ROBERT DACEŠIN – Putnik Svijeta : za BiH i njenu promociju, njenu kulturu, tradiciju i turizam dao je više od bilo kojeg bh diplomate ili predstavnika vlasti’ i države, i pored toga zvanična bh vlast to još nije prepoznala, nisu to primjetili ni državni mediji

* Čisto sumnjam da postoji bilo koji bloger, vlasnik portala ili Youtube aplikacije ili koje druge socijalne mreže na internetu a da nije čuo za Roberta Dacešina mladog 33-godišnjeg Bosanca, Banjalučanina koji već godinama putuje po Svijetu i koji nam sa puno pozitive, energije i karizmatične upornosti donosi video-reportaže i zanimljivosti koje načisto liječe i obraduju našu dušu u ovim tmurnim i bolesnim bh vremenima.

Magistar ekonomije (Univerzitet ekonomije u Bratislavi, Slovačka) koji govori pet stranih jezika (engleski, španski, portugalski, talijanski, slovačkim se služi), teniski sudija (imao je priliku da sudi kad igraju Nadal, Murray, Berdych, Del Potro, Ferrer, Monfils, Fognini i mnogi drugi), ostavio je regularni posao u firmi u Banja Luci i posvetio se svojoj najvećoj ljubavi : digitalnom marketingu, putovanjima i širenju pozitivne i bratske ljubavi i energije.

Obišao je 80 zemalja Svijeta, izdao i napisao četiri knjige, uradio Prvi interaktivni turstički vodič u bivšoj Jugoslaviji, Travel mapping, putopisna knjiga o putovanju po Južnoj Americi te još dvije knjige o putovanju Bosnom i Hercegovinom. Na svom YouTube kanalu, posljednjih godina snima videa sa destinacija širom svijeta koja su pregledana više od deset miliona puta, ima i svoju vlasitu TV emisiju na ATV televiziji imena “Po svijetu sa Robertom Dacešinom”.

Pokrenuo je mnogo vlastitih projekata, poput najčitanijeg putopisnog bloga u BiH (Rio priče sa putovanja), prvi interaktivni turistički vodič za grad Banja Luka, izradio je i vodič tekst o 22 načina kako unaprijediti turizam u Banja Luci.

* Kaže u svom autobiografskom kratkom obraćanju da je sa putovanjima sve počelo 2004. godine kada je kao petnaestogodišnjak prvi put letio avionom u Tursku sa roditeljima na ljetovanje, prvi put susreo ljude koji ne govore njegovim jezikom, sada u svojoj arhivi bilježi i nama prenosi priče sa pet kontinenata i iz preko 80 zemalja Svijeta, najviše mu ‘leže srcu’ zemlje Južne Amerike. Da bi ublažio ovo skupo a plemenito rasipanje energije, još jedan podatak je istaknuo kao važan. Našao je na putovanju u Beč na internetu web stranicu pod imenom ‘Couchsurfing’ na kojoj ljudi nude ljudima besplatan smještaj u svom stanu, slušanje muzike i gdje možete postaviti svoje ekspresije sa putovanja, poslije kaže, ne odvaja se od ovog web site-a, srasli su.

* Vidjeli smo Roberta kako šeta po selima Laosa, Gruzije ili Burme, kako volontira u sirotištu Tanzanije, spava u kućama ljudi u Pakistanu ili kako hoda po ruševinama Černobila ili zabačenim dijelovima Kolumbije, njegov omiljene destinacije. Kako sprema hranu u Vijetnamu sa lokalcima, javio nam se sa Ekvadora, hodao po Azerbejdžanu, pa onda iz studentskog doma u Valensiji i Bratislavi, vidjeli smo ga i u vožnji u džipovima po pustinji ili kako stopira po nama nezamislivim putevima ili ulicama stranih gradova. Njegove reportaže odišu prvo njegovom karizmom zbog čega je već dobio nadimak ‘Evlija Čelebija’ (poznati Otomanski putopisac) i pronicljivošću da nam dočara u svakoj zemlji ono najosnovnije : njenu istoriju i kulturu i tradiciju, gdje se može jeftino jesti ili pazariti a gdje pogledati muzeje. U znak zahvalnosti šalje svojim ‘domaćinima’ i sitne a vrijedne poklone, ponekad ljekove, njegove reportaže zaista malo koga ne ostavljaju bez daha po istančanosti u deskripciji i jednostavnosti koja očarava.

