016, neki poslanici (Damir Nikšić, primjera radi) su prije godinu dana upozoravali da je posao ‘mahnut’ i da će se ovo kultno, kulturno omladinsko i trgovačko središte Sarajeva, svojevrstan simbol Grada prodati ‘braći’, vlast je obmanjivala javnost kako su to dezinformacije. Ovih dana ministar vanjskih poslova hadžija Dino Konaković je prozvan u medijima kako je ovaj državni spomenik kulture pripremio za prodaju, uz tvrdnje kako će se ‘Skenderija’ srušiti a na tom mjestu Arapi graditi stambene zgrade nebodere i trgovački centar. Ministar ovaj put nije direktno negirao, šta više, indirektno je potvrdio vijest ali na poznati način. ‘Realizuje se samo ono što je SDA vlast prethodno dogovorila’. Uz napomenu da je ovaj objekat ‘odavno ruglo grada i zapušten prostor’ ali da će u novom objektu država biti većinski vlasnik.

– How yes know, kako da ne, što bi se reklo na maternjem, znamo mi vrlo dobro kako funkcioniše taj model pljačke i rasprodaje državne imovine a znamo i šta su nama ‘braća’ Arapi za kojim ovo ljeto Sarajevo plače, nema ih dovoljno. A ima ih ih i previše. Princip oko ‘Skenderije je isti kao i u ostalim pljačakam državne movine i firmi. Objekat kojeg ‘ušica’ neki tajkun iz vlasti, Arapi ili Reis, prvo se prepusti propadanju i ruglu a onda se kobajagi država rješava rugla a odabrani dobiju povoljnu i atraktivnu lokaciju. Što se tiče kritike Konakovića stranci SDA, već poznata stvar hadžijinog djelovanja. Međutim, ovdje ni njegova ‘reakcija’ ni ‘napad’ SDA pulena na njega, ne mogu sakriti zajednički dogovor o ovoj otimačini imovine grada i države. Naime, tačno je jedino to da je Konaković još davne 2016. a kasnije obnovljenim sporazumom sa Arapima iz UAE dogovorio ovu transkaciju kao premijer tada SDA stranke u vlasti Sarajeva, i predstavnik ondašnje vlasti, što je javno i objavljeno. Sporazum je predviđao ‘investiciju’ od 300 miliona KM iz državng Fonda Dubai, potpisu tog dokumenta su osim Konakovića kao premijera KS prisustvovali i državnici Bakir Izetbegović, Denis Zvizdić, Novalić, Fahrudin Radončići te Šefik Džaferović, a paraf je dao i tadašnji direktor arapske Banke ‘BBI’ zvane ‘muslmanka’ Amer Bukvić, školarac iz Malezije. Ova banka je kasnije promijenila ime i zove se sada ‘Aria’ a direktor pritisnut od tužilaštva i organa bezbjednosti zgladio na Bliski Istok, u nove pobjede. U Sarajevu gdje ima nekretnina ni Bog ne zna koliko, čak mu je i mati penzionerka milionerka ‘par excellence’ otuda nastavlja sa pranjem novca i biznisom. Zadnji mu je onaj sa bh fudbalerom Edinom Džekom i zajedničkom zgradom koja niče ubrzano u centru. Ova banka inače posluje po ‘šerijatskim pravilima’ a u odboru banke koji se zove ‘šura’, sjedi bh Reis Kavazović.

– Nekadašnje remek-djelo Josipa Broza Tita svečano je otvoreno 1969. godine u prisustvu američkih i domaćih glumaca i domaće crem-elite Partije, sada će konačno’ naći smiraj’ u pravim rukama. Podsjećamo. Prilikom ovog otvora tu se slilo pola Hollywood-a, održana je tada premijera filma ‘Bitka na Neretvi’ a poslije to je bilo decenijama mjesto okupljanja mladosti, sporta, muzike te trgovine i kulture. Danas je to zaista sramota grada i ruglo, sa krovom koji otpada i prokišnjava, sa povodom i razlogom renoviranje i spašavanje ovog simbola Grada Sarajeva je odlagano a sad se vidi i zašto. Jasno, bh vlast još Titu ‘rasprodaje’. Konaković tvrdi da se ne radi o ‘prodaji’ već o ‘partnerskom odnosu i ulaganju’. Ne može bolje, partnerstvo asocira na krevet i opasnije je od prodaje. Sve se tu vidi ali svi organi pravde i tužilaštvo to ne vide. A lokacija ogromna i u samom centru uz Miljacku, Bogomdana za Arape, partnerski odnos će donijeti i nešto love za nadrogiranu parama vlast i svi će mo biti happy. Do slijedeće ‘investicije’.

– Da se primjetiti da ni Sarajlije nisu previše bučne, neka, biće više Arapa, no za upitati je zašto sada Reis Kavazović ne kmeči? Ako će mo slijediti njegovu logiku koju prati bh vlastela da su ‘haremi’ svetost Rijaseta i da se moraju vratiti IZBiH, zašto se ne buni kao za ‘hareme’ po ‘ostatku BiH? Po njegovoj logici čitava BiH je u vakufu i njegova jer je to sve bilo nekada Otomansko carstvo ali Reis bira gdje će roniti suze i odgovor se sam nameće. Ovdje on, pored toga što u arapskoj banci pere lovu ima i ‘Božje opravdanje’ – nekrentine idu u ruke ‘naše braće’. Mjsto gdje se nalazi ‘Skenderija’ je nekada bilo kako kažu ‘harem’, bila džamija, pa most, sve u vlasništvu Skender-bega Mihajlovića (joj, vidi prezimena, čisto naše i prepoznatljivo!) a kasnije njegove familije, bilo je to nekad i fudbalsko igralište, svega je bilo, ali Reis odobrava ovu akviziciju iz razumljivih razloga. Čak iako je tu nekada bila pa srušena džamija.

Nije to Hercegovina ili Republika Srpska, nema potrebe kmečati, naše bilo i opet pripade ‘našima’. Osim toga, sigurno će u tom komplexu bit još jedna mala džamija ili manji ‘mesdžid’. Što bi onda plakao?.

photo : gore – potpisivanje sporazuma sa Arapima 2016, ispred Konaković i direktor BBI banke Bukvić sasvim desno, u pozadini – Bakir sa pulenima, dolje današnji izgled ‘Skenderije’, arhiv