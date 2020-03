Hodža, doktor, načelnik Muhamed Ramović : od grada Goražda do grada siromaha

Prije neki dan načelnik grada Goražda Muhamed Ramović poslao je pismo srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću kojim je, zbog situacije sa coronavirusom zatražio pomoć.

‘Poštovani predsjedniče Vučić, pišem Vam iz grada Goražda sa istoka BiH. Kao što znate zdravstvena situacija izazvana pandemijom izuzetno je složena a naš zdravstveni sistem u veoma teškoj situaciji… Nemamo nijedan test za coronavirus ovim putem vam upućujemo apel da nam pošaljete određen broj testova, maski, respiratora i dezinfekcionih sredstava….

Pismo je izazvalo bijes ‘bošnjačkih patriota’, nekakvo ‘nevladino udruženje’ Fondacija za pravnu pomoć boraca je prozvalo Ramovića kako pomoć nije smio tražiti od Srbije i Vučića jer … Onda tu dođe red genocida, red sudskih postupaka protiv naših ‘gazija’ i heroja u Srbiji koji se hapse, sramota za Goražde, Grad heroj i sve tako i u tom već prepoznatljivom ‘našem’ stilu komuniciranja…

Pedsjednik Srbije je obećao, ako bude mogao, uzvratiti pozitivno na ovaj pismeni zahtjev za pomoć, načelnik Ramović je javno reagovao tvrdnjom da nema ničeg lošeg u njegovom obraćanju za pomoć, da je ‘samo kao odgovoran političar i načelnik u situaciji u kakvoj jesmo postupio odgovorno u namjeri da zaštiti ljudske živote…’ ‘Ja vodim politiku mira…’

Da skratimo ova bespotrebna a itekako prisutna, dakle potrebna bh proseravanja (slično je bilo i sa donacijom iz Bijeljine za bolnicu u Bihaću prošle godine), recimo da je Ramović osim Vučiću, apel za pomoć poslao na pedesetak adresa u FBiH i okolici.

Dok ovo pišem vlada u Sarajevu je poslala nešto crkavice od testova, navodno jedan respirator i nešto maski i zaštitnih odijela. Pomoć je poslao i Vučić, pohvalio se sa tim muftija Muamer Zukorlić koji je posredovao između načelnika Goražda i Vučića, no poanta ove priče nije pismo Ramovića niti pomoć, ne posebno ni coronavirus iako je uz njega priča i otpočela, poanta je sam Ramović i bošnjački SDA sistem vlasti, poučan je i vrijedi ga osvijetliti.

Prije nepune tri godine, maja mjeseca, Goražde ‘grad heroj’ je oficijelno proglašen ‘gradom’, do tada je bio opština Goražde. Podsjećamo, to je bilo u onoj euforiji ‘mode’ kada je svaka skoro bh opština htjela (i umalo postala) postati ‘gradom’, moda je još aktualna, nastaviće se kad virus prođe. To je ono kad ‘apliciraš’ vijeću Opštine pa ti oni usvoje propis po kojem si ‘postao grad’. Pa onda možeš aplicirati za ‘silne fondove’ tj. za džabaluk, kod Federacije, kod EU, IPA, kod Banaka… Jer, nije mala šala kad ti kasaba postane Gradom… a seljaci građanima

Pisali smo o toj temi i upravo vezano za načelnika Ramovića prije dvije godine, taj post se još nalazi na našoj web stranici (Croz crveno : Danas kad postajem građaninom ) kada je načelnik Goražda u povodu proglašenja Goražda gradom napravio neviđeni dernek, žurku za pamćenje. Ogroman ‘slet’ na stadionu lokalnog kluba, pjevaljka Hanka Paldum (ova baš voli da ‘puni baterije’ uz SDA funkcionere), folklori, vašar i muzika a načelnik Ramović kao Lepa Brena iskače iz helikoptera. Imamo i sliku, ponovo je prenosimo uz napomenu da ne znamo čiji je helikopter iz kojeg je Ramović iskakao dok se osjećao ‘građaninom’.

U tom tekstu smo naveli da će već sutra, poslije te proslave u Goraždu biti problema.

Citiram. “Sutra, kad se ‘građani’ otrijezne od ove opijenosti građanštinom, kad utihnu reflektori na stadionu, raja će se nastaviti valjati u kaljuzi neuređenih i neasfaltiranih ulica, dočekaće ih restrikcije sa vodom i izljevi kanalizacije, nikakav ili nepostojeći javni prijevoz, ofucane bolnice ili Domovi zdravlja, apoteke bez ljekova ili škole sa srušenim ili naherenim krovovima. Samo, to sve pobrojano nije vrijedno pomena naspram činjenice da su postali nacionalno izbalansirani građani blizu IPA programa i kreditnih linija. Da više ne postoje kao opština, da opštinski vijećnici postadoše gradski vijećnici, da bezbrižno i ponosno mogu sa čizmama hodati po gradu i brčkati se u sospstvenim septičkim rupama. To se ne može platiti, to se mora doživjeti i nadživjeti…”

Eto, nehotice ili namjerno kao da sam nagovijestio ovo dešavanje u Goraždu ovih dana pominjući Dom Zdravlja, bolnice, lijekove još prije dvije godine kad virusa nije bilo nigdje na vidiku.

I pogodio ‘u sridu’ jer Goražde je slika čitave BiH. Neprilika BiH.

Prije tri godine Ramović je kao filmska zvijezda iskakao sa užeta helikoptera slaveći svoju građanštinu, danas u pismu Vučiću priznaje da nema ni maske, ni zaštitna odijela, ni respirator, niti i jedan test za coronavirus. Naravno, ni helikopter.

Niko se neće upuštati u izračunavanje koliko je Ramović samo tada spiskao maski, odijela pa čak i respiratora, koliko je dao Hanki Paldum, koliko lokalnim društvima samo da bi on slavodobitno iskočio iz helikoptera a Goražde heroj postalo slučaj Goražde. Najzad, koliko je sličnih drugih fešti, proslava i uspješnih promotivnih skupova grada heroja bilo slaveći uspon bjekstva kasabe u društvo ‘gradova’. Koga briga. Danas, dvije godine kasnije Ramović prosi po sopstvenoj državi i po svijetu jer sistem sadake je bio i ostao glavno bošnjačko SDAovsko oružje u vlasti, i bez imalo stida izjavljuje da sve to ‘radi da zaštiti ljudske žvote’. Kakva sprdnja i licemjerje, ali odlično se lijepi na primitivnu bh sliku. I polučuje rezultate. I zabavlja. Kao u pjesmi nedavno umrle Mice Trofrtaljke (Milica Ostojić) ‘i labavi ume da zabavi’. I efendija Ramović zna da iskoči iz helikoptera.

Napominjemo, Ramović je po po edukaciji hodža. Prvo je završio Medresu a onda orijentalistiku u Prištini. Preko 16 godina je radio u Islamskoj Zajednici BiH. Magistarski i doktorski rad je ‘branio’ braneći fotelju i funkciju na temu ‘Reforme javne uprave u općinama bosansko-podrinjskog kantona’ na Fakultetu političkih nauka, glavnom ‘rasadniku’ sumnjivih i ratnih diploma u BiH.

photo : maj 2017, načelnik Goražda Muhamed Ramović, žurka na stadionu u povodu postajanja Goražda gradom, načelnik iskače iz helikoptera, arhiv