Pozadina ‘slučaja’ muslimanske djece privatne charter škole na Floridi kojima je učiteljica zabranila molitvu

Svi ste, vjerujem čuli, pročitali ili vidjeli vijest u bh medijima, naslovi su prije šest dana frcali iz rukava. ‘Učiteljica namjerno ometala molitvu učenika muslimana’, tako nekako a bilo je i mnogo ‘šokantnijih’ naslova. Riječ je o video snimku sa Floride iz jedne privatne charter škole ‘Franklin Academy Charter School’ u mjestu Pembroke Pines na kojem se vidi kako učiteljica ‘prekida nasilno molitvu’, kako se poziva na Isusa, umalo nije pogazila nestašnu dječicu i njihova, kako se ono kaže kod nas bilo gdje da smo, aha – vjerska osjećanja.

Nema bukvalno portala, web stranice i zvaničnog bh medija da nije ‘obradio’ ovu temu nakon koje je sve jasno : mrze nas, mrze našu vjeru, stoka nedemokratska kršćanska i sve u sličnom tonu i stilu. Vijest je naravno za nas važna i prevažna (nema važnije), mediji u Americi su joj također posvetili pažnju i tragom nje, sedmicu dana kasnije učiteljica je suspendovana, ostala je bez posla.

Fino je dakle, čak odlično da se svi oni koji pobjegnu iz svoje zemlje zbog ugrožavanja najosnovnijih demokratskih prava, kad se ‘kutarišu’ logora i najlonskih šatorskih naselja domognu slobode, svesrdno bore za svoja prava u državi koja im daje ta prava na tanjiru, ali niko se i nikada ne upita zašto su pored toliko zemalja u susjedstvu koje su im i po religiji i tradiciji te kulturi najbliži – odabrali baš Ameriku ili EU za testiranja svojih vjerskih prava, dosjetili se ugroženosti. I svoje vjere i prava, dakako.

Naime, ova vijest ima i drugu stranu ali naši mediji je jednostavno namjerno preskaču i ne žele ništa od toga čuti.

Djeca u ovoj privatnoj školi su obavljali molitvu suprotno pravima zacrtanim i zapisanim u amandamnu 1 američkog Ustava i propisima javnih škola.

Tačno je da je učiteljica prekinula molitvu, ali nacijo, molitva je u javnim školama i u charter školama koje su u rangu Javnih, dozvoljena samo na određenim mjestima i ako to ne ugrožava nastavne planove i programe škole ili ne ugrožava druge nacionalnosti, budući da po Prvom amandmanu svako ima pravo na upražnjavanje svoje religije.

Učenici su ovu ‘molitvu’ faktički izrežirali i pripremili za internet. Obavili su je u kabinetu učiteljice koja je dobila otkaz na mjestu gdje to nikako nije dozvoljeno. Osim toga, kamere telefona su postavili na strop kabineta učiteljice kako bi što bolje snimili a onda smo dobili ‘šokantnu i uznemirujuću’ vijest koja je polučila rezultate.

Ova charter škola nema posebna mjesta za molitve a pohađaju je učenici od preko 20 različitih nacionalnosti, vjera i tradicije, kao što je skoro sličan slučaj u skoro svim američkim školama, pa bi dozvoliti obavljanje pet vakata namaza kako to zahtijevaju roditelji ove ‘nestašne’ djece značilo da bi se škola pretvorila u džamiju. Napose, to bi dalje značilo da svako ima pravo ‘tjerati po svome’ pa bi umjesto škole dobili vjerski objekat. Totalno bespotrebno ali poželjno, i slučaj ‘ugrožavanja prava muslimana u Americi’ nije izuzetak u ovoj školi na Floridi. O njemu će se u Americi još pričati bez obzira na sudbinu učiteljice i njenog posla budući da se u spor uključilo udruženje za zaštitu prava muslimana ‘Coalition of South Florida Muslim Organizations-Cosmos’ Floride koje sa svojom advokatskom kancelarijom već priprema tužbu ‘za naknadu štete djeci i roditeljima’. Zbog čega su djeca i izrežirala svu ovu aferu oko klanjanja, uz već poznati razog prisutan kod sve djece : da se što manje rade zadaci škole. Nije javljeno da li u ovoj školi ima Bošnjaka iako je lako moguće, u tim situacijama smo uvjek ‘uz Arape ili Turke’ no po silnim kritikama u američkim lokalnim medijima Floride javno se proziva vodstvo ove škole zbog suspenzije učiteljice obzirom da u školi kao što smo rekli molitva nije dozvoljena u kabinetu nastavnog osoblja, zapravo nije načelno dozvoljena nikako. Kritike su sve glasnije jer kažu ‘a šta je sa prvima ostalih vjerskih konfesija’ u školi, da li su ona ugrožena? Jer svi moraju gledati i slušati molitve na arapskom u razredu ili kabinetu učitelja.

Molitva u školi je klasična zloupotreba vjere i demokratije i ne uklapa se nikako ni u propise ni u logiku. Koja će to škola dozvoliti pet vakata namaza đacima, pored džamija i medžlisa koje muslimani prave i otvaraju širom Amerike? Najlogičnije je da se tamo mole koliko hoće, Amerika je sekularna zemlja.

