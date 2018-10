Otkrivamo gdje je nestao velikokladuški ‘Tops’ : u Americi, kod Sakiba, u crkvi-džamiji “­Bosnian Islamic Association of Utica, INC”

Manje-više, uglavnom više, svi znamo da je (o)pljačkan ‘Agrokomerc’ Velika Kladuša i kako se još uvijek ‘muze’ ono što je preostalo od ove ‘državne firme’. Najuporniji mogu sve naći na internetu, neka ‘guglaju’. Pod : ‘vlada u Sarajevu’, ‘Fadil Novalić’, ‘Bakir Izetbegović’, ‘Šemsudin Dedić’, ‘Tops’, ‘Agrokomerc’, ‘AS Group’, AS Food’, ‘Nihad Imamović’, ‘Sulejman Hrvić’, ‘Opštinski Sud Velika Kladuša’, ‘Razvojna Banka Sarajevo’, ‘Raiffeisen Bakna’, Banka’, ‘Agencija za privatizaciju’, ‘Turci’, ‘Slovenci’ i ostali klinci-palci.

Vidjet će te, da se sve zna. Skoro sve.

Nedavno smo mogli u medijima naći i ovakve naslove. ‘Vlada planira preseljenje Agrokomerca iz Krajine’, u Tešanj ili u Jelah, u rodno mjesto SDA tajkuna Hrvića, vlasnika korporacije AS Group koji je jedan od zadnjih ‘kupaca’ ogromne imovine ‘Agrokomerca’ za nikakvu lovu marta 2017. godine, putem ‘sestrinske firme’ AS Food Velika Kladuša. Bilo je i ovoga : “Gdje je nestao ‘Tops’ iz Velike Kladuše”?

Prašinu je malkice podigao Nermin Nikšić predsjednik SDP u Bihaću, na predizbornom skupu oktobra ove 2018. godine, kada je pojasnio samu tehniku vlade. Mislim, metologiju ‘spasilaca’ državne imovine samim tim i imovine ‘Agrokomerca’. I tehniku sadašnjih vlasnika, ali osim malo prašine nema ništa drugog. Vlast nije dužna nikom ništa objašnjavati. ‘Kome ba da mi objašnjavamo’, znate već poznatu mantru i karmu.

Nikšić je mašući papirima dočarao profesionalan i bezobrazni čin ‘kupovine’ ‘Agrokomerca. Jedan od njih ‘ihahhahhaha’.

“Dobio sam jedan papir da vidite kako to aktualna Vlada funkcioniše u USK-u u vezi sa federalnom Vladom. Prije dvije godine objavljena je prodaja Agrokomerca, pa je bila neka k’o fol ponuda od 12 miliona, pa je bila neka prijetnja da to ne ide. Pa je to nešto onda preko Razvojne banke otišlo njihovim tajkunima za dva miliona KM. Ni ta dva miliona nisu plaćena, nego su otkupljena radnička prava i potraživanja za neku cijenu od 500-600 hiljada maraka. I odmah nakon što je uknjiženo, 27. novembra 2017. godine, podigne se kredit i založi se ta imovina na malo manje od 30 miliona KM. Tu je dolazio i onaj koji je pojeo i svečano zapakovao milioniti Tops (Bakir Izetbegović, lider SDA, upakovao je trimilioniti Tops, op. a). I znate šta se dešava, sad se od tog kredita, dignutog sa imovine Agrokomerca, pravi firma u Jelahu, a odavde mašine idu i 150 ljudi će ostati bez posla, ustvrdio je Nermin Nikšić.

Ovu informaciju smo provjerili u upravi društva Agrokomerc…”

Da, da. Odmah je na ovakvu informaciju ‘reagovao’ direktor firmice AS Food Velika Kladuša redakciji ‘Oslobođenja’ koja je prenijela tvrdnje Nikšića, tvrdeći da su to ‘samo glasine’ i izborne priče.

‘Oslobođenje’ je objavljujući ‘reagovanje’ već 10. oktobra ove godine ustvrdilo da ne zna sa sigurnošću da li se proizvodnja ‘Topsa’ seli na drugo mjesto ali jedno su utvrdili pregledom notarski ovjerenih papira po notaru iz Sarajeva Vesni Tataragić i Zemljišno Knjižnih izvadaka Suda u Velikoj Kladuši. A to je, da je ‘zakonska’ već odavno provjerena mućka i pljačka imovine ‘Agrokomerca’ dovoljna dokaz da nečega ima.

Naime, ‘Raiffeisen Banka’ se u teretnom listu ‘radi obezbjeđenja založnih obaveza i ugovora o kreditu’ već uknjižila na ovoj ‘kupljenoj imovini’ Agrokomerca kao hipotekarni povjerilac, ali na iznos od 29.978.730,24 KM. Skoro 30 miliona, Bog te malov’o. Podsjećamo, AS Food je ovu imovinu ‘platio’ svega par miliona KMa po papirima, negdje oko 4 miliona KMa kako je direktorčić AS Food firmice tvrdio, dok je zapravo pravo plaćanje iznosilo oko 600.000 KMa.

Tako se to radi, nacijo, posebno ako Bakir Izetbegović dođe u ‘Agrokomerc’ pa najavi ‘Uzdizanje Agrokomerca’, kao što je posjetom augusta 2017. godine Velikoj Kladuši najavio, ‘upakujući’ 300-milioniti ‘Tops’ iz pogona ‘Agrokomerc’.

Cross Atlantic je u ovoj neobaveznoj istrazi otišao još korak dalje i bliže te je stoposto otkrio sve dileme i medijska pitanja ‘gdje je velikokladuški Tops’ nestao.

Evo ga, da prostite u Americi, u gradu Utica NY, i široj i bližoj okolici.

Tačnije, ‘Tops’ je nađen, otkriven i ‘uhvaćen’ u crkvi pretvorenoj u džamiju, kod Sakiba Duračka predsjednika džemata, u ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC’ i završio je tamo gdje mu je i pravo mjesto. U Bajramskim paketićima za mlade utičke muslimane.

Nezvanično, sve zalihe ‘hala Topsa’ su ‘planule’ jer je 07. Septembra ove godine uz Kurban-Bajram, hodža ove crkve-džamije štampao posebne kesice za Bajramske paketiće sa slikom svoje crkve-džamije i sve to na facebook džamije izmarketirao do nesvijesti a kesice su prepune ‘Topsa’. Dobro, bilo je tu i malo srpske i malo hrvatske čokoladice, međutim kesom je dominirao ‘Tops’, budući da je ovaj proizvod, kao što znamo od juna 2017. godine prema obavijesti ‘vodstva’ Agrokomerca dobio halal certificate.

Halal je halal, nema dileme. Tako se ponaša vlast u Sarajevu kad je ‘Agrokomerc’ u pitanju, posebno ‘Tops’, halal ‘Tops’.

Dakle, našli smo i ustanovili gdje je ‘Tops’, međutim nismo sasvim utvrdili da li je naručen iz Velike Kladuše ili iz Tešnja. Stoga sa sigurnošću ni Cross Atlantic ne može potvrditi da li se ‘Tops’ preselio u Tešanj ili u Jelah kod Tešnja.

Ali, da se lova tamo prebacila i da tamo kaplje, u tome nema nikakve sumnje. Založna hipoteka ne da lagati.

photo : Tops Agrokomerc, ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC, Bajramski paketići, facebook džemata