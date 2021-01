Ono što niko ne zna o Bosni i njenoj sudbini ili o Americi, zna Reuf Bajrović. Onaj iz ‘Nadrealista’ što otklanja bolove u glavi trljajući grapefruit na čelu bolesnika



1. Zbilja, dokle će bh i bošnjački mediji davati domaću zadaću i ideje hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću i ostalima u ‘okruženju’ da nam državu svrstavaju u ‘shit’, u ‘nemoguću misiju’, trujući raju besmislicama koje gode i oku i uhu i služe samo za zbrajanje ‘lajkova’, pratilaca i ostale slične internet starleta kanalizacije?

Puštajući na tv kanale, novine ili na web portale svakojake ‘reufe’, ‘analitičare’, ‘akademike’, direktore silnih ‘instituta’, ‘udruženja’ ili famoznih ‘alijansi’?

Kakve su prilike, dokle treba, a treba ‘samo tako.

Zna se uloga ovakvih bljuvotina i nebuloza ali se javno ne govori koliko to ‘košta’ državu, koliko inkasiraju ovi ‘nevidljivi’ a aktivni lobisti partijskih stranaka u vlasti, koliko nas to udaljava od normalnog društva i budućnosti, od moderne i potrebne politike sa susjedima, od normalne države, o tome niko ne razmišlja.

Silne ‘nevladine organizacije’ u zemlji i dijaspori, džematski analitičari i ‘nezavisni’ članovi ili direktori famoznih ‘instituta’, ‘akademici’ sa sumnjivih katedri frcaju iz rukava svaki dan otrovne, na mahove i fašizoidne strelice, ‘ratuju’ za državu iz Canade, Amerike, Australije ili Njemačke i Slovenije, zavađaju narod i sluđuju ionako malo pameti što je ostalo u BiH, kao ovi stručnjaci sa corona virusom.

2. Tako neki ‘Institut za izučavanje genocida” izvjesnog ‘akademika’ iz Novog Pazara Emira Ramića iz Canade bivstvuje u džamijskoj kancelariji u gradu Hamilton i svaki dan istražuje genocid koji je istražen i dokazan, ukida ‘četničku’ Republiku Srpsku godinama (‘samo što nije nestala’) bošnjački pa i bh mediji to obavezno prenose kao značajnu vijest, sve uz slike lobanja, kama i mrtvaca, uz četničke kokarde i karikature Milorada Dodika, a niko se ne pita šta je to osim ‘kulture nezaborava’ ‘istražio’ i ‘otkrio’ ovaj ‘institut’ za ovolike godine postojanja osim već poznatih slika zločina u bh ratu i priča žrtava i šta to još ‘istraženog’ a što nije poznato ima u ovim huškačkim uratcima ovog ‘instituta’. Pa riječ je o običnoj neprofitnoj asocijaciji koja se registruje u Canadi za pedesetak dolara, ali to ne sprečava ‘zvanično Sarajevo’ da ovom akademiku Muamera Zukorlića dodijeli čak i nagradu Grada Sarajeva.

3. Još jedan ‘Institut’ ovaj put iz Slovenije i još ‘međunarodni’ (Međunarodni Institut za bliskoistočne i balkanske studije) u čijem vrhu je izvjesni Bećirević Zijad skupa sa braćom Turcima, Arapima i sa ponekim dopisnim Amerikancem bukvalno ‘razvaljuje’ sa svojim ‘analizama’, planovima za Balkan ili potezima svjetskih moćnika i puni tv ekrane i novine kao da se radi o naučnom i na faktima izgrađenom projektu i kao da nije u pitanju šarena bh lobistička laža u kojoj ‘studiju’ dobiješ onakvu kakvom je platiš. Međutim, dovoljno je da se ovaj ‘institut’ pojavi sa ‘analizom’ ukidanja Republike Srpske i da dobije sat vremena na televiziji danima, u novimama prostora koliko god hoće.

Naravno, opet se niko nepita kako to da i dalje Republika Srpska postoji, da njeni predstavnici itekako učestvuju u vlasti države BiH u dogovoru sa ‘patriotama’ BiH, važno je da se ‘talasa’ o onome što nam je drago čuti.

4. Ovih dana, mjeseci pa i zadnju godinu dana, još jedan ‘analitičar’ iz nekakvog ‘Instituta za demokratiju’ plijeni pažnju bošnjačke ‘sedme sile’, nema dana i minuta a da ne traže njegovo ‘mišljenje’ i ‘stavove’.

Riječ je o ‘nevladinoj’ organizaciji registrovanoj i u Americi (EU-SAD Alijansa) i u BiH, navodno je vodi Reuf Bajrović, bh čudo od političara, sa ženom. I to ne onaj Reuf-Đura iz nekadašnjih ‘Nadrealista’ koji liječi glavobolju trljanjem pacijenta po čelu sa grapefruit voćem (jer kad narandža pomaže kako će tek bol prestati sa grapefruit-om) već Reuf neuspješni ministar, propali političar, pogrešni analitičar i veoma uspješan ‘tweetteraš’, malo žešći od Emira Suljagića direktora Potočara, kolege po političkim mjerilima.

Ma znate ga, bio je on u SDPu pa bio bh ministar za energiju, pa je onda bio u DF kod Komšića pa je onda ‘osnovao’ Građanski Savez da bi , kad mu je ‘grapefruit’ pomogao svuda, vratio se u Ameriku te se posvetio ‘institucionalnom’ analiziranju i gatanju bh i svjetske budućnosti. Laka a parajli rabota, što bi se reklo.

