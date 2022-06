Lagumdžija se vraća ‘na mjesto zločina’ – u politiku. Skupa sa Enverom Bijedićem predsjednikom socijaldemokrata BiH optuženikom za korupciju i zloupotrebu i uz pomoć ‘Manifesta’, ovaj ‘slučajni prolaznik’ vlasti postao je ‘slučajni dolaznik’ u vlast. Dok je Karl Marks u očima ‘uvaženog profesora’ pišući ‘Komunistički Manifest’ kojeg nam Lagumdžija potura sada kao nekad ilmihal, kao i on tajno obavio hadž, samo još nije vrijeme da se sa tim pohvali…

Dugo je profesor Zlatko Lagumdžija ‘grobar socijaldemokratije’ kako ga je nazvao nekadašnji predsjednik SDP BiH Nijaz Duraković (poznat i kao ‘slučajni prolaznik’ kako se predstavio Srbima da bi spasio guzicu u akciji hapšenja Alije Izetbegovića sa kojim je bio na državnom zadatku) tražio toplinu državne majčine sise i sve ostalo što uz to ide, dugo je kružio kao lukava mačka oko kaše ne bi li ga iko primio, samo da se ponovo vrati na tanjir sa medom i džabalukom na teret poreznih obveznika – nije išlo do jučer. Odkako je pod prisilom afera i zloupotreba napustio kormilo SDP BiH 2014. pokušao se uglaviti bilo gdje u neku partiju znajući gdje je hladovina i debelo plaćeni nerad i odsutnost odgovornosti a velika lova, nije ga niko htio. Konačno, iako je kao i svaka politička bh protuha tvrdio da se neće nigdje ni kandidovati niti baviti politikom, ovih dana se skrasio. Zajedno sa Enverom Bijedićem (opskurni lik iz stranke SDP koji je ‘dobio nogu’ od svoje partije jer je ušao u savez sa SDA u vlasti Tuzle a onda osnovao svoju stranku ‘socijaldemokrate SD), Nihadom Čolpom jaranom Emira Suljagića i Reufa Bajrovića i njihove nekadašnje partije ‘Građanski Savez’ – sada predsjednikom novoformirane bh stranke ‘Zeleni Pokret’ (molimo da se ova partija ne pobrka sa još jednom budžetskom pantljičarom jednom od njih više od 100, osnovanom pred ove izbore ‘Zeleni BiH’ Adisa Arapovića, bivše nade i uzdanice Fahrudina Radončića), ljigavi ‘nasljednik partizana’ bivši predsjednik SDPa, premijer i tajkun Lagumdžija se, kako je i sam potvrdio ‘vraća u politiku’.

Doduše, on iz politike nije nikad ni izišao samo su ga otjerali sa mjesta predsjednika SDP BiH odakle je godinama zagovarao građansku i demokratsku državu, multietničku i sekularnu a u stvari vazda bio u koaliciji sa SDA, još od Alijinih dana i ‘pod avdestom’, nije mogao izdržati djelovati polutajno za račun SDA a tobože neovisno i samostalno, sada će djelovati zvanično. U nekakvom ‘pokretu’ i uz pomoć ‘Manifesta’ kojeg je po uzoru na Karl Marksa filozofa i komuniste, ponudio javnosti kao program u ‘spašavanju države’. Ova doskočica ‘spašavanja’ je zajednička svim mafijašima u politici međutim pozivati se na ‘Manifest’ u ovakvom načinu djelovanja i rada, u ovakvim političkim strankama i ovakvoj državi može samo mufljuz i dosadno bezobrazan tip kakav je Lagumdžija.

Naime, znamo mi da je ‘Komunistički manifest’, dokument kojeg su zajedno napisali Karl Marks i Friedrich Engels bio platforma za komuniste i osnov za objedinjavanje (‘proleteri svih zemalja ujedinite se’) te da je poslužio za komunističke revolucije koje su poslije njega uslijedile, ali Zlatko Lagumdžija je zadnja osoba koja se na ovaj dokument može pozivati. ‘Manifest’ je u stvari dokaz više o istorijatu klasne borbe kojeg Lagumdžija kao svjetski potkovan lažov načisto zloupotrebljava. Jer, on, baš on i u ovakvom društvu ne može se pozivati na ‘Manifest’ čak ni kad spava, odavno je progutao i izasrao sve klasne razlike i ideju marksizma, jednakosti i pravde upropastio za sva vremena. Nedavno je, prije nekoliko mjeseci prodao od svoje silne imovine po Sarajevu i vani samo vikendicu na Poljinama u blizini jarana Bakira Izetbegovića za više od milion KMa ‘nekim Arapima’, te odmah kupio dva stana u Trogiru, što je čisti dokaz (i samo jedan u nizu sličnih) koliko drži do ‘Manifesta’ i principa Karla Marksa. A tek do morala?

