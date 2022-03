Međunarodna zajednica i njeno učešće u bh pregovorima bilo je uspješno samo u jednom–shvatili su s kim ‘imaju posla’, skontali su (valjda) da narod na kojeg se pozivaju kao jedino rješenje u ‘promjeni stanja’ i ‘dogovor lidera’ u BiH ne znači ništa jer nema ni naroda ni ‘lidera’, njihov slijedeći potez bi, ako se odluče ikad uključivati jer su besramno ‘nogirani’ iako pozvani u pomoć, trebao biti jedinstven : pomesti u suradnji sa Visokim bh predstavnikom tu bandu političkih kepeca i korumpiranih baraba koje su umislile da su veličine i partneri, oduzeti im mandate i imovinu i pohapsiti ih, uvesti sankcije za njih i njihove familije i jatake i suradnike u kompletnoj bh vlasteli, nametnuti zakone i raspisati vanredne izbore koji će državu vratiti u normalu a narodu donijeti nadu, spas i opstanak, u protivnom ‘lideri bez pokrića’ osim što su zemlju ogadili do povraćanja i opljačkali je do kosti uvešće Balkan u sukobe koji su pored statusa quo jedino rješenje na kojem istrajavaju…

a) Vijest da su propali pregovori oko izmjena Izbornog zakona i dijelom Ustava koje su već devet mjeseci vodili ‘lideri’ BiH uz medijaciju i pomoć evropskh i američkih predstavnika, ambasadora i izaslanika mogla je iznenaditi samo lakovjerne i naivne. Ali, ipak se nešto ‘dobroga’ desilo, pod jednim uslovom. Ako poslije ovoga i međunarodna zajednica i bh javnost (iako na kašiku) saznaju i skontaju ‘s kim se ima posla’ ovdje na ‘brdovitom Balkanu’, u BiH posebno, misija je ipak imala nekakvog smisla.

Sudeći po opreznim i šturim izjavama učesnika ovog pregovora iz ‘ekipe’ međunarodne zajednice proizilazi da su približno shvatili ko su njihovi sugovornici kao i to zbog čega je BiH ‘nefunkcionalna država’. Ako nisu, evo njihovog opisa. To su samozvani i samoproglašeni bh ‘lideri’, obični politički kepeci ali moćni i bezobrazni lažovi koji se proglašavaju ‘partnerima’ velikih i moćnih država Evrope i Amerike, kriminalci i korumpirani pljačkaroši koji u sprezi sa bh mafijom (pravosudnom, ekonomskom, političkom i vjerskom) drže Bosnu u toru, blokadi i lancima godinama, troškare ležerno zavlačeći ruke u džepove raje, gase socijalu i bunt sadakom koju bez stida vazda potražuju od dijaspore i ‘prijatelja u Svijetu’, ne drže niti poštuju dogovore, ismijavaju i sprdaju se sa međunarodnim predstavnicima od kojih traže pomoć i ne rade ništa osim što petljaju i zavađaju narod uz ogromne plate i benefite zadužujući državu do prosjačkog štapa novcem i kreditima koji se obavezno spiska na njihove potrebe i bogastvo a u ime gradnje, ekonomije i društva, i sve to sa samo jednim ciljem : zadržati satus quo optužujući jedni druge jer im nigdje i nikada nije bilo bolje, i ostvariti ratne ciljeve svojih predaka koji su uskraćeni završetkom bh rata u Daytonu životom svaki u ‘svojoj’ nacionalističkoj fašizoidnoj državici, zapravo u tri odvojene države.

b) Sad će otpočeti poznata bh igranka (već je počela) ko je kriv za neuspjeh ovih pregovora, šta je predložio Bakir Izetbegović, šta Dragan Čović ili Konaković, ko je patriota a ko izdajnik, šta je prihvatio ili odbio Fahrudin Radončić a šta žulja Nermina Nikšića ili boli Željka Komšića …

