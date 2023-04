Korisna performansa Emira Suljagić najpoznatijeg direktora još poznatijeg groblja u BiH : kako je VP Christian Schmidt nakon ‘nametanja’ 6 milion KMa direktoru od ‘smrdljivog kršćanina’, ‘von Trotha’, ‘kolonizatora i tvorca aparthejda za muslimane’ te ‘službenika naciste i NDH’ postao ugledni ‘strani ambasador’ sa kojim se ‘neće obračunavati’ …

# Samo naivne neznalice mogla je iznenaditi internet šutnja islamskog radikala i propalog političara direktora MC Potočari Suljagića i blokada njegovog poganog jezika, primjećena u zadnja dva mjeseca, kao i njegovi očekivani zaokreti kada je u pitanju ocjena djelovanja i rada VP BiH Schmidt-a, o čemu smo nekoliko puta pisali, zadnji put 17.03. ove godine pod naslovom ‘Emir Suljagić drugi put došao tobe’.

Suljagić je ‘ispustio’ Schmidt-a a okomio se na ‘anonimne ili ukinute internet aplikacije piskarala’ koji su skrenuli pažnju javnosti na megalomanske projekte ovog vižljastog direktora, na silna zapošljavanja u MC Potočari, printanje knjiga, nekontrolisano trošenje donacija na silne programe, fondacije, saniranje zgrade u Potočarima a posebno na njegovo ‘umirivanje‘ nakon što je ‘nametnutom‘ odlukom ovog ‘stranog ambasadora’ Emir dobio na raspolaganje 6 miliona KMa predviđenih za sahrane i komemoracije da ih spiska u svoju megalomaniju zvanu Potočari.

I, za divno čudo nije bilo onog njegovog poznatog ‘jebem mater’ uzduž i poprijeko svima i svakom ko se usudi pomenuti njegov rad i Srebrenicu (zadnji put je ova čestitka otišla bh tužiocima jer nisu reagovali na njegova pisma i prijave 03. januara ove godine – ‘a jebem i svakog tužitelja u Bosni koji nije protiv njega u stanju podići optužnicu’), bilo je samo ono ‘ako se sretnem sa tim piskaralima bolje im je da pređu na drugu stranu ulice’.

# Svoje ‘umirivanje’ pokušao je pojasniti time što je poslušao ženu (grohotom se smijem, mora daje to bilo u pauzi dok je nije lemao i kinjio po čemu je odavno poznat) i jer ‘nema vremena da se bavi budalama’, ali to nije razlog da se ‘anonimne budale’ ne pozabave malo detaljnije sa njim, ovom dopunskom hronologijom performansa beščašća i ljagarija teškom 6 miliona KMa, čime je VP Schmidt ‘de franko i de jure’ kupio svoj mir i slobodu’ kod Suljagića. Od kada nema uzvratnih doskočica i komentara na ahbabske twittove Bajrović Reufa, Avde Avdića, Jasmina Mujanovića, Benjamine Katić, Erola Avdovića i mnogih drugih vjernih ‘pratilaca’.

# Pođimo redom, hronološki, ’emirovski’.

Oktobra 4/tog prošle godine, ‘nametnuti Izborni zakon’ VPa, Suljagić otpočinje stilski ovako : ‘ne nameće to Schmidt, nameće Opus Dei‘ (to su ideje katoličke organizacije ‘Božji posao’ o uspostavljanju društva po mjeri kršćana, op. Cross). Onda otpočinje oktobarska paljba prema Visokom predstavniku slijedećeg dana. ‘To što je Christian Schmidt nametnuo, u skladu sa svojim (demo)kršćanskim uvjerenjima spada u 18. i 19. vijek. Ali, tada je u pravilu bilo praćeno ubijanjem i paljevinom’, pa isti čas dodatak : ‘nametnute odluke su mjere Banovine Hrvatske’, ‘mjere rade na podrivanju stabilnosti u BiH’, ‘mi smo zapravo ovim mjerama kolonizirani’. Već 6. oktobra Schmidt je po Suljagiću ‘Gauleiter’ (predstavnik nacističke vlasti iz doba Hitlera, op. Cross) koji se ‘nakajtio’ (valjda navadio, iako nigdje nismo čuli da VP ima na umu smijeniti Suljagića) da smijeni čak i Suljagića ‘kao prvog javnog zvaničnika’, nakon toga mu je dodijelio epitet ‘Hauptmann koji se prostire pred ustašama ‘ (kapetan u nacističkoj vojsci, op. Cross), zatim je Schmidt postao uz sliku neki ‘Mehmet Mehmetović’, pa ‘predsjednik Judenrata’ (administrativni organ kojeg je uspostavljala nacistička vlast u židovskim društvima, op. Cross ), 08. oktobra na neki članak o VPu ‘Racionalni Njemac’, Suljagić je dodao svoju poskočicu ovako – “Racionalni Nijemac” implicira da njegovi podanici, tj. mi, nismo, da smo nepotpuno razvijena ljudska bića. Ali nas je, srećom, moguće emancipovati ako nas bude vodila stroga, ali pravedna, njemačka, katolička ruka. Pravi von Trotha’. (Von Trotha je vojni komandant njemačke okupacione vlasti, op. Cross).

