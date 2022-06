Odahnuli smo, saznali smo konačno : hoće li Nana Fata stići do Kabe, da li je Džejla Ramović u vezi sa Marijom Šerifović, ide li sa kandidaturom za bh Predsjedništvo Fikret Abdić i Emir Kusturica, je li Amerika u ratu sa Rusijom? A tek da vidite kakva su ovo nova zanimanja u BiH koja bi svako poželio; motač ahmedije, samostalni istraživač genocida, držač kišobrana, asistent predsjednika Federacije …

a/ Vala smo odahnuli, konačno. Jeste da je vijest tužna ali sad bh mediji a i inače sva bh raja mogu da odahnu. Pa da planiraju u miru i rahatluku svoj godišnji. Saznali smo da Nana Fata (‘Fata Orlović, simbol bošnjačkog otpora diskriminaciji od strane vlasti Repulike Srpske) neće otići na hadž ove godine. Pisalo se mjesecima hoće, neće, bolesna pa ozdravila i na kraju jok, nema ništa od te pete (5) domaće zadaće muslimana. Razlog nije ni u dosta uvećanim cijenama ovogodišnje ekskurzije u Meku kod braće (12.000 KMa, 2019. je put koštao 8.150.KMa a dvije godine zbog corone je bio otkazan), nije ni u ograničenom broju budućih hadžija (850, 2019 broj je bio duplo veći), osnovni razlog ove neutješno žalosne vijesti je što je Nana Fata prestara za hadž. Braća u Saudi Arabia-i su propisali da na ovom Božjem putu ne mogu biti oni koji su stariji preko 65 godina a Fata je nakupila ravnih 79 godinica. Džaba i specijalna molba Reisa Kavazovića i ambasadora u BiH, NJ.E. kaže jok. Stariji od 65 lakše ‘pandrknu’ a i corona još nije sasvim nestala. Fata se nada da će imati sreće iduće godine.

Nismo saznali odakle Nani lova, da li su joj to dala djeca, Islamska zajednica BiH, Kralj Saudi Arabiae ili je ona to ‘ušparala’, uglavnom ona pare ima ali sreće nema. Ako je suditi po broju bh hadžija mi smo u odnosu na broj stanovnika hadžijska nacija. Ako posmatramo islamski propis po kojem pare za hadž moraju biti ‘halal’, odnosno poštene, onda smo opet ‘u plusu’ : nema poštenije nacije od nas. Što se tiče Fate Orlović, više vjerujemo da su joj novce obezbjedila djeca, nije Nana Fata za ovu bh statistiku poštenje koju smo pomenuli. To je dokazala nekoliko puta, jednom još kad je Ramiza Salkića ‘maršnula’ jer joj je ponudio lovu da crkva u njenom dvorištu ostane.

b/ Ima vijesti u novinama koje ti stvarno, ama baš stvarno ogade svaki dan, jer su bukvano svaki dan tu pred tvojim očima. Da to su i senzacije metiljavog i ljigavog ‘farmera’ sa PINK tv Meme Holjevca Fahrinog poslanika u vlasti Sarajeva, tu je nekakav nenadjebivi lik Mirza Hatić tobože ‘žestoki momak’ kojem danima ‘Avaz’ daje prostora slikajući ga u zatvoru (samo zato jer je sručio krst na Zlatištu iznad Sarajeva i jer mu u venama ‘teče krv SDA’ ovog razbojnika reklamiraju svaki dan), pa tu su tetovaže u međunožju Karleuše i šta znam, ono šta je rekao Bakir a šta mu je uzvratio Dodik ili kuda nas je to svojom mudrošću odveo Željko Komšić a šta hoće od nas Dragan Čović, ali ono što najviše uzbuđuje to su crtice o Džejli Ramović. Te jeste zaljubljena u Mariju Šerifović, te nije (a neka je, nek’ se slažu), te ode ona u Španiju sa sestrom koja je ljepša od nje, da li je ljepša, je li Džejla operisala išta ili je prirodno lijepa, te gdje će provesti ljeto sestre Ramović ili kako je lijepa Džejlina mama …

O muzici skoro ništa, šta drugo nego da kažem : ‘Ebem vam Džejlinu mamu, eto toliko od mene.

