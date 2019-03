‘Delegaciju’ BiH predvodi Munira Subašić ‘majka svih majki’

U slučaju revizije na presudu protiv Srbije koju je februara 2017. godine, nakon čekanja 10 godina i zadnji dan isteka roka za žalbu uputio Bakir Izetbegović preko ‘lažnog’ opunomoćnika Sakiba Softića, ‘agenta’ za zastupanje BiH, lažući da posjeduje ‘nove dokaze i činjenice’ i ‘strane stručnjake’, ništa nismo naučili.

Osim što je Bakir kasnije priznao da je lagao i javnost i državu, jer je već imao ‘papir’ od Suda u Haagu da je Sakib Softić neovlašteni agent BiH, da je preko nevladine udruge građana ‘Pravda za BiH’ i njene predsjednice Fadile Memišević odigrao svu ovu farsu isplativši Softiću 150.000 KMa, vidjeli smo da je apelacija odbačena i da poslije toga niko od ‘izvikanih’ stranih advokata i specijalista nije izustio ni jednu jedinu riječ.

Bakir će nevino nakon dvije godine ‘priznati’ da mu je to jedna od većih grešaka, ali ‘ko bi mogao imati hrabrosti da se ne zauzme za žrtve genocida’, u ‘Dnevnom Avazu’ je ‘zaradio’ nadimak ‘lažov iz Vijećnice (po mjestu održavanja skupa i donošenja odluke da se ide u reviziju, u sarajevskoj Vijećnici’) i to je sve što je ostalo od ove javne a dobro izrežirane blamaže i države i Bakira Izetbegovića koja je ciljano odigrana da bi se popravio imidž patriotizma i domoljublja SDA vlasti i Izetbegovića lično.

O, da, pare koje je lično Bakir uplaćivao iz budžeta Fadili Memišević i ugovori koje je lično i sam sklapao sa Softićem, posebna su priča ali za neka druga vremena.

Posebno, slučaj revizije nije i neće otvoriti veoma važno bh pitanje ko nas predstavlja i ko zastupa državne interese i kod kuće a posebno ‘vani’, pred međunarodnim organizacijama i ustanovama.

Jer, ‘baba’ Fadila je predsjednica jedne od hiljade ‘nevladinih’ udruženja i organizacija pod kišobranom vlastodržaca koja je u datom trenutku odradila ‘posao’, zakazala je sesiju u Vijećnici, vršila isplate i potpisivala državne ugovore i kad je sve završeno, niko više niti pita za Fadilu niti za državnu lovu iako je Fadila nastupala kao i Softić Sakib u ime države BiH a bez ikakvog ovlaštenja.

No, da BiH može svako predstavljati, tačnije ne svako već koga vlast za to odabere, nije dokaz samo Memišević Fadila, još bolji i očigledniji uzorak za to je Munira Subašić, dobro poznata ‘majka nad majkama’, predsjednica ‘nevladine udruge ‘Majke enklave Srebrenica i Žepa’.

‘Majka’ poznata po svom nastupu na tv ‘ebeš pet iljada marki mjesečno’, šta je to’, kao odgovor na pitanje koliko zarađuje mjesečno u udruženju, ‘majka’ koja već skoro trideset godina jezdi na žrtvama Srebrenice uključujući i svoga sina koji je ubijen u Srebrenici, ‘majka’ koja se nikad nije vratila u rodnu Srebrenicu a stalno priča o povratku i povratnicima, i koja je stekla u Sarajevu i kuću i vilu i još mnogo toga, ženu kojoj su poklanjale strane organizacije i lovu i blindirani džip u kojem se voze njeni potomci i kojoj i danas daju donacije od Bruxelles-a do Dubai-a a boga mi i pažnju, sve zbog žrtava Srebrenice, pozivajući je na sve strane, ‘majku’ koja ocjenjuje domaće i strane presude i odluke tužilaštva i koja se slika sa stranim predsjednicima zbog Potočara i srebreničkog cvjetića na reveru kao na porodičnim sijelima s familijom.

Evo, vijesti kažu i ‘tonom i slikom’ da je danas, 12. marta 2019. godine Munira u New York-u na kafici ni manje ni više nego sa generalnim sekretarom UNa, Antoniom Guterres-om, u društvu sa Kadom Hotić, potpredsjednicom Udruženja “Pokret majki enklave Srebrenica i Žepa” i Muratom Tahirovićem, predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini.