Već oktobra 13/to, stiže nas konstatacija da je nametanju Schmidt-a nužan otpor ‘sramnim, rasističkim amandmanima’, dakle, radi se o pripremama za ‘narodne demostracije ispred OHRa’ koje najavljuju SDA botovi na čeli sa hodžom Mulahisićem iz Luxemburga a koje potpomažu Reuf Bajrović, SDA, Nihad Aličković vehabija iz pokreta ‘AntiDayton’, Avdo Avdić što još dopaljuju i potpaljuju bošnjački mediji iz sata u sat. 15/tog oktobra Suljagić komentariše izjavu Rešida Hafizovića u njegovom intervjuu ‘Oslobođenju’ gdje žestoko ispred Islamske Zajednice BiH napada VPa : ‘Tako je Rešide Hafizoviću. Tako je, Bošnjaci ne bi trebali i ne bi smjeli poštovati odluke koje je gospodin Schmidt podmuklo i ispod žita provukao u izbornoj noći.”, da bi ga već 21. oktobra nazvao lažovom (‘Christian Schmidt je obični lažov. Da još jednom potcrtam: rasističke odluke Christiana Schmidta će imati dugoročni politički efekt kakav je u kratkom roku imalo razoružavanje Srebrenice’ ), prije toga 16. oktobra je zaključio kako ‘Rasističke odluke Christiana Schmidta nisu neophodno povratak u devedesete, nego u četrdesete godine 20. vijeka. Njegov de facto putsch je javno uriniranje po Fadilu Jahiću, Avdi Humi, Pašagi Mandžiću, Rodoljubu Čolakoviću…

# Onda je 24. oktobra na pitanje šta misli o Izbornom zakonu i Schmidtu, ne znamo ko ga je pitao, odgovorio slikom koju vidite uz ovaj tekst a koja govori više od riječi : Schmidt smrdi, nego!, dan kasnije je u twittove uvukao i svoga oca kojeg je dao prekopati i sahraniti u Potočare među šehide, ovako.

‘Neke godine starog rahmetli zabolila leđa. Ozbiljan problem, nije čovjek mogao hodati mjesecima. Otišao doktoru koji mu je predložio da mu buše kičmeni stub. Veli stari: “Da imam dvije kičme, dao bih ti jednu da se njome igraš.” Tako je nekako sa Šmitovim amandmanima i državom’…

Ide tako ova zbirka u istom tonu i po istom šnitu sve do 21. februara ove godine, zapravo počinje već dan ranije najavom da ‘će se desiti nešto historijsko ubrzo, ne mogu vam ništa više reći’, i od tog datuma Suljagić je naprosto ‘zaboravio’ Schmidta-a i on njega. ‘Nametnuo’ je promjenu Zakona o MC Potočari po kojoj odluci Suljagić ‘uz saglasnost donatora’ može raspolagati sa 6 milion KMa namijenjenih ranije samo za ukope i komemoracije. Što u prijevodu znači da je Emir za daljnje ‘projekte’, knjige koje štampa i prodaje bez ikakve kontrole državnih organa dobio odriješene ruke za ogromnu lovu, zbog čega on neće više napadati i vrijeđati ovog sada ‘stranog ambasadora’, jer to kaže ‘nije njegov posao’. Optuživši istovremeno ‘anonimne budale i propala piskarala’ koji žele da mu ‘nametnu svađu’ sa Schmidt-om.

Dakle, kao što se Schmidth ‘najeo pesticida’ i Emir se ‘omrsio’ lovom pa ima razloga da umukne.

Nije loše, i vrijeme je da umukne, ne samo kad je Schmidt u pitanju, jer ima mnogo onih koji njegov pogani jezik, mržnju i vjerski nacionalizam ne mogu zavezati ovako diplomatski kao Schmidt sa lovom, za njih će on još dugo ostati ‘musliman između dva Bajrama’ kako voli da se tituliše, koje će rado počastiti svojim doktorskim frazama i riječima koje na sva vesela usta hvali Benjamina Karić svrstavajući ga među ‘sinove domovine’. Iako ‘tuknu‘ kao i zadah Schmidt-a prije 21. februara ove godine.

photo : Emir Suljagić selfiem komentariše rad VP BiH Schmidt-a – smrdi, arhiv