Bosni se ne može desiti ‘klaster teravija’, ili nedaj Bože ‘klaster Bajram’, jer mi u javnoj vakcinaciji bez vakcina ‘ne zaostajemo u Regionu’, a ima i hurmi preko pedeset tona …

Kad bi čovjek htio biti malo uljudniji, onda bi rekao da je Krizni štab u FBiH ‘dim od onu žensku stvar’, da prarafraziram filozofsku misao jednog Šumadinca filozofa.

Tite mi i Boga mi, ni bh vlast ne zaostaje za njim, čak više, ide ispred. Oboje su ‘neki organi’.

Na primjeru corona virusa ili, kako se to u BiH kaže ‘stanju nesreće’ (svuda je pandemija, kod nas nije jer se vlast ne može složiti oko tog naziva, pa se to zove nesrećom ili nepogodom, kao poplava ili zemljotres) vidi se svaki dan kako nam je u ovoj opakoj bolesti, i kako je virusu sa nama.

Niti se pita vlast niti pandemija, kod nas se pitaju i dogovaraju pojedinci u vlasti, nakon što se prethodno ‘čuju’ sa vjerskim poglavarima. Narod k’o narod, k’o ‘stoka sitnog i krupnog zuba’, upravo onako kako narodu i dolikuje.

Jučer je vlada odlučila da se policijski sat skrati, kažu ‘stanje se popravilo’. Kako, po čemu znaju?

Manje testiranja znači manje umrlica, neki ko zna koji po redu ‘talas’ jenjava, kažu i daj ‘olakšice’ za umiranje. Umjesto da nas u hrpi može biti 20, daj 30, umjesto da ograničenja kretanja od 9, pomjeri to na 11 sati. Ma ukini ga skroz!

Zapravo, naučno dokazano, policijski sat je promijenjen zbog Ramazana. Dakle, odluke državnih organa se donose po nalogu i željama Islamske Zajednice BiH, zašto ne bi i ova. U kojim odlukama i ‘pozicija’ i ‘opozicija’ pronalazi samu sebe.

I neka je ali ne znam čemu to licemjerje i peksinluk u tom laganju, zašto odmah ne kažu?

E, ne može, kod nas to ide tako. Hinjeno i uvijeno, što drskije i što gluplje.

Kolektivna žderačina iftarenja u restoranima, na trgovima, ispod mostova i na mostovima, svuda gdje je vidljiva, umalo prođe, pa se nadigla prašina da se išta pokaže do Bajrama ili bar uz Bajram.

Kako bi to ‘tužno’ izgledalo da se ova novotarija od ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe i Alije ne vidi, da ne grmi na sve strane u građanskoj i evropskoj državi gdje smo svi muslimani, preko 90%. Malo su zvučni signali sa Tabije iz ‘Skakinih’ namjenskih artiljerijskih topova, treba i da se vidi. Bez toga ništa.

Zato se ovo kolektivno ludilo uobliči u ‘uredbe’ i ‘naredbe’, u ‘odluke’ i ‘prijedloge’. Pa k’o fol krizni štab ‘nije za to’ te ‘odluku’ prebaci ‘vladi’ a vlada kao da vlada pa nakon razmišljanja od dva sata uradi baš onako kako treba.

Vraga, katkad to ‘vlada’ i ne krije. Podsjećamo, 14. aprila ove godine vlada Kantona Sarajevo i njen ministar, pa još i doktor po struci Haris Vranić, pismenim aktom je predložio ovo što imamo danas. I udario ‘muhur’, kaže : dajte pustite policijski sat od 11 uveče zbog Ramazana. Iako je prema statističkim podacima na dan 08. aprila ove godine u BiH bilo ukupno 7.216 smrtnih slučajeva od corona virusa a dnevna doza blizu 90 mrtvih.

