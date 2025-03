‘ŠVABO ŠMIT’ I ‘KAUBOJ’ : Ko spašava Bosnu? Pijani, bahati i bezobrazni bošnjački ‘državnici’ koji bi htjeli državu po svom šnitu i još bi i ratovali, sramežljiva i neodlučna pravosudna vlast, razuzdani i raspojasani Dodik koji ne bi ratovao ali ima želje iz prošlog rata ili napaljeni mediji?

* Upozorenje američkog sekretara Dodiku iako sa zakašnjenjem je dobrodošlo da rastjera maglu ‘bh bošnjačke kotline’ koja je tu snažnu poruku opet namjerno i pogrešno protumačila i ispolitizirala. To nema veze ni sa neustavnim potezima i odlukama Republike Srpske niti sa unaprijed isplaniranim političkim procesima i odlukama protiv Dodika a posebno sa invalidnom bh diplomatijom i nakaradnom vlašću. U pitanju je čisti i pragmatični interes velikih sila, koje su Dayton-om zaustavile bh rat i koje zapravo odlučuju svih ovih decenija o državi koja zahvaljujući njihovim potezima i opstaje. No, ‘bošnjačka kotlina’ je preduboka i preširoka kao nepresušni bunar želja a i Dodik ne spava već samo sanja, zbog toga je i izjava američke administracije i njenog sekretara protumačena kako kome odgovara. Dodik na način da to smatra ‘recidivom Bidenove administracije a ne ‘voljenog Trump-a’, bošnjački napaljeni ‘lideri’ su u njoj vidjeli svoju ‘pobjedu’. Jer je, sve ovo što se dešava u bh politici, svo ovo naprđivanje i junačenje i ovo internet vođenje države kao dobilo potvrdu ‘ispravnosti poteza vlasti i uspješnosti politike’. I sve se svodi ko će koga nadmudriti a državi šta preostane.

* Marco Rubio je prekorio Dodika i direktno dao do znanja šta je u BiH američki interes, a to je stabilnost na Balkanu i prisutnost Amerike, međutim isto tako je a što bošnjački mediji prešućuju upozorio ‘sve državnike’ da se vrate svom poslu. Da grade državu a ne da je razvaljuju. Podsjećamo, slično upozorenje je stiglo i iz EU, prijekor osim Dodiku je upućen tada i bošnjačkoj komponenti u vlasti ali svi su to prešutali.

Ovo oštro upozorenje američke administracije je, da ponovimo, bilo potrebno ali stiže poprilično kasno, međutim za njega su najmanje zaslužni Sven Alkalaj ili nedajBože kriminogeni ambasador pri UNu Zlatko Lagumdžija, posebno glagoljivi Denis Bećirović, ratoborni Željko Komšić ili još ratoborniji pijani Zukan Helez ili tajkun ministar Ramo Isak. Koji osim napaljivačke, ratnohuškačke i prljave vjerske politike nisu ništa unijeli u sigurnost države, naprotiv. Sada likuju hvaleći Ameriku a do jučer je bilo ‘nama niko ne treba’, visoki bh predstavnik je ‘nacista’, Švabo Šmit’, bilo je američkom ambasadoru u BiH – ‘go home kauboju’, ”Amerika je zločinac jer podržava Izrael i ubija braću u Palestini’, ma svašta je bilo. Uz to je išlo ono nenadjebivo ‘nama niko ništa ne može’, ‘ući će mo u Banja Luku’, ‘Dodik je gotov’ ‘nikad nismo bili spremniji’, ‘prebrojali smo se’… Malo poslije toga ‘pomagaj Evropo’, ‘pomozi Ameriko’…

Sad kad su vidjeli gdje su državu doveli skupa sa Dodikom, sad više ni Dayton nije ‘luđačka košulja’, sad se za Dayton otimaju više nego Dodik.

* Ima jedna priča o rijeci Rubikonu, Cezaru i o ‘bačenoj kocki’ iz nekadašnje istorije, po kojoj je u ratu stare Italije i Galije napravljen dogovor između generala da se ta rijeka nesmije preći sa vojskom da bi se mir očuvao, međutim Julije Cezar je ipak pregazio vodu i ušao u bitku, u građanski rat, u kojem je pobijedio. Odakleje ostala njegova čuvena izreka ‘kocka je bačena’, što će reći ‘odlučio sam’. Priča bi se mogla uporediti sa Dayton-om ali samo figurativno. U našoj stvarnosti granične linije između entiteta su naš Rubikon a Dodik umislio da je Cezar. No, od svega je ostalo samo to da je ‘kocka bačena’ i na primjeru Dodika, rimska istorija na našim prostorima će biti promijenjena. Američki sekretar neće dozvoliti da iko drugi bude Cezar, Amerikanci su mnogo toga uložili u sklapanju mira u bh ratu a što očigledno nisu skontali ni Dodik ni ‘naši Cezari’. Jednu priliku su ipustili u takozvanom ‘Aprilskom paketu’ 15.03.2006. godine kada su dozvolili da bh nacionalisti iz reda Bošnjaka sruše dogovorenu izmjenu Ustava po inicijativi tadašnjeg VP BiH Schilling-a. Po kojem bi država imala jednog predsjednika i jednu policiju, Haris Silajdžić SDA nekadašnji visoki dužnosnik u vlasti BiH je od ovoga odustao iako su se Srbi složili. Ovaj put Amerikanci neće ponoviti istu grešku i dozvoliti da ratna plemena opet ratuju. Dodik jeste uzviknuo ‘kocka je bačena’ ali će morati natrag preko Rubicona. Ili milom ili silom.

