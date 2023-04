Ima milion razloga zbog čega Milorad Dodik nažalost nije do sada procesuiran i zbog čege će još dugo tužioci ‘oformljavati predmete’, jedan je najpresudniji : njega mogu uhapsiti i procesuirati samo u ‘paketu’ sa Bakirom Izetbegovićem i Čovićem uz posredovanje međunarodne zajednice.

Postalo je bizarno i degutantno slušati vijesti o podnešenim prijavama protiv Dodika, još glupavije čitati vijesti iz bh Tužilaštva kako je protiv njega podnešeno preko 35 krivičnih prijava što zbog negiranja genocida, što zbog ostalih krivičnih djela zbog čega je ‘istraga u toku’ i ‘oformljen predmet’ protiv njega, te predat ‘postupajućem tužiocu’. Obezglavljeno i ispolitizirano tužilaštvo kao i policijski organi i sudstvo su se u ovim ‘predmetima’ toliko izblamirali i ogolili da je najduža istraga protiv Dodika u istoriji bh pravosuđa odavno u domenu šege i vica, još su više bh režimski mediji i podnosioci prijava sa svojim tvrdnjama kako će Dodik ‘sada’ i ‘odmah’ u zatvor postali predmetom sprdnje po socijalnim mrežama i materijal za ‘klikove’ i neviđeno opasno baleganje, navijanje i primitivno komentarisanje.

Dakle, već decenijama slušamo istu muziku i istu pjesmu i uživamo, no ne treba kriviti zbog toga samo tužioce, ni njima nije lako. Jer, procesuirati Dodika je nažalost, moguće jedino u ‘paketu’ i skupa sa Bakirom Izetbegovićem i Čovićem, sve ostalo je zabava za primitivnu i budalastu raju i za prašinu u očima. Kako se za takav potez nema ni hrabrosti ni naloga i podrške od međunarodne zajednice koja jedino ima moć da ih makne u prošlost ili zatvor a nema ni spremnosti, te kako su organi gonjenja sastavljeni uz aminovanje upravo onih koje bi trebali istraživati i suditi, ostaje nam isti problem i isto odstojanje.

Naravno, ne radi se ovdje o izjednačavanju sve trojice u njihovim krivičnim i drugim stvarima niti o pravdanju onoga što javno iznosi Dodik, djelovanje i potezi ove troglave nacionalističke ergele u vlasti ima više sličnosti nego razlika, i svako razdvajanje jednog od ostalih, tužilaštvu, SIPAi i drugi organima gonjenja ne daje prostora da potpuno i zakoito djeluju. Stoga će mo ovo kriminogeno pozorište još gledati, može Dodik arlaukati koliko hoće ali isto tako mogu kukumavčiti i režimski mediji koji ostalu dvojicu crtaju kao čistunce iako znaju sve ovo što se ovdje iznosi, ništa spektakularno se neće desiti.

Prisjetimo se silnih prijava u napisima, Dodikovih referenduma, odluka o odvajanjima i secesionističkim prijetnjama ili njegovim kriminogenim bogaćenjima što je sve naša daleka prošlost, pa prijava zbog proslava 09. jauara Dana Republike Srpske ili donošenja Zakona o imovini, sve je to ‘pokrio ruzmarin i šaš’ ne samo zbog pasivnosti tužilaca, optuženja nema jednostavno što u mnogim prijavama nema uporišta u zakonima BiH za optuženje. Tumačenja iz FBiH kako je sve ‘čisto i jasno’ ogolio je samo u jednom intervjuu advokat Crnalić Asim prije godinu ili dvije, pojašnjavajući kako, sve dok se ne poduzmu konkretne radnje ugrožavanja države, njene granice ili dok ne postoji vojna, policijska i druga slična akcija od strane tog entiteta, nema osnova za optuženje i istragu. Posebno i tim prije jer takve odluke donose kolektivni organi Republike Srpske pa je naprosto teško i skoro nemoguće kolektivni organ osuditi i istraživati. Crnalić je ‘fasovao’ na tone kritika i pljuvačine ali jasno je podvukao da Dodik nije ni u jednom slučaju prijetio oružanim sukobima niti nasilnim razgraničenjima.

Iskreno, Dodik je klasični proizvod SDA nacionalizma, širenja mržnje i secesionističkih nakana, koliko nam se god to svidjelo ili ne, da nije izjava, djelovanja i huškanja ove stranke, manje bi bilo i izjava i slika Dodika po medijima. I onog ‘sad je gotov’. Na primjerima podnošenja krivičnih prijava protiv Dodika zbog nepoštivanja odluka Ustavnog Suda a posebno onih za negiranje genocida, ovo se najbolje vidi.

Bez da se lažemo, Dodik do odluka Ustavnog Suda BiH ne drži ni malo i nikako ali njih ne poštuje ni SDA vlast i ima nebrojen broj dokaza. Od najbizarnijeg u vezi zvanične bh zastave pa do implementiranja izbornih rezultata ili presuda Međunarodnog Suda pravde o konstituitivnim narodima. Da i ne govorimo o njenom uticaju u imenovanju svojih kadrova i glasanju stranih sudija, što također izaziva u velikoj mjeri određenu dozu nepovjerenj aprema tim odlukama.