P.S. ovo nisu moje već mudrosti jednog sočnog komentatora, međutim snažno zaslužuju moju punu pažnju.

c/ Kako vrijeme odmiče u BiH na javni zvanični konkurs ‘predsjednik možeš biti i ti’ stiže sve veći broj prijava. Za mjesec dana iznenadićete se koliko je velik taj spisak zaljubljenika bh Predsjedništva i ko sve može biti političar, ali jedno ime ovih dana para i oči i uši da boli načisto. Riječ je o Abdić Fikretu, aktualnom načeliku opštine Vel. Kladuša ispred stranke Laburista, koji će se, kako je to najavio novinar Fatmir Alispahić u svom popularnom tv show programu ‘Defter Hefte’ kandidovati za ulazak u BH Predsjedništvo, dok će iz Republike Srpske kandidat pored Dodika biti i Emir Kusturica. Nije naglasio ali Alispahić je valjda mislio da će obojica biti kandidati ‘iz reda Bošnjaka’, kako bi dokazali koliko je stupidna ideja da Komšića biraju Bošnjaci. Koliko je ovo splet šale i zajebancije a koliko odraz informisanosti Alispahića, ne znamo, no sudeći po glađu i žeđu za vlašću sve je moguće.

Razloge imaju i jedan i drugi, Kusturica da svoje glasove podijeli sa Dodikom uz dobru naknadu u izvršnoj vlasti, Abdić da se osveti mrtvom Aliji i živom Bakiru za nezakonito izbacivanje iz Predsjedništva RBiH i za sve ostale nevolje i neispunjena obećanja zbog kojih je pristupio u SDA 15.09. 1990 godine u Vel. Kladuši.

Da ostavimo Kusturicu po strani i političke igrarije’ Dodika, znajući Abdića vrlo je moguće da se on i kandiduje u bh Predsjedništvo ali ne ‘iz reda Bošnjaka’ već kao Laburista. Jer, njemu je vlast zaista slatka a ima i ‘mali milion’ razloga od kojih smo samo neke naveli. No, ako se to i desi, poraz će bit žestok bolje mu je da i ne pomišlja. No, pošto uvijek Abdić živi ‘u balonu’ i ne zna šta se događa ‘vani’, vijest nije za odbaciti. Možda on još misli da će se ponoviti 1990/ta kada je u prvim bh izborima za pola miliona glasova ‘prešišao’ Aliju i kada se broj glasova mjerio milionoma? Pa danas ovi jebivjetri kriminalci mašu kad nakupe par hiljada osvojenih listića, ej!

Kao što znamo Abdić je u starosti od 82 godine i obzirom na njegov background i iskustva te način vladanja, smatramo da od toga nem fajde. Čak i kad bi uspio ući u bh Predsjedništvo, nisam siguran da bi tamo dugo opstao. Jednostavno, u bh Predsjedništvu njegovu funkciju ne bi mogao obavljati njegov sin Ervin, kao što sad obavlja načelničku funkciju u Vel. Kladuši umjesto njega, budući da iako je Babin savjetnik nije dorastao toj stolici, a Babo bi ga tamo postavio. Znam, i Ejup Ganić je bio ‘Yugosloven’ i u izborima nije onda osvojio ništa pa je bio Alijin zamjenik a ne Abdić, međutim to su druga vremena i druge prilike. Osim toga, nije Ervin Abdić Sandžaklija i nije ratno stanje.

d/ Klasifikacija zanimanja u BiH svakodnevno se mora mijenjati i ‘apdejtovati’. Kao standardizacija bh jezika. Evo, danas čujem od bh stručnjaka za jezik da se u BiH odsada kaže pravilno ‘PETERICA’ umjesto ‘PETORICA’, za množinu od petero tj petoro ljudi.