* Međutim, moraće aterirati i Bošnjaci, njihove ratne neostvarene želje i snovi o islamskoj centralizovanoj državi se također moraju zaustaviti. U protivnom, pored Dodika država BiH će imati problem i sa Hrvatima budući da su Bošnjaci i njih kao i Srbe oglasili samo pukim ‘podstanarima’ u njihovoj državi. Ostaje još da se vidi kako će se dalje razvijati odnos Trump-a i Putina budući da su se njih dvojica dobrano zbližili a obojica pokazuju globalni i geostrateški interes za ova naša područja. Za sada je sve na oštrom upozorenju, ali u politici nikad nije sve jasno. Treba podsjetiti da su i Marco Rubio a posebno njegov zamjenik JD Vance bili najoštriji kritičari Trump-a pa su ‘preokrenuli ploču’.

Dakle, u politici nema puno logike i nema milosti. To što je američka kongres-parlamentarka Ann Wagner (čija baza su, to treba reći, Bošnjaci i džemati St. Louis-a i koji joj daju glasove u izborima a tamo ih ima najmanje 60.000) Dodika nazvala kriminalcem u politici ne znači puno, i Dodik je američkog ambasadora u BiH tako nazivao i još gore, to samo znači da u ovom trenutku Dodik mora ‘prikočiti’. Zato jer o državi BiH odlučuju ‘kauboji’ i ‘mufljuzi’ kako su američke dužnosnike opisivali do jučer bošnjački dužnosnici i Dodik a ne naši domaći ‘kauboji’ i slične fele. I, ima ovdje i malo više od ironije sudbine. ‘Švabo Šmit’ i ‘kauboj’ spašavaju Bosnu a ne nikako nekakve umišljene male veličine preskupo plaćenih političkih državnika opasnih šaljivdžija.

* Što se tiče krivičnog progona Dodika, najkraće što se može. I ovaj nepravosnažni i ovaj budući koji se najavljuje čisti su proizvod ‘turiste’ Schmidt-a VP BiH, kako ga je nazivao i naziva Dodik. Odluke koje je potpisao su svakako teško krivično djelo, ne nikako hrabrost i nezavisnost bh pravosuđa koje je kao i sve drugo u ovoj državi pod pritiskom politike. Potezi Dodika su daleko od ‘državnog udara’ sa čime tarlahaju bošnjački plaćeni mediji iz minuta u minut i da ‘Švabo Šmit’ nije izmijenio Krivični zakon, pravosuđe bi još šutalo. Međutim, kako se više vode po medijima nego tamo gdje trebaju, politički aranžman se vidi ‘iz aviona’. To se vidjelo i kod presude Sene Uzunović, vidi se i sada nakon što je poslan poziv Dodiku iz Tužilaštva kojeg je javno odbio. Dodika su već osudili i uhapsili pa se s pravom postavlja pitanje zašto se postupci uopšte vode. Toliko su mediji i bh napirlitani i utogljeni državni službenici u vlasti otišli daleko da o istragama i hapšenju na tv raspravlja svako ko svrati u studio, posebno nekakvi ‘analitičari’ i ‘stručnjaci’ za pravo i sve ostalo, hodžice po džamijama, domaćice u foteljama vlasti, dok su narod strašenjem ‘biće rata’ ali ‘nebojte se nema rata’ doveli do ludila. Čime su samo profanisli opet državne organe i pravosuđe.

* Umjesto da Dodika optuže i po propisima osude, kao i on od toga prave farsu i opasnu zajebanciju jer drugo niti mogu niti drugačije znaju.

A šta, recimo, ako ‘kauboji’ kažu sutra da se mora sjesti i razogovarati a što se ne smije odbiti? Da li iko o tome razmišlja? Jok!

Bh ‘mudraci’ mahalaju i za razliku od ranije, sada spas vide u Republici Spskoj i u opoziciji Dodiku, kao da će nestankom Dodika sve biti potaman. U strankama koje su direktno učestvovaleu bh ratu i u genocidu. Nakon što su na sva zvona isprepadali narod, nahvalili se kako ‘nam niko ništa ne može’ i ‘kako nam ne treba Međunarodna zajednica koja je mrtva’, sada plaču u krilu te iste međunarodne zajednice i paradiraju nepostojećom silom i sposobnošću. I još, ‘kad završe sa Dodikom’ najavljuju obračun i sa UZPovcima i ustašama Hrvatima, vraćanjem Republike BiH, gomilaju generale, broje oružje, djecu i omladinu i fantomske ublehe rata te ‘ukidanje genocidne tvorevine’ Republike Srpske kao glavni i zadnji cilj.

Sa odlaskom Dodika sa političke scene moraju otići i svi bošnjački o ostali stratezi i ‘dodici’.

U protivnom, ‘bh Rubikon’ će postati obični plićak kojeg je lako pregaziti.

P.S. Koliko su zaluđeni, isplanirani i profanisani bh mediji u svojoj zadaći stvarnja haosa, straha i ludila, zorno pokazuje najnovji naslov u ‘Avazu’ nakon što je Ustavni Sud BiH donio po apelaciji privremenu mjeru kojom je stavio van snage neustavne Zakone Republke Srpske. “Ustavni Sud stao u odbranu države’- grmi na naslovnici ovog lista. Ne samo da je naslov rogobatan i nepismen već je i totalno neproduktivan. Pobogu, ako je Sud BiH i ako se radi o ugrožavanju države, zar može biti drugačije?

photo : ilustracija, Julije Cezar prelazi rijeku Rubikon, arhiv