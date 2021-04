Ako se zakuneš Allahom, sve je čisto pred zakonom

Prema tumačenju Ureda za fetve Islamske zajednice BiH šehid se definira kao “osoba koju su ubili neprijatelji, nasilnik ili razbojnik, ili onaj ko bude nađen na poprištu borbe, a na njemu tragovi ranjavanja, ili ko bude (namjerno) ubijen od strane (drugog) muslimana…”.

Na insistiranje SDA vlasti ovaj pojam je ušao i u zakonske propise i podzakonska akta čime je dat ogroman doprinos islamizaciji ArBiH tako da je ‘legalno’ po bh propisima da se jedni, ubijeni u bh ratu nazivaju šehidima drugi borcima, neki i braniteljima ili veteranima, za sve tri ‘konstitutivne’ strane ima mjesta. Zakonom su isključena prava poginulih pripadnika AP ‘Zapadna Bosna’ i njihovih porodica, čak i pored odluke bh Parlamenta u dva navrata da se ta zakonska nepravda ispravi, oni su i dalje u domenu državne socijale, budući da ih je još u ratu u Krajini ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić fetvom Reisata proglasio ‘murtedima’, otpadnicima od vjere, fetva i danas iako navodno ukinuta još proizvodi pravne posljedice svoje odluke.

Shodno propisima, pripadnici porodica poginulih ostvaruju i određena prava, što je također regulisano propisima i ustanovama, jedna od njh je i ‘Fond Kantona Sarajevo za zgradnju stanova za članove obitelji šehida i poginulih branitelja, ratne vojne invalide, demobilizirane branitelje i prognane osobe’ osnovan da bi se porodicama ‘šehida’ i raseljenim licima i povratnicima omogućilo da brže i jeftinije dođu do stana.

Upravo preko tog i takvog Fonda, federalni SDA zastupnik Salmir Kaplan je, iako živ da ne može biti življi, kupio sebi stan u Sarajevu po povlaštenim cijenama (zbog čega je valjda Fond i osnovan), 07. aprila ove godine je Skupština KS potvrdila ovu davno obavljenu kupovinu (2009), iako je krajem decembra prošle godine odbijen takav prijedlog.

Otkud i kako ‘mlada snaga’ SDA iz Stoca postade u najmanju ruku ‘živi šehid’, kad srećom nije u bh ratu poginuo (tada je imao samo 11 godina), poznata je bh SDA priča o zasluženima i iskorištavanju i zloupotrebi i šehida i branilaca, toliko poznata da je degutantno o tome išta i zapisati. Jer Kaplan nije jedini koji je na ovakav način došao do stana iz Fonda.

Na pitanje novinara poslije ove sramne i kriminogene odluke Kantona Sarajeva da li mu je iko ‘sređivao’ ovu kupovinu, Kaplan se u svom stilu pozvao na Najvećeg, i u njegovu se ne smije posumnjati.

‘Nije Allaha mi, ja sam ispunjavavo sve uslove’. Tačka.

Nije ni šehid, ni branitelj, ni demobilisani borac, ma nije čak ni prognana osoba po propisima Fonda ali je nemogući dokaz da se Fond brine o svojim parlamentarcima i bivšim ministrima, jer sve je to pomalo i ovaj svršenik škole u Turskoj Salmir Kaplan. Preko šehida, naravno.

Plus i najbitnije, kao što je Haris Zahiragić iz plejade ‘mladih SDA lavova’ zadužen za ‘talasanje’ i elektronsko mahalanje’ po Sarajevu, Salmir je zadužen za Stolac i vječitu bitku za prava Bošnjaka u tom gradu i široj okolici sve do Mostara a to njegova stranka zna cijeniti.

Kaplan je u prošlim lokalnim izborima u Stocu izazvao i fizički obračun na izbornom mjestu u Stocu zbog čega se vodi protiv njega krivični postupak, o njemu možete naći i nezakonitu naplatu po 600 KM mjesečno za naknadu za stanovanje u Sarajevu iako na to nije imao nikakvog prava, ovaj stan koji mu je dat u vlasništvo je navodno otplatio i prije vremena, umjesto u 80 rata iskeširao (95.000 KMa) ga za 36 mjeseci.

Kako i ne bi. Prijavio se u Stocu pa uzimao naknadu a već je imao stan u Sarajevu. Godišnje je za naknadu za stanovanje u Sarajevu primio blizu 30.000 KMa. Ima se ‘more se’.

Pozivanje na Allaha je skrnavljenje i vjere i Boga, posebno kad takvim pozivom tvrdiš za laž da je istina, međutim u ‘bismillah biznisu’ koji je preplavio Bosnu, sve je dozvoljeno. A ni definicija šehida ‘ne pije više vodu’, dovoljno je samo otići na Kovače pa pogledati nišane šehida, odmah uz Aliju Izetbegovića, gdje je ovom ‘titulom’ okićeno na desetine kriminalaca i švercera, pa i ubica.

Zloupotreba vjere i Allaha je u BiH kao i korupcija i kriminal-u rangu ‘normalne pojave’.

Tako je decembra mjeseca prošle godine, reklamna tabla sa ajetom (dovom) iz Kur’ana i imenom Allah osvanula na ulici Bihaća pored kafane kao da se radi o kakvoj privatnoj firmi, što su neki bošnjački mediji popratili sa oduševljenjem uz natpis : ‘slika dana’ Allah da ih nagradi’, iako je u pitanju čisto bogohuljenje i ruglo i za islam i za vjernike, ali kad je u pitanju ‘borba protiv dušmana, din-dušmanina’ a u ‘zaštiti države’, onda je sve dozvoljeno.

I svako bošnjakovanje i poigravanje sa vjerom ima svoju cijenu.

Prije nekoliko dana, poznati SDA učač ilahija i kasida (on sebe naziva pop pjevačem) Armin Muzaferija, inače po tituli ‘derviš’, otišao je malo dalje od Kaplana. On je naime, uz bošnjakovanje i vjeru počeo i prinudnu naplatu dugova za svoju privatnu firmu.

Nakon trakavice sa Musić Kenanon iz ‘Građanske inicijative’ koja je trebala održati proteste u Sarajevu u povodu druge trakavice u vezi spašavanja Fadila Novalića, Sebije Izetbegović i KCUSa prije par dana, Muzaferija je svesrdno dao svoj doprinos internet botovima i lovcima na glave -‘neprijateljima Bosne i SDA stranke’, pa se obrušio na Musića u vezi nekakvog njegovog ‘fejs’ posta u kojem ‘vrijeđa Bošnjake i Allaha’, te mu zaprijetio tužbom zbog navodnog ranijeg duga i neplaćene fakture. Koji ‘dug bi mu oprostio da ne vrijeđa Allaha’, ovako ‘neće i ne može’.

Osim što je Musić ‘ispao’ lopov i neplatiša, Muzaferija je poručio ‘ostalim dužnicima njegove firme’ ovako.

P.S. Jutros su nam još dva stara dužnika izmirili dugove. Valjda se prepali da i njih javno ne prozovem. Poruka za sve ostale koji su dužni našoj kompaniji: ne sekirajte se, ostaje tajna… Jedino ukoliko najavite borbu protiv Bošnjaka i Allaha, onda idete na stub srama’.

Dakle, čuvari Allaha, Bosne i bošnjakovanja su pronašli novi metod u naplati potraživanja. Ne košta ništa a ‘pali’.

A građanska država i građanska Islamska Zajednica BiH, kako reče Reis ef. Kavazović?

Ogadiše i jedno i drugo.

photo : Salmir Kaplan i Armin Muzaferija, arhiv Cross