Da ne idemo dalje, evo još i ovo. U politiku se vraća na principima pravde i ujedinjenja a glavni mu suradnik Enver Bijedić, faca pod potvrđenom optužnicom za korupciju i kriminal. Zna se da je u BiH svaka optužnica ne prepreka već preporuka za napredovanje, no vezati takav način rada i djelovanja sa Marksom, proleterijatom tj. radničkom klasom je više od zajebancije. Sa kojom je profesor srastao kao sa košuljom.

A moral? E, vidite, moral mu je zadnja stvar na koju reaguje, to u njegovoj halapljivoj i lovom nezajažljivoj glavi ne stanuje odavno. Kada ga je prije par godina u emisiji na tv ‘Face’ novinar samo malo priupitao o silnoj imovini koju je nakrao i napljačkao svojim funkcijama u vlasti, rasplakao se kao pička, samo da se ne ide šire u priču. Kao fol, razlog za suze je skupocjeni sat marke ‘omikron’ na njegovj ruci za kojeg ga je voditelj pitao koji je ‘poklon od oca’ kojeg se sjetio pa pustio krokodilske suze.

U svemu ovom posebno je interesantan dio biografija Lagumdžije iz vremena kad je bio osim predsjednik SDPa još i ministar vanjskih poslova BiH, budući da je tada na krilima sekularnosti i odvojenosti religije od države uspio tajno obaviti i ‘mali hadž’, zvani umra. I to o trošku države 2012. godine u vrijeme ‘službenog puta’ u Saudi Arabia-u, da bi se time pohvalio i to iznio u javnost tek 2018. godine. Ovaj hadžiluk profesora evropejca, demokrate i multietničara ‘sa dna kace’ je isti kao i svijetonazori ostale vlastele u bh vlasti. Podsjećamo, hadž je skupa sa Bakirom Izetbegovićem a u svojstvu predsjedavajućeg ministarskogf vijeća, dakle vlade, obavio još jedan profesor, još jedan sekularac i evropejac bivša SDA ‘ljiga’ a sada nada ‘Naroda i pravde’ Denis Zvizdić još 2019. godine, to je učinio i Dino Konaković u svojstvu premijera Kantona Sarajevo 2017. prije nego će se ‘rastati’ od SDA, kao i Aljoša Čampara ministar policije i mnogi drugi iz vrha bh sekularne vlasti. Lagumdžija se ovim povratkom i u ovakvom društvu samo vraća ‘na mjesto zločina’.

Jednom ko proba državnu sisu taj se od nje ne odvadi do smrti, potez Lagumdžije je samo akt budžetom nadrogiranog predstavnika u vlasti. I to bi bilo sasvim o. k. da nam kao i do sada ne pokušava prodati bubrege pod jaja. Naime, još malo pa će ‘uvaženi’ profesor ustvrditi da je i Karl Marks bio musliman kao i on, sve na bazi ‘Manifesta’ ali ga omraženi nacionalisti iz klasne različitosti i fašisti također nisu nikad do kraja razumjeli. Ili će mo kasnije, za desetak godina saznati opet kao i za ‘mali’, da je profesor obavio ‘veliki’ hadž, pravi pravcati, kao dokaz probosanske građanske i jedine opcije države.

Jedno veliko pljuc i još veći pfuj za profesora hadžiju. ‘Slučajnog dolaznika’. I pljuc i pfuj za one koji svoj glas dadnu za ovu SDA prostitutku od profesora na izborima.

photo iz ‘zemzem albuma’: manji dio bh hadžija u vlasti, gore u crvenom polukrugu profesor Lagumdžija Zlatko kao premijer BiH na umri 2012, godine, desno je Bakir Izetbegović sa hanumom Sebijom (Bakir je ovdje bio više puta), dolje lijevo je hadžija Elmedin Dino Konaković u svojstvu premijera Kantona Sarajevo 2017. te desno Denis Zvizdić kao predsjednik vijeća ministara skupa sa bratom Bakirom 2019. godine, arhiv