Imuni su na sve, oni su ‘vojnici sreće i njih virus neće’ i oni ne prate ‘put pacijenta’, njima se čim ‘šmrcnu’ otvaraju široke mogućnosti liječenja i zaštite

*** Korona virus ne bira, vidjeli smo, hvata sve redom. Državnike, političare, vjerske glavešine, glumce i sportiste, ide i na djecu.

Mnogi od ove pošasti u BiH i širom Regiona umiru ili su umrli, međutim najmanje je, gluho bilo, od korone umrlih političara.

Ne kažem da su trebali umrijeti, samo konstatujem, neka mi ne bude zamjereno ali tako je. Osim ministra Salke Bukvarevića koji je izgubio bitku sa koronom (29.07.20), svi ostali iz reda bh političara su živi i zdravi, evo ih ‘rade punom parom’.

U BiH od korone su bar na 14 dana bili pozitivni svi malo bolje viđeni i poznatiji političari. Ako nisi bar jednom bio ‘pozitivan’ ili bar u izolaciji, onda i nisi neki kalibar političara.

Tu ne računam vankaliberskog Željka Komšića, gaziju, bošnjačkog člana bh Predsjdništva iz ‘reda Hrvata’, taj se testirao i izležavao cijelo ljeto i pola jeseni, pouzdano se zna da je od marta do sada dok ovo pišem testiran hiljadu puta, i hvala dragom Allahu, uvijek je negativan. Bio i ostao.

Od korona virusa su bar na trenutak bili pozitivni i Dragan Čović, i Fadil Novalić, Asim Kamber i Radovan Višković, pa predjsjednica Kriznog Štaba za Republiku Sarajevo Aida Pilav, šef OSae Mehmedagić zvani ‘Osmica’, pa podpredsjenik SDA Safet Softić, nema ko još nije preživio virus, ostalo nam je da nedajBože još čujemo da je Milorad Dodik ‘pokupio’ virus na nekoj od svojih veselica, sve drugo je u izliječeno iz izolacije. Premijer ‘Fadileoprosti’ Fadil Novalić je čak i izazivao svoju sudbinu, išao na korona žurke nemilice, hvalio respiratore koje je kupio a niko ih neće i opet postao negativan. Nema kome je dato nego kome je suđeno.

Pa i ‘naš’ Bakir Izetbegović je početkom oktobra ove godine bio pozitivan. Vidjeli smo ga kako ipak ‘radi’ od kuće, u nekakvom prslučuću za dede i kako otuda oštri predizborna koplja, odbrojavajući dane izolacije, dok mu hanuma Sebija Izetbegović u pozadini ‘skype sličica’ kuha tople napitke i buredžike.

Ali, nacijo, Bakir je brzo prebolovao, čak se dva dana ranije javio ‘na posao’ .Ne, ne na Biro već u centralu SDA, u vrijeme izolacije nas je ubjeđivao kako ‘nema nikakvih simptoma’, osim što malo ‘šmrca’, kako je stručno potvrdila njegova brižna i vrijedna suprugica profesorica Sebija, inače direktorica Kliničkog Centra u Sarajevu i politički aktivna službenica u vrhu SDA firme.

*** Dobro, nije ono da je ozdravio brzo i tajanstveno kao američki predsjednik Donald Trump koji je koronu ‘fasovao’ također brzo i tajanstveno skoro u isto vrijeme kad i Bakir, početkom istog mjeseca ove godine.

Majke mi, kao da su se družili tih dana a nisu ni blizu, ni u snu, zna se gdje putuje vani Bakir, njegova odrednica nije Amerika niti Trump zna gdje je Bosna.

Kod Trump-a smo vidjeli to sa virusom nije bilo baš ‘čisto’ iako je kažu postao pozitivan, jer on je odmah, nakon drugog dana pošto su ga strpali u poznatu i najopremljeniju američku bolnicu (Walter Reed, to je ona u kojoj je tajno operisan i hrvatski predsjednik Tuđman, da se zna) izišao vani da se provoza i da maše građanima, hello, ne bojte se korone to je smiješan virus, izađite slobodno, zapravo već ste izišli, da bi nakon slijedeća četiri dana njegovi doktori obznanili kako je Trump ozdravio i vratili ga u Bijelu Kuću. Za manje od sedmicu dana, hej!

