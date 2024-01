Inicijativa američkog multimilijardera Bill Gates-a o ‘darežljivosti bogatih’ koju je potencirao na skupu moćnika na ovogodišnjem Forumu ekonomije ‘Davos-2024’ u Švicarskoj, stara je lažljiva priča prepisana od bh političara, ili ovi kopiraju njih?

* Tradicionalni sastanak bogatih i moćnih koji se jednom godišnje okupe u Švicarskoj u mjestu Davos, upriličen je ove godine od 15 do 19. januara. Tu se bogati ispričaju, izjadaju, ukažu na klimatske promjene, iskažu tobožnju brigu za sirotinju, svašta napričaju. Onda odu u svoja carstva i sve zaborave osim brojanja love i gomilanja imovine. Ove godine američki tajkun, multimilijarder i filantrop Bill Gates vlasnik korporacije ‘Microsoft’ (trenutno ‘šesti na ‘Forbes’ rang-listi bogataša) obnovio je staru zaslađenu američku priču koja se svake godine oko usvajanja budžeta servira u američkim medijima : ‘kako pomoći siromašnima’. Pa ispalio već oprobanu krilaticu istog društva kako bogati ‘moraju biti više darežljivi’ i da država treba ne samo u USA već svuda ‘podići poreze imućnima’, iznoseći podatak da je njegovu inicijativu već potpisalo 250 bogatih i da se očekuje još potpisa.

* Inicijativa ovog bogataša nije ništa novo i da nema paralele sa sličnim idejama i raspolaganjem bogatstva sa bh tajkunima ne bi bila vrijedna pomena, jer se radi o čistoj bogataškoj magli za nepismene, i jer ovaj često najavljivani ‘harikiri’ niti je iskren niti će osim promocije tajkuna polučiti ikakve rezultate. Slične ideje je jedne godine propagirao i njegov kolega multimiljarder Warren Buffett (‘sramota je da moja sekretarica plaća veći porez od mene, to se mora promijeniti‘), sa njim se ‘slaže’ i Mark Zuckerberg vlasnik ‘Facebook’ platforme (sa novim imenom ‘Meta’) i vlasnik ‘Amazon’ ili ‘Google’ kompanija, ma čak i otkačeni Elon Musk vlasnik ‘Instagrama’ ili ‘X’ platforme, ‘Tesla’ i na destine drugih kompanija koje zdušno finansira vlada Amerike, kao što su ‘SpaceX’ i slične, ali nikada nisu i neće takve ‘inicijative’ oživjeti u praksi. One su samo za zamagljivanje nacije, još uvijek recimo za primjer, sekretarica pomenutog ‘Warren Buffett-a po američkim propisima plaća veći porez od svog šefa. ‘Darežljivi’ šef joj godinama nije ni platu povećao da joj olakša muke, ako joj ne može umanjiti taxu.

* Poznato je da o ovome slično govori i svaki američki predsjednik uz izbore najčešće, ali i dalje 1% Amerikanaca ima više bogatstva nego onih 99%. Dok je vlast uz pomoć Policije i Sudova Amerike brutalno ugušila još 2011/12 Pokret ‘Occupy Wall Street’, Pokret koji se zalagao za slične ideje silnim demonstracijama po ulicama koje su razbijene. Iz praktičnog razloga : jebo sirotinju, Wall Street zapravo drži Ameriku. Pisali smo također i o famoznoj i sramnoj ‘Bail Out’ operaciji vlasti koju je otpočeo George W. Bush 2008. a dovršio predsjednik Obama, kojom je država dala silne bilione dolara bogatim korporacijama čiji krah je bio najavljen, da ih spasi, čime se ‘spašavala Amerika’, uz obećanje da će te pare vratiti jer su uzete od sirotinje i iz budžeta od poreza, međutim nikad nisu vraćene, korporacije su naprosto opljačkale građane, ‘preživjele’ i čak sebi direktori isplaćivali od tih para milionske bonuse pored plata.

* Jedan od najvećih zagovarača ove ideje ‘Occupy Wall Street’ je bio i američki senator poznati socijalista u redovima Demokrata Bernie Sanders, koji je bio i kandidat za predsjednika u dva navrata, ali je ubrzo ‘otpao’ zbog svojih ideja a u kandidaturu isturen izgubljeni starac Joe Biden. Dakle, ‘inicijativa’ Bill Gates-a je čista talašika i samoreklama i umjesto nje, ne samo njegov prijedlog već i ostalih, da su predlagači iskreni, trebali bi uraditi slijedeće. Zatražiti od vlasti jer imaju moć i mogu ako hoće, da se zakonski to uradi a ne da se to ostavi na milost dobrovoljcima bogatašima. Jer, kao što reče Sanders, prepričano, ‘ne treba nama milost bogatih, neka im se odredi porez kao i svima ostalima pa će biti para u kasi države za sirotinju i za socijalu.’ Tu je srž ove laži pojašnjena. Naime, po propisima bogati u Americi plaćaju ili ništa ili vrlo mali porez, čak više kad se vrši povrat, njima se vraća više nego su dali, u milionskim iznosima, ako išta dadnu državi. Jer oni kao zapošljavaju i drže američko društvo pa ih se još i nagrađuje. Podstiče, kao što podsticaju u BiH uglavnom završe na računima bogataša i njihovih firmi.

* Ova ‘inicijativa’ američkog magnata koji je po medijima ‘darežljiv’ (ubilo se o darežljivosti, on je naime svoje bogatstvo podijelio nakon razvoda sa suprugom Melindom tako da je ‘poklonio’ skoro sve svoje milijarde ‘fondaciji’ supruge Melinde i sličnim fondacijama djece, a država plaća njegove projekte o ispitivanju komaraca po Africi i slične sa novim vakcinama i vještačkoj inteligenciji) je u mnogom slična sa razmišljanjima i postupanjima naših bogatih političara. Evo kako. Pored podsticaja odabranima koje država BiH upražnjava, država ima i propise koje donose bogati među koje spadaju svakako političari koji su predstavnici države. I koji favorizuju političare. Oni pak takve propise neće da promijene jer uz njih imaju ogromne i nezaslužene plate a uvijek po medijima tamburaju ‘kako nije u redu, propise treba mijenjati’. Oni imaju paušale, ‘bijeli hljeb’, silne benefite ali ni to ‘ne mogu’ mijenjati jer neće i nisu ludi, kao i nezakonit propis o otpremninama. Pravdaju se da daju donacije siromašnima i udruženjima, džematima ili da se odriču dobivenog u humanitarne svrhe. Koliko daju, neki kažu trećinu plate čak, kao što vazi Bakir Izetbegović koji nije usamljen u tome, te kome daju, ne zna se, ili malo zna. Dakle, i oni bi kao i Gates da budu humanitarci i dobrotvori umjesto da država te pare koje im ne pripadaju daje onima kome su potrebne.

‘Darežljivost’ Bill Gates-a je prema tome prepisana od nas. Ili smo mi to ukrali od njih?

Ko će znati, patent – ‘fercera’!

photo : Bill Gates, forum Davos, arhiv