Raja, bh građani i akademci (ako tog sloja društva uopšte ima u BiH) navijaju manijakalno po socijalnim mrežama uz vjerski naelektirsani kler, botove ‘internet kerove’ i takozvane ‘nevladine organizacije’ i isturene poluge ‘lidera’ u aktivnim ‘strijelcima’ kod kuće i po dijaspori, frcaju čestitke ‘heroju’ Bakiru koji se odupro međunarodnim izaslanicima Evrope i Amerike ‘koji su kao i ‘genocidaši’ ili UZpovci namjerili se na ‘silu nebesku’ sa namjerom da nam otmu suverenu i jedinstvenu državu, sve zaboravljajući da su ovi strani pregovarači tu zbog nas i države i jer su ih zvali u pomoć, kao da kod nas sve ‘štima’ i sve je ‘pod konac’ a oni došli samoinicijativno da to razvale, tako da su zaslužili ‘šut u guzicu’ umjesto zahvalnice.

Poseban dio poznate balkanske i bh igrarije je ‘analiza’ ko je slagao a ko iskreno nastupio, ko je više branio Bosnu a ko je izdao ili bi je dao, da su dogovori uspjeli. Sve one priče o korupciji i posebno o izbornim krađama o kojima su svi vazili od zadnjih i onih prijašnjih izbora u kojima su ‘svi bili pobjednici’ su zaboravljene, svodeći sve u istu poznatu matricu : nedamo naše mrtve glasove u živim izborima, nedamo naše lidere, lažu ‘njihovi’ odnosno Čović i Dodik, Bakir nikada.

Neviđena ‘međunarodna’ blamaža i viđeni bh cirkus u državi u kojoj nisu implementirani nijedni izbori do kraja, u kojoj državna vlada ‘vlada’ nelegalno sa ministrima i predsjednicima koji se vuku po Sudovima i tužilačkim predmetima i nepopunjena sedam godina, u kojoj ne radi ni Parlament ni bh Predsjedništvo osim ako se usvaja šta u vezi love i čini se još jedna od zadnjih šansi rekonstrukcije države i njene deblokade je nestala zauvijek.

Da čovjek zaplače od smijeha. Trideset godina iste šuplje face vode ovu državu ispod samog dna gdje nas svi svrstavaju i isto toliko godina raja, građani i intelektualci kukaju da treba stvari mijenjati a kad dođe vrijeme mogućnosti da se nešto popravi, listom su protiv toga. Zato ne treba žaliti bh građane i raju, bolje nisu zaslužili i bolje im ne treba.

c) A što se tiče laži, uz manje izuzetke bh ‘lider’ lažu čim zinu a zijevaju iz minuta u minut, plaćeni mediji su njihove laži doveli do savršenstva ‘istine’, podržavajući ih lažu i stanovnici ove ‘ogađene’ države koji još nisu uspjeli kliznuti vani, kao i njihovi lideri jer laž im je u opisu poslova, međutim ima i onih koji lažu više nego je to normalno. Bakir Izetbegović je najpoznatiji među lažovima političarima, tu nema dileme, postoji ‘milion’ javno dostupnih dokaza čak i iz njegovih usta. On se, kako to voli metaforički reći ‘neće nikad umoriti od toga.

I sve bi to bilo u redu da kažem jednostavno ako se radi o svakodnevnim političkim ‘mudrostima’ i lažima u političarenju ili posebno uz izbore, međutim kad se radi o sklapanju sporazuma važnih za državu njegove laži imaju težinu krivičnog djela ali u ovakvoj državi i sa ovakvom vlašću nekažnjeno prolaze i one najopasnije. Uostalom, lagao mu je i babo Alija svojom mudrošću ‘jedno mislim na sabaHu a drugo oko akšama’, ne pada klada daleko od ivera, imao je od koga naučiti. Zato je njegova uloga u ovim zadnjim pregovorima i lažima kao i sve one propasti koje je parafirao pa izbrisao njegov Ćaća već počela poprimati obrise ‘gazijskog’ i herojskog čina, iako je propast pregovora najavio dan ranije javno na zasjedanju ‘AFŽa’ svoje partije (nekakvog fronta žena SDA) bez obzira na sve posljedice koje će tek i brzo proizaći iz takvog poteza.