Poslanik i ministar Čampara Aljoša se uz Ramazan ‘razradi’ samo tako, i on ispred policije predlaže isto. Što bi se onda čudili hodži sa rolex satom i instagram efendiji Muhamedu Veliću koji je tražio i dobio to isto. Istom tom službeniku Reisa Kavazovića koji je prošle godine bio happy jer je stigla corona u BiH pa ‘pederi’ odgodili javnu paradu, ‘Allah se smilovao’, i to virusom koji je s pravom prvo napao Kineze ‘jer ne vole muslimane’, opet uz zahvalu Bogu. Ili onom SDA kepecu, ‘poslaniku’ sa čakijom Harisu Zahiragiću koji je u odbrani od korone otišao još korak dalje. Pa je, tražeći ovu olakšicu zbog iftara i kafe u restoranima optužio i ‘Srbe turiste u Sarajevu’. Već poznatim naprđivanjem Bošnjaka : oni mogu a mi u svojoj zemlji i svom gradu ne možemo.

Zahiragiću se, ako ga je vidio, od jednog Srbina u Sarajevu pričinja tri stotine, znamo to, ali nije on jedini u glavnom gradu BiH sa takvim osjetilom vida, nipošto.

Zbilja, onda, šta će nam uopšte zabrana kretanja, policijski sat kad sa tim propuštamo ono što se ne može nadoknaditi : žderačinu na javnom mjestu umjesto kod kuće uz porodicu kako je ‘Bog rek’o’. Ili sakupljanjem ‘teravija virusa’?

Zbilja, da li je tako Bog uopšte rekao?

Ovi bh muslimani što pretumbavaju vjeru, statistiku i viruse znaju bolje od mene.

Uostalom, ako smo po javnoj vakcinaciji kao i svi drugi u Regionu, kako je onomad ‘izvalio’ plastični Šefik Džaferović a ukupan broj sadaka vakcina tada nije prelazio dvije hiljade, šta onda očekuješ od ‘štaba’ i još kriznog?

Činjenica je da bi poslije ovakve krizne ‘odluke’ o sakupljanju i zadržavanju na javnim mjestima ‘klaster teravija’ mogao pokazati svoje lice, a Boga mi i Bajram, međutim ne treba da nas to brine, ima prečeg od prečega. A ima i hurmi, pedeset tona je stiglo, samo još da se utvrdi gdje su i kako uskladištene, osim ako ih nije popapala SDA ‘postačica’ Bisera Turković. Plus, ima i repsiratora kod hanume Sebije Seke Izetbegović, mogu se nakačiti sve po trojica.

Uostalom, ‘da nam ne bude sve gluho i tuhafli na teraviji’ kako je policijski sat opisao hodžica sa Breke dok je sat otpočinjao u 8 ‘hati’, u FBiH je i to demokratski i građanski razrađeno.

Onaj ko ‘fasuje’ coronu a Bošnjak je, on će preseliti, preselio bi onako ili ovako jer to je od Boga. Oni drugi, oni ‘zaostali’ će umrijeti jer su ‘ćafiri’, ćafiri ne preseljavaju. Ovima prvima će biti dženaza, njima ostalima sahrana. Dotle Krizni štab FBiH svira… Organu. A odluke se donose na adresi Zelenih beretki 17.

Tipično sarajevski i u stilu Gorana Bregovića. Osim razlike u boji umrlice, ima nam ko zasvirati, postoji taj ‘Orkestar’ za sahrane, dženaze pa čak i svadbe’. Pa udri brigu na veselje.

Pri tom ne zaboravi Ramazansku dovu, svaki dan po jednu izbaci ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, penzioner sa dvije penzije i savjetnik Reisa Kavazovića.

Eno ga, onako milostiv i skrušen a puca od snage. Puca na sve strane Svijeta.

Ko to kaže da je u Bosni ‘najvažnije da se ne puca’?

ilustracija : slika svježih grobova na Sarajevskom groblju, kraj marta i početak aprila 2021, arhiv