‘Višečlana bh delegacija’ kažu vijesti doputovala je u Ameriku u središte UNa da učestvuje na konferenciji na temu “Ekonomsko-socijalni status žena”, i sve bi to bilo nesporno i neinteresantno da su poznate bar dvije činjenice.

Prvo, ko je dao u ime bh države ovlaštenje da delegacija u ovom sastavu predstavlja BiH u ovako važnoj instituciji Svijeta i važnoj temi i za Boga miloga, drugo, otkud ove face uz ovu temu?

Pa javna je tajna da o ekonomskom statusu inače a posebno žena, ni jedno od ovih troje ‘članova delegacije’ nemaju pojma nad pojmom, a osim toga, njihov raspored ‘rada’ nakon ‘zvanične sesije’ po džematima New York-a koji su po svoj prilici i jedni od glavnih finansijera njihovog dolaska u USA, baca još veću pažnju na zastupanje i BiH i bh interesa.

Na pitanje o čemu će razgovarati sa generalnim sekretarom UNa, ‘majka’ Munira je nagovijestila neizbježni genocid te posebno ‘zadnje okupljanje četnika u Višegradu, što je nedopustivo i sramno’, zatim ‘o povratnicima i njihovim problemima u Republici Srpskoj’, ‘o ugroženosti Bošnjaka’…

Sve su to važne teme ali konferencija je o ‘ekonomskom i socijalnom statusu žena’ međutim, ‘koj’ te pita, ‘koj’ si ti da postavljaš pitanja’ kad je Munira na kafici sa generalnim sekretarom.

Munira nije rekla ali se pouzdano zna da će sa sekretarom čavrljati osim o četnicima najviše o tužbi za naknadu štete, koju je njeno udruženje davno /2008/ pokrenulo, sa namjerom da se domogne love. Prvo su tužili Holandiju i UN jer je holandski bataljon u uniformama UNa bio u Srebrenici i nije spriječio genocid tražeći za svaku žrtvu porodicu po 30.000 eura a kad je holandski sud odbio tužbu uz obrazloženje da je UN pod imunitetom i ne može biti odgovoran, Munira i njeni advokati su nastavili spor kod Suda u Strasbour-u.

Tako će kafa generalnog sekretara sa Munirom, Kadom i Tahirom, sa delegacijom BiH dotaći ovu temu zbog koje je Munira načisto ‘morala’ biti u delegaciji.

Jer, gdje je Munira, tu je lova, kao kod Mustafe ef. Cerića Hižaslava, taj ništa ne radi ‘nako’. Od ratnih dana u Srebrenici kad je Munira distribuirala humanitarnu pomoć, uključujući i šećer za trkaće konje Nasera Orića, pa sve do današnjijeh dana, kad sve donacije i sva putovanja idu preko njene Udruge, a država izdašna.

Para ne fali ni za advokate ni za avionske karte.

A kako će sve to ispasti, i šta će dalje biti, sa bh ženama i njihovim ‘ekonomski i socijalnim statusom’, zbog čega je Munira odlepršala u New York nećemo još zadugo saznati. Sudeći po obećanju generalnog sekretara da ‘će doći u Srebrenicu i Potočare’, možda su već i nagodbu sklopili, saznaće se i to, samo treba pratiti trag donacija izvana, koje se slijevaju u kasu kod Munire.

***Prošle godine je umrla Hatidža Mehmedović, predsjednica još jednog nevladinog udruženja ‘Majke Srebrenice’ koja je sav svoj život posvetila žrtvama genocida i borbi za prava žrtava. Umrla je sama i siromašna u kući u Srebrenici gdje se vratila, ali nikada kao Munira, nije zaslužila epitet ‘majka nad majkama’, ostaće upamćena samo i jedino kao Majka.

Jer, da bi postao ‘majka nad majkama’, moraš biti kao Munira. Ili kao ‘Hižaslav Cerić’, ili, baš onako, kao Bakir Izetbegović. Ne ide drugačije.

No šta je tu je, žene, vi sve ženke u BiH, na Vas je red.

Ako vam šta zatreba ili vas šta tišti i muči, pišite ili Muniri, ili Kadi. Može i Muratu.

Sve odgovore o vašim ekonomsko-socijalnim problemima krije ova bh državna delegacija.

Pa Bujrum ste!

photo : s lijeva, Murat Tahirović, Kada Hotić, generalni sekretar UNa Antonio Guterres i ‘majka’ Munira Subašić, 12. 03.2019., arhiv