Na toj ‘akademiji’ žena par dana pred propast pregovora Bakir je krah pregovaranja i najavio. Kada su pregovori već bili skoro okočani uz ‘uslove’ i ‘protuuslove’ svih strana (čitaj Bakira i Dragana Čovića, uz manju pomoć Radončića i Konakovića) nakon što se kao jedini mužjak uslikao u prvom redu SDA žena sa hanumom Sebijom, kao glavni glumac u sapunici Bakir je ležerno procvrkutao ‘odoh da to završim’. Da ih ugasim, poručio je Čoviću i međunarodnoj zajednici sa rukom na srcu i duši kao Erdogan. Dodavši da će ‘Čović imati ono ‘što je sam naorao’, ili tako nekako, uz prigovor Čovićevih ‘grijeha’ koje je pobrojao i koje smo davno čuli, ‘nabacujući mu’ posebno da je ‘krivac’ i za ne potpisivanje fantomskog ugovora sa Islamskom Zajednicom koji problem nije uopšte stvar ovih pregovora ali žulja Bakira i ahbabe u Islamskoj Zajednici, prije toga je natociljao i uvukao u ‘igranku’ jarana Željka Komšića koji je jedan od glavnih Bakirovi suflera i jataka pa ga međunarodna zajednica ‘izmakla iz pregovora’ sa pravom i razlogom (zbog njega i njegove stolice u bh Predsjedništvu kojeg je profanisao i uzurpirao skupa sa Šefikom Džaferovićem i obezglavio njegov legalitet i legitimitet i zbog kojeg je i otpočela sva ova bh šarada u spašavanju Komšićeve stolice a odnosi sa Hrvatima otišli u ‘grčku materinu’), Komšiću se iz već poznatih razloga djelovanja SDP partije priključio i Nermin Nikšić pod izgovorom ‘spašavanja države’ a radi se zapravo o permanentnoj klacalici sa foteljama i Islamskom Zajednicom SDP ‘nasljednika partizana’ u vlasti, i – propadoše već dogovoreni pregovori.

d) Već u prvom gostovanju po završetku dogovaranja na tv Bakir se sa svojom sprčenom facom ukazao i ispalio novu-najnoviju laž. ‘Moraćemo relaksirati odnose sa Hrvatima’, nije sve propalo, dosta toga je dogovoreno’, ‘Fahro Radončić je bio na pravoj liniji, izdajnik je Dino Konaković i onda je uslijedila opštepoznata tirada. Šta će Bakir ‘dati’ Hrvatima a šta neće nikada, šta sve imaju Hrvati a nemaju Bošnjaci, pa osokoljen čestitkama Islamske Zajednice iz usta savjetnika Reisa ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe olinjalog džihad ratnika penzionera, ljubitelja Čečečna i Putina, udario vaziti o svojoj zasluzi u očuvanju države i prava nacije. Ima tu i onoga ‘stranci su me pritiskali’ ali nisam se dao, drugi dan je već bilo ‘bili su fer i pošteni prema nama’, bilo je ‘elektorski sitem neće proći’, a onda na drugoj tv kameri i tv kući ‘elektorski sistem je dogovoren’ i sve u istom stilu ‘može ovako ali neće tako’ i uz prijeteći prst kao i njegov Babo nekada. A nacija histerično svršava : to Bakireeee, kad smo mogli ‘dohakati’ skoro najjačoj JNA vojsci onda šta tek sada možemo da ‘im’ uradimo. Ovim0’kamenjarima’ i ovim ‘traktorašima’.