Bakir je nama mahao samo preko skype tehnologije u vrijeme izolacije, inače maše nam već tri decenije.

Trump je izrecitovao kako je koristio nekakve ‘koktele’ i lijek ‘Remdesivir’, mnogi su se pitali da li je pio i blič za kojeg je tvrdio da pomaže u liječenju od virusa ili su ga kvarcali specijalnim sijalicama koje ubijaju virus, čim mu je kosa iz narandžaste prešla u normalniju boju.

E, dakle, uz manje ili više izuzetaka, svi političari su olako odbolovali svoje ‘šmrcavice’ i korona je za njih prošlost.

*** Kako to, da li su oni super odgovorni a obična raja totalno neodgovorna prema virusu i mjerama zaštite? Ili su političari genetski zdraviji od naroda pa ih je teško razboliti?

Da li su oni po prirodi posla imuni na ovu pandemiju kao što su imuni na život svojih građana, na njihove probleme, na svoje lopovluke i na medijske priče o korupciji i krađama u njihovoj režiji, to se ne zna, ali se pouzdano zna da su lakše pregazili virus od običnih smrtnika, ili ljekara i drugog medicinskog osoblja koje listom pada i od posla i od virusa.

Možda je u domenu teorije zavjere ali možda je tajna u njihovom liječenju, u mogućnostima i privilegijama, ko će ga znati, jer za običnog građanina ili seljaka, ‘put pacijenta’ od trenutka kad počne da se trese od groznice i da šmrca do bolnice, prema bh pravilnicima i uputama je dug i nesavladiv postupak, kraće je do groblja. Hodže i popovi oboljeli od ovog virusa su nakon ozdravljenja obznanili da su ih dove/molitve spasile smrti. Vidjeli smo na primjeru SPC u Beogradu da se taj metod ne može uzeti mjerodavnim i pouzdanim odviše.

Kada su pitali, u vrijeme dok je Bakir bio ‘pozitivan’ njegovu hanumu i direktoricu šta je sa njom, ona je ležerno izjavila kako je ‘negativna’ ali u izolaciji. Da bi krajem novembra dala izjavu kako je bila u karanteni uz muža Bakira ali ostala ‘negativna’ kao što je i red. Čak više, reče Sebija Seka Elena Čauš… Izetbegović kako su joj doktori rekli da je ona pravo ljekarsko bh čudo nad čudima.

‘Kontrolni nalazi pokazuju da sam prebolovala koronavirus… Imuni potencijal nevjerovatno visok… Nazvali su me i prije napisanog nalaza rekli: „Profesorice, možete biti donator plazme.“ Naime, Šef Infektivne klinike KCUS-a mi je rekao, kada je vidio moje rezultate, da bez maske mogu hodati na njegovoj klinici, toliko antitijela imam u organizmu..’

Vidite, šta se dešava. Nije imala koronu, prebolila je iako nije znala ni da je ima ali joj je imunitet takav da bi mogla komotno da daje uzorke za neku najnoviju vakcinu protiv korone, toliko joj je krv zdrava. Tako je jedan bh a ‘njen’ doktor napisao a ona prenijela u ‘Avazu’, i sa takvom preciznošću da je to zaključio i prije ‘napisanog nalaza’.

Ja mogu zamisliti kako bi bila djelotvorna vakcina sa Sebijinim antitijelima samo ne mogu osmisliti ko bi takve vakcine htio primiti, ali to je druga strana priče.

Dakle, ima tu nešto, zbog čega su političari ovako otporni sve do prirodne smrti, mora nečega biti.

*** Ovih dana su bh mediji javili kako se u sarajevskim apotekama mogao uz recept kupiti spasonosni lijek ‘Remdesivir’ kojeg je koristio i Trump, ali niko od apotekara nije mogao pojasniti kako to da se ovaj lijek prodaje a nema ga u bolnicama. Pao sa neba, šta li ?

