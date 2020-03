Utica NY, utička razglednica : raja navalila u trgovine, kao pred rat

I kod nas ima ‘pozitivnih’

Od nešto malo preko 200 pozitivno zaraženih coronavirusom u državi New York, jedan je stigao u grad Utica NY, u ovu Dolinu Indijanaca (Mohawk Valley), u njeno ‘predgrađe’.

Objavljeno je da je ‘pozitivac’ na ovu opasnu svjetsku pošast lociran u Okrugu Herkimer, nekih 25 km od Utica NY, ne navodi se ime mjesta.

Dakle, vrijeme pandemije i državne nepogode je pred nama.

Otkazuju se veliki skupovi, neki Koledži (kao MVCC) su stali sa redovnim aktivnostima i zatvoreni su, škole i vrtići još ‘rade’, mada je primjetan veliki broj odsutnih đaka.

Zvaničnici prateći ‘doktrinu’ predsjednika Trump-a još nisu ‘u punom kapacitetu’, još se sve svodi na ono ‘nije to toliko opasno ali pazi se’.

Kako se paziti u ovakvoj atmosferi neinformisanosti i ‘nepostojeće i nepotrebne panike’, najbolje pokazuje ‘glas’ naroda, raje, običnog stanovništva.

Trgovine su bukvalno opsjednute kupcima, ‘rafe’ u njima sve praznije. Kupuje se nemilice, kao pred rat, ‘gluho bilo’. Najviša ‘jagma’ je za brašnom, žitaricama, toalet papirom i papirnom galanterijom te sredstvima za čišćenje i sanitarnim proizvodima.

Velika je vjerovatnoća da će uskoro i škole i vrtići biti zatvoreni, narodu se jedino preporučuje oprez, izbjegavanje velikih skupova, grljenje i ljubljenje te kihanje i kašljanje.

Jah, k’o da je kome do ljubljenja u ovoj frtutmi.

Fetvom iz Amerike, da ti kažem

I dok se zvanično još ništa ne zna, utički džemati vole Ameriku a kao i obično prate fetve iz BiH i Islamske Zajednice BiH.

Koje kažu, ne više od 100 ljudi na džuma-namazu, i stop mejtefima iliti džematskim bh školama.

Ova prva fetva je dibidus konfuzna jer stavlja Božje iskušenje pred ovozemaljske zakone. Ko će to odrediti i pustiti u džamiju prvih stotinu a ko vratiti ostale

Šalu na stranu, kad bi sabrali i oduzeli sve utičke bh džemate, njih četiri, ne bi nabrojali stotinu u njima petkom, džaba silne slike na internetu, to se zna, tamo se naprđuje u hiljadama, svako od džemata za sebe a svi znamo da je Utica puna džamija a nema ‘plaho’ muslimana. Osim uz Ramazan i Bajram.

Što se tiče ‘mejtefa’ ili mekteba, to bi trebalo ‘zatvoriti’ i bez coronavirusa. Jer, to duplo ‘školanje’ nema nikakve veze sa realnošću, postoje regularne škole tu gdje živimo, čemu djecu mučiti sa arapskom školskim programima i nametati im ‘našu tradiciju’, i štancati i diplome koje ničemu ne služe osim da načisto promjenjuju bosanski identitet muslimana u dijaspori. I bosanski identitet, a što je valjda glavni smisao tog i takvog ‘edukativnog programa’.

No, bez obzira na ‘značaj’ ovih fetvi, one pokazuju još ponešto. Iako je Bog ‘svemoguć’ i ‘odlučuje o svemu’, iako je ‘opštepoznato’ da je islam ‘najčistija’ religija (dio fetve je naredio i dezinfekciju gluho bilo po džamijama, fali samo još deratizacija), ne može nas zaštititi ni u sopstvenoj Božjoj Kući, u džamiji, a bilo bi najnormalnije da su tamo ‘Božja djeca’ sigurna stoposto. Vraga, samo do 100, ostali ostani kod kuće inače si ‘zreo’ za virusa. Dakle, ostavljeni smo na milost i nemilost od Boga, kao u slučaju kad grom opali u munaru a ne bi trebalo nikako i nikada. Čak iako je izrentana za telecom odašiljače uz dobru lovu.