Podsjećamo, na isti način je mnoge dogovore koji su za BiH bili čak u neku ruku bili bolji od Daytona, urušio Alija i prije i poslije tokom bh rata, đak je prevazišao učitelja. Osim Daytonskog i Washingtonskog Sporazuma Ćaća mu je stavio paraf na još tri državna dokumenta i na isti način kao sada, povukao potpis ‘oko akšama’ sa dva dokumenta. Tako su nestali tzv. Kutiljerov/Carrington plan za BiH (Cutileiro-Carrington, potpisan 18.03.1992.) plan potpisan prije izbijanja sukoba u BiH, i Owen Stoltenbergov plan (Owen -Stoltenberg juna 1993) kad se već ‘zaratilo’ a sve uz ono ‘spavajte mirno’ kao što sada Bakir tvrdi ‘rata neće biti’. Osim ‘možda pojedinačnih djelimičnih konflikta’. Alija potpisao pa se predomislio.

O Aliji je nakon odustanka od potpisanog tvorac plana Cutileiro izjavio, optužujući ga za rat i žrtve citiram ovako. ‘Izebegović jedno govori u javnosti, a drugo privatno. Jedno govorio nasamo, a drugo javno. Na prvom ručku tokom pregovora uvidio sam da je lažov i da mu se ne može vjerovati. On je uvijek odstupao od onog što je već bio prihvatio”. Ovo nećete naći u silnimMuzejima Alije Veličanstvenog ali ugledni diplomata je to javno napisao i objavljeno je.

I Sporazum o zaustavljanju ratnih događanja u Krajini završio je na isti način. U bazi francuskog UNPROFORa u Polju kod Vel. Kladuše prije početka bratoubilačkog rata u Krajini mir je dogovoren čak i pored protivljenja Mustafe Cerića iz Zagrebačke džamije, u ime Alije pregovarali su Kasim Trnka i Atif Dudaković, u ime naroda Zapadne Bosne Fikret Abdić, međutim jedan telefonski poziv iz Sarajeva od strane Alije Izetbegovića je sve poništio i desilo se ono o čemu svi znamo. Fikret je izdajnik, Alija je ‘spasio’ Krajinu. Na njegovog Ćaću upozoravali su Bakira i sada u ovim pregovorima ali Bakir je ‘gazija’, gazijska se ‘pika’ i nastavlja. Ili im se možda i sveti zbog toga, kao Čoviću zbog ‘neposlušnosti’.

‘Nije bilo pritisaka’ reče ujutro, popodne : u strašnim smo pritiscima. Tako nas Bakir ‘relaksira’ dok učesnik pregovora hadžija Dino Konaković tvrdi : ‘Bakir laže’, saznaće se brzo šta je bilo dogovoreno.

Naravno da hoće ali kasno i za istinu i za državu. Konakoviću već stižu pozdravi SDA bulumente _ ‘Merhaba Fikrete’!

e) Pokupiti sve Bakirove laži nije nimalo jednostavan posao ali Bakir iako 30 godina drma državom i rajom, još se ‘nije umorio’, niti se raja umorila od njega. Kakav vođa takav narod.

Mi još nismo saznali šta je potpisao sa Čovićem u Mostaru ali Čović je UZpovac i ustaša i ‘nedamo Željka Komšića, kome se ne sviđa neka piči preko Korane, a Srbi neka piče preko Drine. Ne znamo ni šta je u ovim pregovorima u Neumu Bakir prihvatio pa odbio, ‘da li je pristao na elektorski sistem izbora’ kako je izjavio jednom, ili su to ‘zaostali sistemi biranja’ kako se čulo drugi put, američki predstavnik Escobar je dao potvrdan odgovor a nama ostaje da vjerujemo Bakiru koji i pored toga nastavlja sa ispiranjem usta. Bezobzirno i bezbrazno. ‘Moramo nastavit pregovore i izgladiti odnose sa Hrvatima’, veli. Dok je od šest političkih predstavnika stranaka u ovim pregovorima jedino Bakir odustao, kažu i ‘naši’ i strani pregovarači, svi ostali su se bili složili.