Tako imamo iz novijeg doba zanimanje ‘držač kišobrana’. To ti je najkraće osoba koja ide stalno uz bh političara ili predsjednika stranke ili ministra, i drži mu da prostite kišobran. Ljeti da ga zaštiti od sunca ili kiše, zimi od snijega i vjetra. Nije u vezi sa osiguranjem, nije opasno, posao ‘laHak’ a’parajli’. Kad gledate tv dnevnik ili vijesti, primjetićete te osobe kako prve izlaze vani iz auta, razapinju čador a onda izviruje važna faca. Dobro je plaćeno, dinamično je zanimanje, puno se putuje, jede i pije i spava u skupim hotelima a nije isključeno da se kasnija i napreduje u karijeri. Tako je sin ministrice SDA Bisere Turković Mr. Ali počeo diplomatsku karijeru kao nosač kišobrana i torbice svoje mame, danas je na važnom radnom mjestu u državi Katar. Kad završe sa službom nosici ovog zanimanja napišu memoare i eto love.

‘Motač ahmedija’ je također novije zanimanje i nastalo je sa ekspanzijom islama i Islamske Zajednice BiH. Toliko se nakotilo hodža, mualima, hafiza i muftija tako da je ovaj posao naprosto procvjetao. Motač ahmedija mora ujedno znati biti i čistač ahmedija tako da se ta dva zanimanja spajaju u jedno. Muris ef. Šehić je najpoznatiji bh motač ahmedija. I zauzet poslom čak i van BiH : ahmedije se različito motaju za hodže, različito za hadžije, muftije , Reise… Para k’o halve.

Za ‘samostalnog istraživača genocida’ smo čuli nedavno, uglavnom se genocidom u BiH bavi svako. Ko god stigne, Emir Suljagić ga je čak i patentirao : bosanski genocid. I opšta je poplava u BiH za nekakvim ‘Institutima za izučavanje genocida’, takav jednan ima i u Canadi (‘akademik’ Muamera Zukorlića Emir Ramić, Hamilton Canada), odnedavno ima i ‘institut’ za genocid u Chicago IL. ‘LaHak posao a parajli’, zato što je genocid pravna kategorija i Sudom utvrđen, nema se šta tu utvrđivati i izučavati. Osim ako kao udruga ne mlatiš lovu na račun žrtava.

Ima svega u BiH kad je genocid u pitanju, postoji jedan čovjek (Ramiz Nukić) koji godinama po šumi sakuplja kosti i lobanje, već 14 godina i dostavlja ih u Institut za nestale, jedna od ‘majki’ Srebrenice (nije ‘majka nad majkama’ Munira Subašić ona sakuplja samo lovu) je dugo držala nađenu lobanju na polici u svojoj kući dok je nije predala nadležnim organima.

E, ali još do ove godine nisam čuo za zanimanje ‘samostalni istraživač genocida’, sad evo i vi znate. To je Hikmet Karčić inače dipolomirani pravnik zaposlen u ‘Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka’. Kako se to samostalno a kako u grupi istražuje genocid to valjda znaju ovi silni ‘instituti’ a ponajbolje zna dr. Karčić, koji je i doktorirao na ratnom zločinu i žrtvama, te dokumentarcima.

Za kraj, pravo čudo od zanimanja, a to je ‘asistent predsjednika Federacije’. Čudo zato jer imamo predsjednika Federacije i imamo dva zamjenika predsjednika, opisno : Marinko Čavara predsjednik i Melika Mahmutbegović te Milan Dunović dopredsjednici. Znači opisno dalje, kao u bh Predsjedništvu i ovdje imamo ‘sveto trojstvo’: tri kabineta, tri službe, trostruko obezbjeđenje, trostruki smještaj u Sarajevu za stanovanje, trostruki vozni park, sve je trostruko ali opet kao nigdje do u Bosni – nedostatno. Treba asistent pedsjednika pored sekretara i savjetnika.

Šta onda kojeg klinca i palca rade dopredsjednici ili zamjenici predsjednika Federacije dok mu asistira asistent predsjednika federacije? – pitanje je od milion KMa ali bez odgovora.

Sviraju kurcu kao i predsjednik, troškare našu lovu i zajebavaju se, eto vam odgovora za džabe.

A što se tiče asistenta, good Job!

photo : Fata Orlović ‘Nana’ i crkva, dolje ; Emir Kusturica, Marija Šerifović i Džejla Ramović. U okviru: Hikmet Karčić samostalni istraživač genocida te Ramiz Nukić sakupljač kostiju, arhiv