Kad je u pitanju negiranje genocida, gdje je Dodik ‘zaradio’ najviše krivičnih prijava ili zbog veličanja ratnih zločinaca i njihovog pomaganja, i tu možemo naći dosta sličnosti u njegovom i Bakirovom djelovanju.

Istim Zakonom dopunjenim nametanjem od strane VP BiH Schmidt-a, kažnjivo je ono što govori i čini Dodik ali isto to čini i Bakir Izetbegović sa partnerima u vlasti. Svaki put kada Izetbegović prozove Srbe u entitetu ‘genocidnim narodom’, ‘zaradio’ je da se oglasi Dodik i dobije novu prijavu, ali je isto počinio krivično djelo zbog kojeg frcaju prijave Dodiku. Bakir to redovno čini, zadnji put i uz ovaj Ramazan.

Ratne zločince iz svoje ‘države’ Dodik slavi i obilno nagrađuje, ali ne zatvarajmo oči, isto se čini i u zvaničnim organima FBiH. Kantoni i Opštine plaćaju advokate i porodice optuženih generala ArBiH za ratne zločine i čak im dodjeljuju nazive ulica – ne svima (Mahmuljin, Orić, Ganić, Dudaković, Alagić, Delić … ), dok se istovremeno Dodik po medijima proziva zbog toga što ‘pomaže i veliča ratne zločince’. Krivični zakon to zabranjuje ne samo za one ratne zločince po presudama Haaga već i one po presudama domaćih sudova. Naravno, dodjeljivanje plakete Sakibu Mahmuljinu presuđenom za ratne zločine ne može se porediti sa postavljenjem ploče Ratku Mladiću ali ima iste pravno krivične reperkusije u istrazi i optuženju. Isto tako gledam i na silna dogovorena bjekstva presuđenih ratnih zločinaca.

Uostalom, SDA vlast je sa Dodikom na vlasti bila skoro tri decenije, da je bilo ‘mudrosti’ bili bi opet skupa i sada, nekad davno je Dodik čak i priznao da je u Srebrenici bio genocid, ali sve je to SDA svojim agresivnim nastupima naročito uz izborne godine anulirala a Dodik ‘preokrenuo ploču’.

Prije smjene sa mjesta glavne tužiteljice Gordana Tadić je javno u tv nastupu izjavila da u tužilaštvu ima i krivičnih prijava protiv Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, što znači da su oni jedan fino uređen i opremljen ‘paket’ i teško ih je razdvojiti. Isto tako, kad je u pitanju secesionistika namjera Dodika da se odvoji i proglasi državom, zbog čega je poslano na desetine krivičnih prijava, niko se ne pita zašto nije poslata bar koja i za Čovića, i on je otvoreno na sjednic HNSa pred ove prošle izbore zaprijetio stavarnjem Herceg – Bosne. Ili protiv Reisa, Bakira i mnogih SDA jurišnika koji svaki dan prijete, prebrojavaju, navode puške i dronove, jer oni za razliku od Dodika koji prijeti ‘mirnim’ putem dozivaju oružane i svake druge akcije za ‘oslobađanje države’.

Što se tiče omalovažavanja žrtava bh rata koje stavove po tom zaista Dodik iznosi brutalno i bez zadrške, iste stavove ima i vlast u FBiH a posebno u SDA parlamentarcima prema žrtvama Srbima, i ne štedi ih nimalo, tako da bez obzira što se brojevi ne mogu upoređivati i što je broj žrtava Bošnjak daleko veći, princip je isti. Uostalom, kad će i da li postoji prijava protiv Bakira Izetbegovića za izrugivanje žrtava bh rata i genocida uz poznatu farsu oko upropaštene revizije?

Dakle, jedini koji bi mogli presjeći ovu neviđenu farsu javnog i medijskog silovanja javnosti i građana te seriju navodno počinjenih krivičnih djela to su predstavnici međunarodne zajednice u BiH, posebno Visoki predstavnik i zapadne diplomate. Jedni potezom bi morali (jer za to nema snage u bh pravosuđu ni volje), razvlastiti svu trojicu i pohapsiti te nacionalističke barabe da zemlja i narod prodišu a oduzeti im nezakonito stečenu imovinu.

Oni su za sada uzdržani i ‘zabrinuti’ a gubitnička SDA vlastela ušla je u još jedan opasni presedan koji će ovu agoniju samo produbiti zbog čega će i dalje istrage biti ‘u toku’ a mi navijati i komentarisati a to je : iz svih oružja i oruđa napada i pljuje OHR, Ameriku i EU prijetnjama i uvredama te tjeranjem iz BiH a od njih traže da se Dodik uhapsi i procesuira.

photo : nekadašnja ‘trojka’ Dodik, Izetbegović i Čović, arhiv