Ova frka sa corona pandemijom je pokazala i još ponešto. Ono najvažnije, iako se prsi i diči svojom silom i moći, Amerika nije spremna za ovaj virus, nadati se da se neće proširiti kao u drugim državama inače teško nama. Jer, polako ali stidljivo na vidjelo izlaze takve konstatacije same od sebe. Od onog prvobitnog ‘ništa nas ne smije iznenaditi’ stigli smo do praznih polica u trgovinama.

Da li ima dovolno respiratora, medicinske opreme, para za medicinske testove i kadra da zaustavi ovu pošast, ostaje da nagađamo. I da se nadamo da cijene kao u svakom ‘ratu’ ne skoče nebu pod oblake. Naravno, i da ne počnemo šmrcati i kašljati uz vrućicu.

I još ponešto.

Ko je u džematu ‘zaražen’ ?

Bilo bi dobro da naši džemati Utica NY objave da li je na nedavnom džamijskom derneku u Canadi neko od džamijskih ‘delegata’ iz ovog grada donio ovaj virus u grad Utica a nije se još ‘samoizolirao’ kao Željko Komšić. Već čeka da počne kašljati i sliniti i kratko disati i da zarazi još ponekoga, pusti Komšića, on je odavno imun na sve pa i na viruse, uključujući i svinjsku gripu.

Naime, kao što znamo prije tri dana u Canadi je održana ‘akademija’ u ‘povodu Dana državnosti BiH’ koju su organizovali Kongres Bošnjaka i islamski centri u Hamilton-u Canada na čelu sa muftijom kao Reisom Bošnjaka Sjeverne Amerike i Canade, prije toga ‘ljiljan’ Željko je jezdio džamijama u pratnji svoje delegacije iz BiH, dva savjetnika i obezbjeđenje, uz koju je za potrebe sedmodnevnog boravka Komšića u Canadi potrošeno samo za hotel preko 20.000 canadskih dolara, da bi kasnije uz silno lobiranje džemata ovaj privatni skup bio prikazan kao ‘službeni put Komšića’ kada se Komšić sastao sa premijerom Canade i ‘njegovom ženom koja je ‘pozitvina na virus corona’. Zbog čega je ljiljan odmah po dolasku u BiH izjavio da je u ‘samoizolaciji’, vjerovatno čeka medicinske testove.

Kako je najveći dio svoga vremena Komšić proveo u društvu organizatora ovog privatnog putovanja, i sa ekipom iz demata, te u društvu ‘akademika’ Muamera Zukorlića-muftije Emira Ramića, inače direktora nekakvog Instituta za izučavanje genocida Canada, nevladine organizacije koja mlati pare od džemata i od domaćih canadskih vlasti lobirajući za Bošnjake i bošnjaštvo i ‘delegata’ iz džamija, već koliko jučer trebali bi saznati ko je i iz kojeg džemata grada Utica NY bio u društvu Komšića i ostalih ‘zaraženih’ članova ekipe, te ga pod hitno staviti u ‘samoizolaciju’.

Prema nepotvrđenim informacijama ‘delegati’ su poslani na ovaj skup o trošku džamija iz crkve konvertovane u džamiju (‘Sakibova Džamija’, Bosnina Islamic Association of Utica NY) i iz džamije familije Mehmedovića (American BH Islamic Center of Utica NY), dok Bajro Smajić ispred svoje privatne džamije (‘Autonomaška’, West Bosnian Islamic Center of Utica NY) prema saznanjima ovog lista nije u Canadu slao ‘svoje predstavnike’.

O, da, i ovo. Kad će slijedom fetvi dezinfekcija utičkih džamija, kad je ‘bal nek i hala gori’?

Ako ne džamija, a ono bar da je malo više dezinfekovati, posebno deratizirati, džamijske odbore, da se lakše dihne od čistoće.

photo : jedna od prodavnica Utica NY, arhiv Cross