Poslije su lijek ‘uklonili’. Kad su novinari, ah ti novinari, pokušali doznati otkud to, zašto to, dobili su zbunjujuće informacije. Vlada je odvojila 10 miliona KMa između ostalog i za nabavku ovog lijeka ali do nabave nije došlo jer je navodno Svjetska zdravstvena organizacija posumnjala u mogućnosti lijeka pa se odustalo od nabavke i distribucije za bh stanovnike. To je pojašnjenje zvaničnih medicinskih ustanova.

Međutim, novinari su ‘prokopali’ da je lijek ipak nabavljen ali uz ‘dogovor’. Nema refundacije od države što znači, onaj ko ima para neka ga kupi i neka se liječi, ko nema, neka crkne. Apoteke koje su ga dobile su bile privilegovane jer prodaju vladinu robu a zarađuju. Vidjeli smo kako se od marta do danas još nije osim ‘Podhrastova’ nijedan izolatorij osposobio a radilo se na njih nekoliko. Od studentskog doma do doma za učenike na Željezničkoj stanici.

Lijek je skoro 800 KMa po kutiji a za potpunu terapiju treba ravno 6 kutija ukupno 36 ampula. Brat bratu to je preko 5.000 KMa da bi se oni sa najtežim simptomima spasili.

Vlada je u ‘igru’ ubacila i jedan drugi lijek po imenu ‘favira’ preko bratske Turske koji košta oko 300 KMa, međutim ni on nije bio dostupan svima i u jednakim proporcijama. Nešto malo zaliha ovog lijka koji je doniran bh državi završio je opet tajanstvenim putevima kod prijateljskih framaceutskih kuća, i za njega su ljekari davali recepte pa ako kupiš, kupiš.

*** Kao što je red i po političkim i po Božjim zakonima, sve upućuje da je i korona nepravedna, i da su ovi ljekovi bili, kako to vele doktori za one ‘sa dubljim džepovima’, međutim, novinari su ipak našli da je ovaj skupi i djelotvorni lijek nabavljen, a distribucija je vršena za odabrane apotekare. I za ‘one sa dubokim džepovima’. Koji su dio cijene lijeka već utalili sa vladom koja ‘nije lijek nabavila’.

Naime, malo je onih koji mogu ušetati u farmaciju sa receptom za lijek ‘kojeg vlada nije nabavila’ (a šta će onda recept poBogu) i uplatiti 5 ili više hiljada KMa, a mnogo više onih za koje je rezervisan paracetamol i boca sa kisikom ili Fadilov respirator.

Da razdužim, skratio sam previše. I Bakir i mnogi njemu slični a takvih je ihaha u BiH, svoju korona ‘šmrcavicu’ mogli su liječiti lijekom ‘Remdesivir’ koji je pomogao i Trump-u, a kojeg ‘vlada nije nabavila’ ali ga ima u apotekama.

Bakirovo ozdravljenje i Sebijina ‘antitijela’ u uskoj su vezi sa nabavkom i distribucijom ovog skupog lijeka protiv korone koji nije ‘stopostotno spasonosno rješenje’ ali koji uveliko spašava od smrti. U vezi kojeg se vlada čak i dogovorila o omjeru i rasporedu (toliko ampula za Federaciju a toliko za Republiku Srpsku i distrikt Brčko), jedan dio za već poznate i jaranske apoteke, pa ko voli nek’ izvoli. I kojeg je, hoću reći, bilo pa ga sada nema, apotekari ga naglo, da prostite povukli.

Uz koju vezu treba i posmatrati ovo brzo ozdravljenje političara, jer se odlično zna da onaj ko je bliži vatri bolje se ugrije. Što bi rekli ‘Nadrealisti’ : ko je bliži koroni taj brže umire.

Ako ikad bh pravosuđe rasplete aferu ‘respiratori’, možda budemo čitali i nešto i o aferi ‘lijekovi’, ‘vakcine’ ili aferi ‘maske’. Do tada, nosi masku, drži distancu od virusa i uči dove. I čekaj vakcinu.

Koju je vlada ‘obezbjedila’ samo za ‘esencijalne radnike’, gdje su političari na prvom mjestu. Oni su najistureniji esencijalni virusni prenosioci.

photo : lijek “remdesivir”, ampula, ilustracija