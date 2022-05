s kim je na slici Miralem Pjanić : sa direktorom turskog kluba ‘Bešiktaš’ Ahmetom Nurijem ili sa direktorom OSAe ‘Osmicom’ Mehmedagićem?

Iako ‘ništa posebno’ mediji ga hvale a i sam se voli hvaliti to nije normalno. I voli zaigrati ‘na kartu’ vjere, nacionalnosti, voli bošnjakovati. Ono, u džamiji sa jaranom fudbalskom zvijezdom, pa onda na instagramu sa tespihom u ruci i u bijesnom autu, pa čestitke u povodu rođendana države uz prigodnu ratnu zastavu, a onda flaša viskija pa dernek… Kad zatreba dobra igra u bh reprezetaciji – problemi. Tetiva, nateg’o, isteg’o, grčevi, ku*čevi palčevi, umoran i bolestan …. Nikakva igra, opravdanja milion. Da se tako pravda vani, odbili bi mu pola plate, kod kuće mi praštamo i kad je ‘mahmuran’…

Pravi bh diplomata, nešto nalik na vehabijsko košarkaško čedo, na Jusufa Nurkića. Tako je to kad ti Bog dadne para a uskrati pameti. Kad imaš viška i bogatstva i seljakluka pa neznaš kuda i kako. Kad se ‘napiješ kruha’. To je Miralem Pjanić, vele bh ‘veznjak’, neki kaži i ovako: bezveznjak.

Kako god, Pjanić se ovih dana vraća iz Turske iz kluba ‘Bešiktaš’ gdje je ‘tespihovao’ (to sa tespihom mu bijaše jedna od prvih fotografija po dolasku u Tursku), u Barcelonu odakle je zbog ‘odličnih kvaliteta’ posuđen Turskom klubu. U Barceloni ne znaju šta sa njim i kome ga opet ‘posuditi’, nisu znali ni kad su ga ‘uzajmili’ Turcima.

No, njemu fino, ne može ljepše. Ono ‘malo mrvica’ što mu dadnu za njega i njegove (generalno i naše) prilike je pravo bogatstvo. A on onda kud i svi fudbaleri i slavni bh sportaši : u kafanu, u biznis. Restoran – kafić u Sarajevu, vila u Neumu, skupo presađena i nađubrena kosa i skupo auto, pratilaca ‘na fejsu’ mali milion. Šta drugo nego udri kao starleta po instagramu. Da se omladina ima na koga ugledati. Čudi me da mu Turković Biserka nije dala diplomatski pasoš kao i Nurkiću, vrijeme je.

Oproštaj od Turske je opisao pismom Bešiktašu na način da ti srce stane. I pukne. Zbog gramatike i pravopisa.

‘Najbolji ste navijači na svijetu a dolazi rastanak… Žao mi što vas sve ostavljam, samo vam želim reći hvala za ovu godinu, bila je teška godina… Zauvijek ću biti navijač ovog kluba, ja moj sin i moja porodica. Uvijek ćeš biti u najdubljem srcu mog srca …’

Tako je govorio ‘Mire’ iz najdubljih dubina svoga *urca, dok se poslednji put uslikao sa predsjednikom ‘Bešiktaša’ i turskim biznismenom (Ahmet Nuri Cebi). Meni pak izgleda kao da se uslikao sa direktorom OSAe ‘Osmicom’ Osmanom Mehmedagićem, tako mi liče ta dva brata, Tite mi. Po pismenosti Pjanića, ima tu neka ‘tajna veza’.

Bar sa diplomama ‘najobrazovanijeg’ državnog špijuna br.1, koji ima diploma više nego Miralem Pjanić kose na glavi. Odakle je ovu pamet Mire i pokupio.

photo : Miralem Pjanić u sredini sa tespihom u ruci, lijevo – direktor bh Obavještajne službe OSA ‘Osmica’ Osman Mehmedagić, desno-predsjednik turskog kluba ‘Bešiktaš’ turski biznisman Ahmet Nuri Cebi, arhiv Cross