Mnogi ozbiljni analitičari (ne računam tu ahmedije i SDA botove te kerbere tipa Reufa Bajrovića ili Emira Suljagića i silne ‘institute’ i ‘fondacije’ koje iz džamijskih prostorija dijaspore urlaju ‘to Bakire, jebali smo im majku’) tvrde da je trebalo pregovarati i da je ove dogovore minirao upravo Bakir i niko drugi sa svojim stalnim ‘dopunama’ novim prijedlozima i nadmudrivanjem ‘šta će i koliko dati Hrvatima’ a šta Srbima kao da dijeli babovinu, iako se ne pita niti ima moći da išta ozbiljno osim problema stvori, budući da se osim Izbornog zakona ovdje rješavalo i oproblemima Doma naroda i bh Predsjedništva koje je uzurpirano i oteto drugim narodima, odlukama Međunarodnih Sudova ‘Sejdić- Finci’ te da je velika šansa propuštena zauvijek, međutim Bakir i dalje nabraja šta će se sve desiti, kako će izbori teći i nagovještava nove ‘dogovore’.

Dok mu njegovi ‘kerberi’ i botovi predstavnicu EU (Angelina Eichorst) nazivaju ‘kurvom’ optužujući je da Bosni nameće aparthejd (‘Hižaslav’ savjetnik Reisa, nego ko bi drugi), američkog izaslanika Palmera (Matthew Palmer) ‘zetom genocidaša’, Borelja (Visoki predstavnik EU za vanjske poslove i sigurnost Josep Borell) suradnikom Čovića a američkom specijalnom izaslaniku (Gabriel Escobar) poručuju ‘da ide kući, tako mu piše bh parlamentarac Šemsudin Mehmedović, prije toga im nije valjao ni Blinken Anthony američki sekretar, i američki ambasador u BiH Murphy ‘navija’ za ‘ustaše’, da li se iko od ovih mudraca zapita valja li nam Joe Biden u kojeg smo se do jučer kleli i klečali za pomoć kad ovako ‘nogiramo’ njegov dio administracije? I kako će on na ovo reagovati? Jok!

Saznaće se kad nas ponovo zaborave kao onomad kad su danima radili na onom poznatom ‘aprilskom paketu’ (dogovorenom u Washington DCu 15.03.2006) po kojem je države BiH bilo i u Republici Srpskoj ali je Haris Silajdžić umjesto ‘100 BiH ‘ odabrao ‘23% begovske BiH’ a sada čestita Bakiru na njegovoj uspješnosti u rušenju pregovora kao što je i on nekada rušio. No, biće kasno, BiH upravo zbog tog ‘paketa’ nije uopšte bila na ‘radaru’ Amerike sve do sada, evo po svoj prilici kad smo i Ameriku izigrali biće nas .

Treba li podsjetiti da je Bakir uropastio i apelaciju na reviziju protiv Srbije notornim lažima i dogovorom sa Aleksandrom Vučićem kojem je slao emisare (Denis Zvizdić i Softić) u čemu mu je pomogla ‘majka’ Munira Subašić i ‘majka’ Fadila Memišević te Islamska zajednica BiH, garnirajući svoje laži ‘novim dokazima’ iako je u ladici imao pismo Međunarodnog Suda o nelegitimnosti opunomoćenika države BiH a to sakrio od javnosti? I to su mu oprostili, iako su žrtve Srebrenice ‘svete’ i nema sa njima pogađanja.

Ima toga do mile volje, ovo sa zadnjim pregovorima je samo nastavak njegove ‘bitke’ za državu po mjeri Oca Alije. Dodajmo još ‘građansku’ opciju države koju mu je ponudio Željko Komšić a prihvatio brat Nikšić kao zamjenu za staru želju islamske građanštine, iako je to za sada nemoguća misija, onda ‘hoćemo u NATO’, ‘nećemo bez pristanka Srba’, pa zatim ‘ukinućemo republiku Srpsku apelacijom Ustavnom Sudu BiH’ ujutro, popodne -‘Republika Srpska je ustavna kategorija’. Udri brigu na veselje, od ‘sabaha do akšama’, ko bi sve njegove ‘istine’ pokupio, ispisao bi najveći i najbolji roman ikada.

