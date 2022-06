Američki senator i bivši kandidat za predsjednika Bernie Sanders javno optužuje svoje kolege Demokrate (Joseph Manchin i Kyrsten Sinema) za ‘političko papkarenje’ uz debelu naknadu a na štetu američkog naroda

Za ‘papke’ preletače uz interes i naknadu u vlasti bh političkih partija, čuli smo prvi put javno 2014. gdoine, sve do tada ‘letjeli’ su nejavno i bezbrižno uz sve moguće benefite i pogodnosti koje ova vrsta posla podrazumijeva. Međutim, od tada kad je ‘pukla’ afera preletači u Republici Srpskoj i Željka Cvijanović, ova sorta ljudi je postala normalna i neizbježna pojava na bh političkoj sceni. Podsjećamo, te godine su mediji tajno snimili Cvijanovićku, sadašnju predsjednicu Republike Srpske kako razgovara i dogovara u ime svoje i stranke Milorada Dodika većinu uz pomoć preletača, ‘dva papka’, koja će stranka platiti, kupiti i oformiti većinu u Skupštini. Snimak je objavio sarajevski portal Klix.ba i od tada je u javnu upotrebu ušao izraz ‘papak’ ili preletač. Klix.ba je doživio mnoge neugodnosti i premetačinu organa gonjenja (jer u BiH ako snimiš kriminal ti si odgovoran, to može raditi samo ‘ovlašteni organ’ a on to neće), saznalo se također da su ‘papci’ iz telefonskog razgovora Željke Cvijanović Ilija Stevančević i Vojin Mitrović ali ništa se spektakularno iz te afere nije desilo. ‘Papci’ u Republici Srpskoj su ‘regularno’ nastavili ‘rad’ u Skupštini ovog entiteta i ubirati plodove dogovora kroz svoje biznise van Skupštine.

Od tada je ‘papke’ krenulo baš onako, puna ih je BiH, ali više niko o njima ne priča kao o skandalu, za BiH prilike to je postala normalna pojava, nešto kao ‘naša tradicija’. Broj politčkih partija je u BiH odavno premašio cifru od 100 ‘političkih subjekata’ i mediji vrlo često objavljuju vijesti o prelasku iz jedne u drugu partiju. Predsjednici partija se čak uz takve prilike javno i slavno slikaju i hvale kako su ‘obogaćeni’ sa još jednim odličnim pojačanjem, nikom nije interesantan podatak da recimo jedna ista faca u godini dana promijeni nekoliko stranaka. Ili da kao i svaki ‘papak’ ostane na poziciji svoje bivše stranke a pređe u tabor svoje nove stranke. ‘Papci’ preletači su najviše vidljivi u manjim i minornim strankama koje zbog tako šarolike strukture vlasti postaju ‘važni’ i ‘jezičak na vagi’, pa im je onda cijena znatno viša. I ucjena i nagodba također.

No, da ovi politički lešinari nisu samo poznati u BiH političkom životu potvrđuje ovih dana Bernie Sanders američki senator, koji na direktan i javan način u jednoj svojoj kolumni proziva dvoje članova svoje stranke (Partije Demokrata). Znamo da je ovaj senator iz države Vermont i nekadašnji kandidat za predsjednika oštar kritičar vlasti i zagovornik poboljšanja uslova života američkih građana, da se zalaže za uvođenja plaćanja poreza za bogate američke tajkune, donošenje propisa o poboljšanju zdravstvene zaštite i plata radničkoj klasi i starijima, izričito je protiv sadašnje američke demokratije koja je to ponajmanje. Kaže Sanders da je njegova partija u velikim problemima koje joj prave njena dva člana senatori i to Joseph Manchin (74) West Virginia i Kyrsten Sinema (45) senatorica iz države Arizona.

Optužuje ih da namjerno i uz naknadu osujećuju i opstruiraju sve pokušaje Demokrata da se stanje u Americi popravi. Tako da iako u istoj partiji-glasaju kad se donose važni zakoni protiv kao i poslanici iz Republikanske stranke. Kaže dobri stari Bernie u jednoj nedavnoj kolumni, da usljed toga Demokrate ‘imaju 50 mjesta u Senatu ali nemaju 50 glasova za usvajanje zakona potrebnih američkom narodu‘. Pa dodaje u tekstu objavljenom u listu ‘The Guardian’ ovih dana :

‘Da, američki narod želi da bogati budu pravično oporezovani. Želi snižavanje nečuveno visokih cijena ljekova na recept, proširenje zdravstvene zaštite starijih tako da ona obuhvati zubara, slušne aparate i očnu njegu; želi rješavanje krize kućne i zdravstvene njege, kao i da dječija zaštita, predškolsko i više obrazovanje budu pristupačni; želi da se uspostavi program plaćenog porodičnog i zdravstvenog odsustva i izgrade milioni neophodnih, pristupačnih stambenih jedinica. Da, američki narod želi da uložimo velika sredstva u borbu protiv globalnog zagrijavanja tako što ćemo transformisati svoj energetski sistem i isključiti ga sa fosilnih goriva. Nažalost, uprkos snažnoj podršci američkog naroda, uprkos podršci predsjednika, uprkos usvajanju prijedloga u Predstavničkom domu, uprkos podršci 48 članova Senata – dvoje korporativnih demokrata, senatori Džo Mančin i Kirsten Sinema, koji su dobili milione dolara donacija od milijardera i korporativnih interesnih krugova, odlučili su da sabotiraju taj zakon…’

Dakle, ova dva senatora su po riječima Sandersa američki ‘papci’ preletači. Mislim, ne lete, još ostaju u stranci Demokrata ali rade za interese stranke Republikanaca. Plaća ih ‘Wall-Street’, najbogatiji dio Amerike koji zapravo vlada ovom državom. Da bi u politici bio i postao ‘papak’, eto ne moraš uvijek da ‘letiš’ i mijenjaš stranku, ‘papkar’ možeš biti i u svojoj stranci.

I, iako se to, eto zna, kao i kod nas – nikom ništa. Zapravo, narodu šipak. Koliko god bio precizan i tačan (a jeste, u pravu je Bernie Sanders), ostaje gorka činjenica da jedini problem stanja u Americi nisu samo dva podplaćena senatora, problem je i dublji i širi i neće se naskoro riješiti, na žalost.

Jedina utjeha je u tome da ovdje postoje samo dvije parlamentarne stranke.

Šta bi tek bilo da ih imaju preko 100 kao u BiH?

photo : senatori Demokratske Partije Kyrsten Sinema i Joseph Manchin za koje Bernie Sanders tvrdi da rade u interesu suprotne stranke Republikanaca, arhiv