Ima logike. Muslimani, tu ubrajam i Bošnjake, iako su dobili sva demokratska i vjerska prava ne znaju stati. Zorno to zloupotrebljavaju i žele po svaku cijenu i agresivno islam učiniti što vidljivijim i prisutnijim. Više obavljaju molitve po aerodromima, trgovima, na kamionima pored auto-puta ili parkovima nego u silnim džamijama koje zuje prazne, ali to je tako ucrtano. I uvijek traže prava veća od onih koja su imali u svojoj rođenoj zemlji.

U škole dolaze u svojoj domicilnoj odjeći, sa kapicama ili maramama, pod hidžabom, i niko ih ne sprečava u tome ali oni korak po korak vrše tihu islamizaciju, što je glavni Projekat muslimana ne samo Amerike već i dijaspore Evrope. U školskim kuhinjama će ti svaki treći učenik pitati ‘ima li ovdje svinjetine’, tako to rade i Bošnjaci u državi New York tražeći halal hranu kao da su u Palestini, dok ‘naši lobisti’ i udruženja po džematima traže uvođenje u kalendar Bajrama kao plaćenog praznika, traže plaćene izlaske petkom sa posla da idu na džumu, traže ako uđu u vlast u lokalnim sredinama ili na višem nivou da zakletvu polažu na Kur’anu. Ili da se u bolnicama uposle ‘muslimanski popovi’ koji se samo za te poslove školuju a zovu se ‘muslimanski dušebrižnici’. I tako redom i listom. Šta je to nego zloupotreba, da su htjeli sve to obavljati i činiti ne bi spas potražili u Amerci već bi emigrirali u Qatar, maleziju, Egipat ili Saudu Arabia-u, bilogdje, međutim nije to cilj i plan Projekta.

Iako se muslimanima skoro sve što zatraže dozvoljava i dalje vazda barataju ‘islamofobijom’ i samim tim ugrožavaju prava kršćana koji su dakako ovdje većina. Nijedna druga vjerska konfesija ovdje nema ove ‘probleme’ , ne u školama posebno, kao što ih imaju Muslimani. Koji, htjeli priznati ili ne, više ugrožavaju ‘osjećanja’ i religiju drugih nego što su ugrožena njihova. Muslimani Amerike, dakako i naši Bošnjaci, iako imaju besplatne škole, paraleno pohađaju mektebe pri džamijama što je već u startu nepriznavanje škole, ignorisanje i nipodaštavanje države koja ti je pružila utočište, dala identitet i daje ogromnu socijalnu pomoć, no oni se tu ne zaustavljaju. Vjenčavaju se šerijatski, na školskim manifestacijama poturaju kao slike države vjerske knjige i obilježja, traže se najčešće usluge ‘naših’ advokata, doktora, čak ima zahtjeva da se traži priznanje i ugovora i testamenata urađenih po šerijatskom pravu.

Sličan slučaj sa ‘ugrožavanjem osjećanja i vjere’ se desio prije par godina također na Floridi. Jedna naša Bošnjakinja je našla posao u restoranu pa kad je vlasnik zatražio da se obuče ‘komotnije’ majicom sa vidljivim dekolteom, odbila je i dobila otkaz. Tužila je kompaniju jer su joj ‘ugrožena njena vjerska prava i osjećanja’ i dobila nekoliko desetina hiljada dolara ‘odštete’, koju planiraju i roditelji djece u ovoj školi sa klanjanjem, na Floridi.

Nakom par godin praćenja advokati ovog restorana su međutim, na ‘face book profilu djevojke našli na desetine slika ‘ugrožene’, na kojima je skoro gola i polugla pa su uzvratili protutužbom i dobili natrag svoje novce, sa svim trokovima postupka. Za očekivati je da se sličan scenario pokaže i u ovom slučaju ove privatne charter škole.

P.S. Charter privatna škola na Floridi je samo jedna od hiljade sličnih po svim Saveznim Državama koje se u Amerci mogu otvoriti i organizovati i koje su u rangu Javnih Škola. Obično ih osnivaju ‘humanitarne’ organizacije i Fondacije koje time mlate ogromnu lovu budući da država plaća po učeniku od poreza do 15.000 dolara. Turski disident Fethullah Gulen kojeg Amerikanci odbijaju izručiti Turskoj godinama ih sam ima par hiljada širom Amerike i česta su tema istražitelja i službi bezbjednosti. Zbog pranja novca i koječega drugog. Jedna takva je u gradu Utica NY, bombastičnog naziva ‘Utica Academy of Scinece’ i tu su uglavnom djeca muslimana migranata, Bošnjaka ima koliko hoćeš, masovno su se ispisivala djeca iz Javnih Škola i prelazila u tu charter tursku školu po preporuci džemata. Tu je uposleno dosta Bošnjaka učitelja, u toj školi je učiteljica i zamjenica direktora škole Hanka Bićo Grabovica. Škola je prvobitno dogovarana u crkvi koja je konvertovana u džamiju (sada ‘Gradska bosanska džamija’) ali zbog prostora uzeta je druga crkva koja je preuređena u ‘Gulenovu Školu’. Hanka je inače osnovala i udruženje BACA (Bosnian American Community Association), udruga je kompletno SDAovska i politička, naslonjena na bošnjački džemat u crkvi a tobože promoviše BiH, njenu tradiciju i kulturu. Hanka je čak pokušala ući u odbor džemata prije nekoliko godina ali nije imala dovoljan broj glasova džematlija.

photo ilustracija : djeca i molitva u školama, arhiv