f) Sada definitivno pored ‘neprijatelja’ Rusa, Srba, Hrvata, Njemačke i Francuske, Kine, čitave Evrope, imamo i Amerikance, to će ako nije do sada vidjeti i ‘pospani Joe’ Biden kad mu predoče da njegove izaslanike Bakir sa svojom svitom ‘čuvara’ BiH udara nogom u dupe, dok će EU konačno ‘morati’ primiti BiH u svoju familiju prekoreda, iako ona tamo ne želi, ništa od EU do sada skoro nije ispunjeno, bh političarima ne valjaju vođe Evrope ali oni bi u Evropu odmah ali ‘ne po svaku cijenu’. Što znači mi će mo kobajagi tražiti da uđemo u EU a sve će mo raditi da se to ne desi, čisto k’o suza.

‘Izbora će biti a možda ih i ne bude’. ‘Neću popustiti Čoviću’ a možda ipak popustim, ‘u politici se nekad dobiva a nekad gubi’. ‘Pregovori su propali’, ali ‘nije sve izgubljeno, ‘stigli smo do devet stepenica, ostala je još jedna’. Zato su dogovori morali ‘propasti’. Ujutro. Popodne : morali su se ovako ‘završiti’, da bi se opet mogli nastaviti. Jednostavnije rečeno, kao što je to pojasnio Radončić. ‘Dogovoreno je da ništa nije dogovoreno dok se ne dogovorimo’.

A jesmo li se dogovorili?

Naravno jesmo, sve ostaje isto jer mi tako hoćemo. Jer bh ‘liderima’ ‘nije ni do čega stalo već do stausa quo, do naprđivanja i nadmudrivanja do ‘rozi mašera’, do kraja Svijeta i da uz to za BiH ‘još ima nade’.

Što opet znači da je sve ovo, svih ovih devet mjeseci bila predizborna bajka, sex bez uživanja, koliko će se to dopasti međunarodnoj zajednici pred nama je, vidjeće se i čuti. Vrlo brzo.

No, nada je ubijena, polumrtva, džaba ubjeđivati onog koji umire da fino izgleda.

Ako se ispostavi da Hrvati bojkotuju izbore kako se najavljuje a Bakir ih ‘upozorava’ da im je ‘bolje da o tome ne razmišljaju’, ili da izbori ne budu nikako, šta će mo onda?

Svašta, ništa nećemo, ionako ni oni prošli nisu implementirani pa opet tri države funkcinišu bezprijekorno. Ako ‘država’ prestane skroz ‘raditi’, šta ćemo onda? Zvati međunarodnu zajednicu u pomoć? Nema koga zvati, ostali su samo trgovci dušama i nekretninama Arapi u koje se Bošnjaci uzdaju kao u Boga a njih nigdje na vidiku u ovakvim prilikama. Preče im ratovati sa Rusima. Ili Erdogana?

Šta ćeš njega zvati, zauzet je Putinom koji je naša najveća opasnost i u svojim mukama.

Dalje ne smijem ništa pitati, strah me. Jer ovakva bagra je spreman na sve. Čak i na onu staru poznatu ‘rata neće biti’, mirno se kokajte pa spavajte. Posebno Bošnjaci, odkako se ‘desila’ agresija na Ukrajinu toliko su se napalili i naoštrili da su Bosnu preselili u Ukrajinu a Sarajevo u Kiev, a niđe veze s vezom. Tim prije jer su se ovako poigrali sa međunarodnom zajednicom čime su Dodiku a kasnije i Čoviću dali vjetar u leđa u ideji ‘nemogućeg zajedničkog života’ što je njihov nedosanjani san.

O ulasku Bosne u Eu neću ni slova.

Suviše je ozbiljna situacija za viceve.

photo : Akademija AFŽ SDA 19.03.2022, mužjak Bakir među ženkama SDA najavio krah pregovora o Izbornom zakonu, Ustavu i Predsjedeništvu BiH, arhiv