sve za vlast i glasače : Ja uz suze Bakira Izetbegovića istočene među pionirima SDA zapjevam onu staru i dobru ‘izbjegličku od ‘Zorana Bosanca’ : ‘Đe si Ružo, kurvetino stara …

Nije rijedak slučaj da nam poznate face pred kamerama prospu suze, a mi ostanemo zabezeknuti. Sjetite se kad je Hadžifejzović Senad na svojoj tv ‘Face’ 2019. proplakao, kad je onomad ‘haramio’ Reisa što ga proziva, još i danas gledamo i slušamo kletve Islamske Zajednice bačene na tv toranj ovog sandžaklije.

Pa šta znam kad je opet na ‘Face’ zaplakala ona hijena od komuniste i čovjeka, ona hinjava lopina Zlatko Lagumdžija. Onomad, kad ga ja Hadžifejzović priupitao o njegovom silnom bogatstvu a on umjesto odgovora, zagledao se u svoj sat na ruci, u skupi, preskupi ‘Omikron’ pa se, kaže ‘prisjetio’ oca i suze krenule. Ili, opet kad je ‘Hari Mata Hari’, onaj Varešanović što mu država plaća 500 KMa mjesečno za penzioni staž i osiguranje kao ‘poznatom umjetniku’ zaplakao pred kamerama ‘ukraden mi rolex u hotelu u Beogradu, šta sad’…

E, što me tada Lagumdžija raznježio sa tim šmrcanjem, danima su mi hlače spadale, evo malo manje je to bilo bolno nego što me jučer omekšao Bakir Izetbegović sa plavim suzama iz plavih Očevih očiju. Niste pogledali? Odmah, please!

Poslije silnih prebrojavanja, nacionalističkih i islamističkih javnih napucavanja, džemata i vehabija, poslije slava pobjedama nekakvim šehidima (valjda borcima ArBiH, kako bi trebalo) i ostalim klincima i palcima, prijetnji robotima i dronovima, saffovima iz džamija, nenadjebivosti koja se ne boji ni Istoka ni Zapada, poslije Sebije, Fadila i nekakvog Muderrisa, jučer na sijelu sa pionirima SDA, sa svojim poletarcima ‘mladež SDA’ Bakir se rasplakao. Pričao kako je ‘spašavao Sarajevo’ koliko je bi spreman ‘poginuti za Sarajevo i rizikovati za oca’, pa mu nadošle duze.

“Kad je Sarajevo bilo razarano bila je ideja da se izmjesti moj otac, generalštab i svi ostali iz Sarajeva, jer ne mogu komunicirati… Da se ode u Zenicu i skoro su ga bili nagovorili na tu stvar. Ja sam tad bio odlučio da ostanem. Malo me…”

I tu je došlo ono sa nježnimi vlažnim očima, uzdahom i sa ‘daj malo vode’.

Kamen bi proplakao a kamo li živo ljudsko biće, kad svi znamo da za Sarajevo gine i dan-danas, ne gine za Bosnu, malo je gradova kao što je Sarajevo u kojima vrijedi poginuti nekoliko puta ako treba. Za jednu opštinu koja ‘brat bratu’ vrijedi kao drugih deset, mjereno u milijardama. Ljubavi maraka.

Na tom snimku se sve vidi ali i ono najvažnije: nema toga što ne bi političar uradio, oprobao, samo da zadrži vlast i moć. Suze sada pomažu, kad se uzme vlast, čak i kad te ubijaju, tebe ili djecu tvoju, kad ti odbijaju liječiti najmilije, ili šta drugo ako zatrebaš, ne obraćaj se Bakiru i sličnima za pomoć. Nema ni suza ni glasa.

Zato me ovakve hipotekarne suze kao ove Bakirove, da prostite ne uzbuđuju previše. Nimalo, zapravo.

U trenu su me, međutim podsjetile na nešto drugo. Na jednog izbjeglicu iz Velike Kladuše, na Zorana Repca koji je zbog bh rata i rata Hrvatskoj završio u Novom Sadu na pijaci. Tu prodaje robu i pjevši pod pseudonimom ‘Zoka Bosanac.

Tu je nastao onaj njegov poznati kafanski hit ‘Đe si Ružo, kurvetino stara’ i svi znamo kako ta pjesma pogađa i našu dušu i novčanik. Pjesma je kaže Zoka nastala kao istinita priča iz jedne kafane, priča je istinita. Nakon toliko vrmena pjevač sreće svoju konobaricu kod koje je noćivao i ostavljao pare, pa emocije navru.

Refren pjesme to i potvrđuje.

‘Juče sam te, juče sam te sreo iznenada//nisi više, nisi više ni lijepa ni mlada//al’ ti pogled, al’ ti pogled još okolo šara//ma đe si, Ružo, kurvetino stara..’

Ima ovaj momak još jednu ‘ploču’ koja se zove ‘Riality’ i koja govori u jednoj pjesmi “Ja budala što sam uš’o, ti budala što me gledaš“, ovako, podsjećajući na stanje u BiH uz ove izbore:

‘Oko mene sve starlete, pevačice i dva stranca//da me skineš sa paštete, glasaj brate za Bosanca//podršku će selo dati, a ja pravim strategijom//odmah ću se posvađati i brukati familijom.//Rijaliti, rijaliti, budale smo i ja i ti…”

Znam, izbori i jesu reality ali meni ipak uz suze ‘predsjednika’ više legne ona prva. Ona ‘Đe si Ružo… Nekako me podsejća na Bakira, na znoj i suze, pogađa pravo u srce.

photo ilustracija ; lijevo-rasplakani Bakir Izetbegović kad je čuo omiljeni hit ‘Đe si Ružo, kurvetino stara’, desno- pjevač i autor te pjesme Zorav Repac zvani ‘Zoka Bosanac’, arhiv