U čije ime i za koga Benjamina Karić načelnica Sarajeva nagrađuje u New York-u ‘zlatnicima’ osvjedočene i dokazane islamističke nacionaliste i sijače mržnje po internetu i da li iza njenih poteza stoji SDP BiH?

Sarajevska gradonačelnica Benjamina Karić Longrc nije naivna niti su njeni politički ‘gafovi’ nastavak sličnih ‘prestupa’, sve su prilike da ova sumnjivo nasmijana načelnica i SDPova zamjena za Bogića Bogićevića postupa upravo onako kako to želi Nermin Nikšić, njen predsjednik. Jedan od kreatora u aferi ‘smaknuća’ Bogićevića sa dogovorene funkcije gradonačelnika glavnog bh grada.

Hvali more, drž’ se kraja, tako nekako ili nikako.

Pričaj o multietičnoj i zajedničkoj sekularnoj državi Bosni za sve narode i nacije koliko te nasmijane glasne žice nose, vazi o mitovima i bajkama tipa ‘evropski Jeruzalem’, o ‘ezanima i zvonama sa džamija, sinagoga i katedrala’, u stvarnosti uradi sve da povlađuješ samo jednoj naciji – Bošnjacima. Pisali smo o ovoj skandal majstorici ‘fejsa’, baklava i Č evapa, o njenoj sramotnoj ulozi u postavljenju spomenika na Kazanima gdje je namjerno i pored protivljenja dobrog dijela javnosti uvrijedila sve žrtve ubijenih nemuslimana i Bošnjaka a sakrila ratni zločin ArBiH i njenog ‘gazije’ Mušana Topalovića Cace, o čestitkama Hrvatima kalendara umjesto njihovog praznika uz slike bajramovanja i baklava po Baščaršiji, skoro smo pisali o njenom dolasku u USA na fantomsku manifestaciju ‘Bloomberg Harvard City Leadership’ u New York-u.

Upravo uz ovaj dolazak, Benjamina Logrc ili još bolje ‘Hamprc’ načelnica upisala je još jedan ‘gaf’ u svoju nisku bisernih budalaština. Naime, nakon što se sastala sa načelnikom New York City-a, u hotelu gdje je odsjela ili u baru Sandžaklije gdje često cuga Sven Alkalaj bh ambasador ili ‘gazija’ Komšić kad dođe u ‘zvaničnu posjetu’ džematima Amerike, sastala se danas i sa bošnjačkim fašizoidnim nacionalistom, urednikom web sraone Bošnjaci.net, sandžaklijom Esadom Krcićem. I ne samo da se sastala, kao da dijeli svoje čokoladice, vesela načelnica je dijelila poklon-simbole grada Sarajeva, iste je dobio i gradonačelnik Metropole Eeric Adams i predsjednik ‘nevladine’ udruge u državi New York nazvane BANA (Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija-Bosniak-American National Assotiation) Mersim Ziljkić, još jedan u nizu Bošnjaka iz Sandžaka koji umiru za Bosnom te urednik islamističkog portala Krcić. Ponijela Benjamina ‘zlatnika’ punu diplomatsku torbu, da zadovolji dijasporu.

‘Pali’ su selfie za album načelnice i sa suprugama nagrađenih ‘laureata’ međutim nema ama baš nikakvog obrazloženja zašto i zbog čega ova skandal načelnica nagrađuje ove mutne i ovako opasne tipove sa srebreničkim cvijetkom na reveru kao joker kartom za bošnjački pokvareni patriotizam i u ime koga to čini? Da još žešće i jače siju razdor, izazivaju nacionalnu mržnju i huškaju na nejedinstvo države? Ovaj vjerski web portal o kojem govorimo i pišemo često je klasičan primjer islamističkog fašizoidnog i trovačkog medija mržnjom i nacionalizmom zbog čega je nekoliko puta već prema tužilaštvu BiH išao zahtjev za istragu (bez rezultata, stopirano) i na njemu ‘pera’ lome vehabijski stručnjaci, bivši AID službenici hafizi i Alijini ratni špijuni iz Sandžaka, ‘Hižaslav’ Cerić je ovdje čest i prečest gost, po nekoliko puta dnevno svoje bljuvotine tu razastire i prenosi.

Nema dileme, Benjamina samo prati već uhodanu matricu Bošnjaka. Možete pisati i dokazivati šta hoćete ja ću onako kako ja hoću. Eto, čak i nagrađuje ‘zlatnikom’ jedne od većih autora i tvoraca šovinizma i nacionalizma. Podsjećamo, sličnu ‘istoriju’ ima i pomenuta BANA, društvo vjerskih sandžaklija osnovano 2016. godine. Kojima su po njihovom Statutu glavni ciljevi ovakvi : zastupanje bošnjačkih interesa, bošnjačkog identiteta i bošnjačkog jezika te očuvanja sjećanja na žrtve genocida, uz ratnu ljiljan zastavu i izbjegavanje bh zvanične zastave u svakoj prilici i neprilici. Promocija islama i džamija su im u prvom planu. Naravno, prateći poteze i rad vesele načelnice sa sigurnošću se može reći da ovakvi skandali nisu više nikakvi ‘gafovi’ već ciljana politika SDP kandatkinje koji se nimalo ne razlikuju od njenog prethodnika ‘sunetlije’ Abdulaha Skake. Pa eno ga – ambasador. Tako nam ovi ‘zlatnici’ kojima daruje u ime građanske i sekularne države BiH i glavnog grada jedne među najvećim nacionalistima i islamističkim proizvođačima fašizma u medijima dođu kao dokaz pride da vidimo sa kim ‘imamo posla’. Podsjećamo, sa Esadom Krcićem se slika i Reis Kavazović i bh ambasador pri UN Sven Alkalaj, zašto onda ne bi i glagoljiva načelnica koja se osim sa slikanjem sa ovako mračnm tipovima nije ni sa čim više ni proslavila.

Iako joj je muž specijalista doktor na KCuS i jedan od ljubimaca Seke Sebije Izetbegović, ovakvo otvoreno koketiranje sa SDA promotorima bošnjačkog nacionalizma i fašizma je daleko veće od naših očekivanja. Jer, da parafraziram načelnicu onim što vazda izgovara i blebeće a što je čisto granje kroz gusto sranje : Bosna je zemlja sa tri ravnopravna naroda i nacije…. , čemu kvariti tu bh idilu.

Ne može drugačije čim se filmuje i čim vrednuje sa onima kojima je idol šeik Yusuf Qaradawi osumnjičeni radikal i terorista sa potjernica (da, onaj sa kojim se uslikala nedavno i Bisera Turković u jednoj od silnih posjeta braći Arapima) i kojima su stihovi Safvet-bega Bašagića u zaglavlju web kanalizacije nacionalna himna a glase ovako.

‘Znaš Bošnjače, nije davno bilo//Sveg’ mi sv’jeta nema petnaest ljeta//Kad u našoj Bosni ponositoj//I junačkoj zemlji Hercegovoj//Od Trebinja to Brodskijeh vrata//Nije bilo Srba ni Hrvata//A danas se kroz svoje hire//Oba stranca ko u svome šire.’..

Ili kako bi to načelnica prevela na svoj način : ponosim se da živim u gradu gdje su zajedno i jedni uz druge džamije, crkve, sinagoge i katedrale… Bezobrazno. Bljak! Fuj!

photo : Načelnica Benjamina Karić na slici sa Esadom Krcićem iz Sandžaka, urednikom jedne od najmračnijih internet fabrika mržnje, radikalizma i islamskog nacionalizma – portala Bošnjaci.net, arhiv