* Posebno je Dacešin opijen ljepotama zemlje Bosne i Hercegovine i u svakoj njegovoj riječi se to vidi dok skoro da i nema neke turističke ili druge kulturne baštine i kutka države BiH gdje nije zavirio i sa oduševljenjem pričao, a što je sve njegov prijatelj montažer Milan Banjac fino poslagao u zanimljivm kadrovima. U toj njegovoj ljubavi prema zemlji i narodu rodila se i ideja da snimi video zapis o Bosni kao nevjerovatnoj i poželjnoj turističkoj destinaciji pa je tako nastao video film ‘Zašto Bosna i Hercegovina može biti broj jedan turistička destinacija na Svijetu’, koji je u kategoriji CIFT Međunarodnog Komiteta turističkih filmova i osvojio prvu nagradu glasanjem gledalaca.

Dacešin je 24. novembra ove godine u Valenciji, u Španiji, primio ovu prestižnu nagradu i o tome napravio kratku prelijepu reportažu, zahvalio se svima onima koji su glasali za njegov film i ovo je zapravo i osnovni razlog što pišem o njemu. Naime, iako sam i sam Bosanac i rođen i živio u BiH do svoje 40 i neke, nisam nikad saznao za ove ljepote i ovu turističku atrativnost i privlačnost rođene države a to mi je podastrao Dacešin. I ne samo meni, naravno. Fim je poslije toga osvojio još jednu vrijednu nagradu u Berlinu u Njemačkoj, na Festivalu na kojem je ovaj film ušao među najbolje u konkurenciji od 500 takmičarskih uradaka, 7. decembra ove godine.

* Zašto mi je ovaj film došao kao inspiracija da podsjetim svoje čitaoce na Roberta Dacešina?

Osim njegove ljepote krajolika i zanimljivih opservacija i neobičnih a manje poznatih podataka te sveprisutne ljubavi prema zemlji i bratskom narodu, najvećim dijelom i zbog odnosa države BiH prema radu i zalaganju ovog ‘Putnika Svijeta’, koji je nažalost, kao i uvijek kad je kultura i država u pitanju nikakav.

Naime, kad se odlučio raditi film Dacešin se obratio i vlastima i turističkim i kulturnim institucijama BiH da pomognu u realizaciji ove, rekao bih turističke lične karte BiH pa i ličnog dokumenta same države, niko se nije udostojio da mu pomogne, mnogi nisu ni odgovorili na njegov zahtjev, za neke odgovore kaže, ‘bolje da ih ni ne navodim’.

Klasično, poznato i bahato ophođenje koje zaslužuje svaku osudu.

Ako već nisu htjeli pomoći finansijski, mogli su bar udijeliti Dacešinu diplomatski pasoš da lakše putuje u zemlje Svijeta gdje je teško dobiti vizu ili ulazak, budući da se diplomatski bh pasoši dijele ‘šakom i kapom’ svima i svakome po privatnim i ličnim osjećajima kao ‘ambasadorima kulture’ iako mnogi od primaoca tog dokumenta nisu zaslužili ni regularni bh pasoš. Diplomatske pasoše MVP BiH dijeli svojim vozačima i kuharicama i njihovim rođacima, omiljenim sportašima, političari ih imaju svi redom i listom, dok se nisu sjetili Dacešina koji je zapravo istinski ambasador bh kulture i tradicije.

No, to njega nije pokolebalo niti je odustao od daljnje promocije i države i njene kulture.

Iznio je i interesantan podatak koji kaže da je više ljudi putovalo u Svemir nego što je putovalo u sve druge države, po kojem je u Svemiru boravilo 600 ljudi a broj onih koji su obišli sve države u Svijetu je stao na 167.

* Po izboru Roberta Dacešina, najatraktivnije destinacije u BiH su Nacionalni park Sutjeska i Vodopadi Kravice a onda slijedi Livno i njegovi divlji konji, zatim Sarajevo, Titov bunker u Konjicu, onda dolaze Trebinje, Prokoško jezero, Pećina Vjetrenica te Banja Luka. Dacešina su kao i bh vlast zaobišli i ‘zvanični’ mediji. Koji nas samo straše i zavađaju i svaki dan nam serviraju iste bahate i bezobrazne face iz minuta u minut i od njih se, i zbog njih Bosna i Hercegovina, onakva kakva jeste i kakvu nam predstavlja film Roberta Dacešina zapravo ni ne vidi.

Svima onima koji žele da bolje i ljepše upoznaju svoju državu, preporučujem da odu na zvanični blog ovog neumornog Putnika i zaljubljenika u prirodu, ljepote države i svoj narod, na blog ‘RIO priče sa putovanja’ ili da potraže informacije na E-mail: riopricesaputovanja@gmail.com i info@riopricesaputovanja.com.

Mogu kontaktirati i na telefon: 065/813-288

photo : Robert Dacešin sa peharom i plaketom, Valencia, Španija, novembar 2022, arhiv