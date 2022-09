Kako je Alija Izetbegović postao Afro-Amerikanac, a prije toga filozof i pjesnik?

U miru diplomant Unverziteta ‘Al-Azhar’ u Kairu gdje su se školovali i ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa i sadašnji Reis ef. Kavazović kao i velika većina vrha IZe, u ratu komandant zloglasne jedinice mudžahedina iz arapskih zemalja ‘Al-Mujaheed’ i 4. Mulimanske Brigade ArBiH koja je pod njegovim vodstvom počinila mnoge ratne zločine (poznate su i danas dostupne njegove ratne slike sa sabljom o pojasu i trakom na arapskom jeziku oko glave dok dovi), poslije rata ‘zlatni ljiljan’ i šef ureda za hadž u Islamskoj Zajednici. Danas penzioner i aktivni bot SDA mafije i IZ Nezim Haliliović zv. Muderris u ovim izbornim danima ne odvaja se od Bakira i Sebije Izetbegović.

Po skupovima ga kao mečku voda Alijin Sin, uzdiže i koristi kao ‘muslimanskog kviska’. Još i više, ovaj radikalni i opasni islamista mu je jedan od ‘oslonaca’, izjavio je Bakir, pored zmija-žene lažne doktorice i profesorice Sebije Izetbegović, direktora obavještajne službe ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića – tipa sa nekoliko lažnih diploma i još toliko afera te Fadila Novalića, nelegalnog premijera i optuženika u aferi ‘Respiratori’.

Tim povodom i razlogom ovaj Bakirov ‘oslonac’ ispred i u ime lažova i licemjera Reisa koji se svrstao uz SDA mafijašku stranku čime je obezvrijedio totalno Islamsku Zajednicu BiH u ovim izbornim danima, jezdi po sijelima SDA i puni ‘fejs’ slikama i mudrostima. ‘Glasajte za Bakira’. I za račun Izetbegovića skrnavi i islam i Boga do neslućenih mogućnosti.

Jučer je Muderris kako se sam prozvao ovaj ratni a još neoptuženi zločinac na svom postu stavio sliku Alije Izetbegovića i naveo kao Alijinu misao koju je izrekao američki aktivista i borac za prava, Afro-Amerikanac Martin Luther King Jr. “I kada se sve završi, ono čega će mo se sjećati neće bit riječi naših neprijatelja, nego šutnja naših prijatelja“, napisao je Muderris i potpisao mudraca Aliju ukradenom izrekom, onako baš ležerno i bezobrazno, ne tipično za pravog vjernika kakvim se predstavlja. Izreka koju je poturio Aliji kao njegovu mudrost, rečenica je koju je osmislio i izgovorio Martin Luther King Jr, na engleskom glasi ovako :

“In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends”, i može se lako naći na internetu.

Osim već poznatog bezobrazluka (ne može nam niko ništa) i još poznatije bahatosti, Muderris je ovom intelektualnom krađom nastavio tamo gdje su sa tim otpočeli Alijini komandanti u ratu, u miru načelnici u Sarajevu. Podsjećamo, uz izbore 2020. po nalogu načelnika Nedžada Ajnadžića i o trošku para od naroda, po ulicama Sarajeva su postavljene piramidalne gromade kamenja sa navodno natpisima i mudrostima Alije Izetbegovića, poznatije kao ‘stele’. Narod ih je u čas prozvao ‘štelama’ čim se ispostavilo da SDA banda na čelu familije Izetbegović od prosječnog vjernika i državnika kakav je bio Alija po svaku cijenu ideologizira njegov i lik i djelo, jer se brzo vidjelo da je dosta rečenica, misli i izreka na ovom kamenju zapravo čisti falsifikat. Pripisan Aliji.

Tako je recimo izreka Britanskog slikara (John Opie) – ‘Nauka otkriva, umjetnost stvara’ upisano i potpisano na sarajevskom kamenju kao filozofsko razmišljanje Izetbegovića, isto je učinjeno i sa jednim stihom poznatog pjesnika A.B. Šimića. Stih ovog pjesnika iz pjesme ‘Opomena’ koji glasi ‘čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda’, upisan je ovako, kao Alijina mudrost i umjetnosti : ‘Ostani uspravan. Kako ćeš pognute glave ispod zvijezda‘.

Eto, nakon što je bio filozof i pjesnik, Alija Izetbegović postade i ‘Afro-Amerikanac’. I to onaj pravi borac za ravnopravnost, demokratiju i ljudske slobode. Kako se Alija borio za te vrijednosti, to će istorija posebno utvrđivati kad jednog dana sa vlasti ode ova begovska mafijaška familija koja je promijenila u BiH sve, prvo istoriju, kada će se mijenjati i kamenje i rečenice. Do tada Muderrisova intelektualna dosjetka je spremna za novu ‘štelu’ u Šeheru.

Inače, SDA bulumenta je poprilično ‘opterećena’ – kako oni vele – sa ‘Crncima’, tj. ‘Afro-Amerikancima’.

Njihov kadrovik, pulen, finasijer i nekadašnji parlamentarac Senad Šahinpašić Šaja je 2008. jednom službeniku Policije koji ga je namjeravao ispitivati javno zaprijetio da će mu ‘poslati Crnca da mu siluje šćer‘. Naravno, Šaja nije nikom za ove ‘mudrosti’ odgovarao, pa ni Šajini ‘Crnci’ nisu morali djelovati. Daleko kasnije, sa dozom rasizma a hinjeći kompliment ‘Crnce’ spominje aprila 2021. i Bakir Izetbegović, komentarišući neku izjavu Semira Efendića, prebjega iz SDA.

“To vidimo u sportu, kada nekoj ekipi ne ide dobro – uzme recimo crnog košarkaša i tako dalje. Da li će biti tako sa Efendićem, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Pokušali smo ga zadržati”.

photo : screen fejsbuk profila Nezima Halilovića Muderrisa sa slikom Alije Izetbegovića i ukradenom mudrošću. U okviru : Muderris dok je ratovao i kad je bio u direkciji Rijaseta, arhiv