Onda je Reuf udario u analize o Americi, o Evropi, o svjetskom globalnom poretku, on zna sve o južnom toku plina, za njega su svi komunisti gdje je i sam pripadao do ispadanja-‘yutelčad’, kao sljedbenici YUTEL tv, svi osim Gorana Milića vjerovatno, o Angeli Merkel, o Rusima, zna kako treba sa Dodikom i Čovićem, sve zna. U svojim tweetovima na ‘klarleuša’ instargramu je lajavac kojeg ne možeš zaobići, navija za ‘pobjedu’ SDA, predlaže ‘izbacivanje Čovića iz vlasti’, Dodika zna se, bori se protiv Rusa citirajući Avdu Avdića, nagovještava NATO kraj Republike Srspke i NATO početak BiH (‘jeste li vidjeli NaTO avione iznad Banja Luke’, na vojnoj vježbi,a ?), ma čak je toliko uspješno prognozirao djelovanje američkog predsjednika Joe Biden-a da se samo čeka kad će Joe lupit šakom ispred face Dodika i otresti Srpsku. Najbolji je bio kad je gostujući pred završetak američkih predsjedničkih izbora ‘institucionalno’ izjavio kako su ‘Bošnjaci pored tristo miliona Amerikanaca donijeli Biden-u pobjedu’, pozivajući se na Bošnjake Arizone i još neznam kojih države gdje Bošnjaka nema ni hiljadu, sve sa babama i djecom. Ili na poznato da iz Amerike za bh izbore, sve uz krađe i namještaljke ne dođe više od 2000 prijava za glasanje.

Nije još izjavio ali se očekuje da kaže kako su Bošnjaci spasili Kapitol Hill 06. januara ove godine, sudeći po lotrama i onom penjanju po prozorima Bijele Kuće a što Reuf sve vidi iz svoje kancelarijeu Washington DCu, ono mora da su bili naši.

5. Dakle, osim teze da treba praviti bošnjačku državu bez Srba i Hrvata Reuf ima dodatna argumenta. Njemačka, posebno Merkel-ova mrzi muslimane zato nećemo još u Evropu kao ni Turci, Rusi samo što nisu došli i skupa sa Dodikom i Čovićem napravili ‘raspašoj’ po Jedinstvenoj i Voljenoj, a najbolja mu je ona ‘Biden sve zna o Balkanu’. Zato jer nema bh seljaka i građanina koji to više nije naučio.

Treba istaći da mu je vokabular osnovnoškolski bez bzira na njegove diplome (srednju školu je završio u Americi a doktorat navodno u Italiji ili Turskoj), isti ili sličan onom Emira Suljagića ili Željka Komšića sajetnika Hebibovića, pa je faca tako zgodna za tv internet, dušu dalo, zbog čega ga zovu na sve strane, ne može Reuf ni odmoriti u Washington-u, mora svaki čas na avion pa za Sarajevo.

Niko od Bošnjaka i ljubitelja države kao što je red ne postavlja ovom znalcu prilika u BiH pitanje kako će napraviti takvu državu bez sva tri naroda, bez onog aksioma mudrosti Mustafe ‘Hižaslava’ Cerića ‘kome se ne sviđa neka piči preko Drine ili Une ili Korane’, to ne pitaju ni mediji, jer to u čitavoj priči nije ni bitno.

Niko u medijima ovim ‘nstitucionalnim’ analitičrima ne postavlja jednostavno a logično pitanje kako to još uvijek nema nikakvih promjena na vidiku, ko ih plaća za ovakve analize nebuloze i da ponovim opet : kuda sve to vodi kad i oni sami, analitičari, znaju da je njihova priča čista talašika i da se oni pitaju i da oni znaju o tome isto što i, da prafraziram jednog sarajevskog poslanika’ – ‘njihova baba’.

Reufu Bajroviću, koji je ‘prvi put čuo pjesmu sprem’te se sprem’te četnici na Vračaru u Beogradu’, dok je bježao iz opkoljenog Sarajeva za Ameriku, preko omrznutog Beograda, neće spočitati kao Kustirici ili Neletu Karajliću zašto je ‘izdao’ Bosnu kad je bilo najteže, jer Reuf svoj patriotizam dokazuje na fin i kulturan način. Priča i pljucka ono što je fino za čuti i odlično zarađuje.

Lova kaplje i kod kuće i u dijaspori. Kod kuće jer se ‘bori za prava Bošnjaka’, u Americi, hm… Amerika, ona uvijek daje za ovakva udruženja’ koja se sakriju ispod demokratije, boga mi, Tite mi, daje najviše SDA što Reuf i da hoće, ne može sakriti. Uostalom, Bosna je uvijek imala para za halabuke. Daje i Turska gdje Reuf često putuje i hvali se kako zna turski, a koliko je dobar znalac i političar potvrđuje i činjenica da je u bh politici otpao iz svih kombinacija, osim možda ambasadorske stolice koju uzalud sanja, sve dok je Bisera Turković živahna i aktivna u tekiji i džematu.

Dok se, evo, nije dosjetio rata i budućnosti, žrtava, Srebrenice i Republike Srpske koju je njegov idol priznao i potpisao u Dayton-u iako do tada Republike Srpske nije nigdje bilo, Reufa nije ‘bilo ni od korova’, sad ga ‘mashanllah’ ima i odviše.

Grapefruit je pravo čudo od južnog voća koje evo vidimo uspijeva i u BiH.

Mi bi u Americi to rekli i ovako. Da je valjao, ne bi ga Amerikanci pustili da se vrati u Bosnu, ne bi garant. Čak iako je dao nešto donacije za Demokrate i uslikao se sa Hillary Clinton i nekad davno i magistrirao na temu demokratskih ljudskih prava. Takve demokratije pune mržnje, fašizoidnosti i nebuloza Amerika ima za izvoz do mile volje.

photo : Reuf Bajrović (lijevo) u društvu Emira Suljagića direktora Centra Potočari (desno), arhiv