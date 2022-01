Nihad Aličković-vehabija i dobro plaćeni ‘guzija antiDaytonac’ čisti sarajevske institucije od ‘prljavih i nenormalnih’, popunjava ih ‘Ćistim’ i ‘kvalitetnim Bošnjacima’.

Dobro uhranjen i još bolje situran donacijama i budžetskom lovom, ušminkan kao pudlica, osnažen vježbama u vehabijskim SA teretanama, uniformisan ljiljan-francuzicom da ne kažem beretkom, sa pola kile gela u začešljanoj već poznatoj frizuri, traži kao starlete Karleuša ili Soraja ‘lajkova’. Ugasili mu (bili) stranicu pa ‘radi jedinog mjesta odakle nam stiže istina’ traži da se zove na sve strane da stigne 50.000 ‘lajkova’ da ga ‘zapratimo’, da ne bi opet stranica otišla u ‘helać’, u vražju mater vlasnika socijalnih mreža koji ga ne shvataju.

Ne kaže on zašto je ‘stranica’ blokirana ali je molbu za lajkovima udario krupnim slovima i ukrasio crvenim naopačke okrenutim uskličnikom, da bolje shvatimo suštinu njegovog roblema. Dodao je i ljiljane i za čudo, oglasio se ‘Bosancem’ iako je ‘teški’ Bošnjak, brat-bratu blizu sto pedeset kila. Ne kaže, dakle, zbog čega je vrisnula stranica, reći ću vam ja, jer mi ga žao, čekam samo da čim ovaj marketing za njega završi da kliknem i da ga spasim. Nije tu rječ o stranici rječ je o sraonici ‘antiDaytonca ‘antiDayton pokreta’ kojeg plaća država BiH uz ostale sadake i prihod Islamske Zajednice i militantne western Union doznake iz dijaspore, a ovamo-država sva na Daytonu, bez njega, nema je niti bi je bilo, što je još jedno u nizu bh ‘čuda i čudesa’. I nije ukinuta ‘onako’ već zbog dobro poznatih razloga zbog kojih se brišu postovi, profili i stranice, njegova toga ima ne za privremenu već za trajnu debelu pauzu.

Uz svoje stalne pratioce Sebiju, Nasera, onog hodže iz Luxemburga Mulahusića i slične ratne i ratnobusačke bh ornamente mira i suživota, ovaj narcis vehabija (prije svakog nastupa i njegovih video patriotskih govnarija rezervisanih za hulje domoljube na čijoj misiji i željama Bakir Izetbegović udara u ratne bubnjeve i dronove nepoznate marke i proizvodnje, računajući u startu da već ima prve saffove protiv din-dušmana, ovaj pickopjevac pola sata potroši provjeravajući na ogledalu ispred kamere kako izgleda), vodi svoju sraonicu od medija godinama i kiti je mžnjom, pozivima u rat, sprema mobilizciju, ide u bitke propuštene a željene, dok je sve garnirano gazijskim dovama i bajram paketićima te plačom i kuknjavom kako niko osim njega ne brine o državi. Ta ‘bitka’ je važna za državu a Nihad neustrašiv, pun ideja i nezaustavljiv da je prava šteta i čudo da ga ponovo ne odjebu i izbrišu.

Posebne želje su mu očistiti demokratsku, građansku i multietničku BiH od ‘prljavih’ i ‘nekvalitetnih’ Srba i Hrvata kadrova u zajedničkim institucijama u čemu je nenadmašan. On će macolom ako iko dirne tablu na Vijećnici o ratnim zločincima Srbima i pokuša staviti drugu, pristojniju, on će ljiljane koristiti i svi ‘mi’ sa njim iako je nelegalna i nelegitimna zastava ali mu to niko ne može zabraniti, čime se svrstao uz bok Dodiku nepoštujući odluke Visokog predstavnika koji je tu nekad zvaničnu zastavu ukinuo, on bi da se (i to je već uveo u praksu i u Potočarima) svi umrli zamotavaju u zastave sa ljiljanima, po njemu u ‘našim’ venama teče plava krv, po njemu u Sarajevu i BiH generalno nemaju šta tražiti ni jedni ni dugi osim trećih, ‘kvalitetnih Bošnjaka’, Srbi i Hrvati po njemu ‘nisu normalni’, valjda je mislio da nisu ‘genetski predodređeni’ kao što je to osmislio Dino Konaković, on bi… Ma ima toga koliko želiš. A ‘lajkovi’ frcaju’ kao i vehabijske performanse. No, glavna mu je pokupacija rat, išao bi, ne može dočekati da ‘plane’. ‘Ojužilo’, što je onomad rekao Draža Mihajlović u zemunici, šta se čeka pišti ahbab Nihad kao i Bakir ili Šefik Džaferović sve skupa sa Željkom Komšićem, proljeće je pred vratima…

Zbilja šta se čeka, pita se pola Bosne, dok najviše larmaju ovi i ovakvi sa beretkama i ljiljanima uz tekbire ‘našu tradiciju’ čekajući da plane pa da onda kad mrtvih i ranjenih ne bude falilo da raspravljamo ‘ko je počeo prvi’, umjesto da utvrdimo ‘ko je bio drugi’ čime će mo saznati i prvog, i sve čekajući da ih neko posluša a da oni ubiru slavu iza debele hladovine dok sirotinja ne nastrada lajkajući i prateći NJIHA.

Ovom Aličkoviću je život stvarno interesantan. Sve uz Allaha i selame pratiocima, no njegova najnovija teorija o Srbima i Hrvatima u Policiji Kantona Sarajevo žešća je od teorije o čipovima u vakcinama. Ima u njoj više naučnih postavki koje je otkrio dr.vehabija Aličković. Sa sličnom teorijom je išao ranije o Srbima u vodstvu u Fudbalskom Savezu koji ‘moraju’ van, sad je u Policiji KS pronašao sebe. I ‘nas’. Smetaju mu Srbi koji su tu zaposleni umjesto ‘djece šehida’ iako ‘nisu normalni’. Tako kaže za genocidaše policajce, za ono malo multietičnosti u jadnoj Jedinstvenoj i suvereno veseloj Bosni, koji su genocidaši i koji će, kaže, ako zapuca a samo što nije, ‘uraditi … zna se već’. Plus, dok su oni tu ‘teško će koji Bošnjak dobiti zvijezdu, poziciju ili čin’, zato šta se sa njima čeka… Opet, zna se… Jer ‘ili su im očevi ratni zločinci ili su oni negatori genocida ili su prijatelji sa nekim ratnim zločincima’ i Niho najavljuje još o ovoj temi, ići će kaže, i ‘na viši nivo’ dok se to ne riješi. Pa onako muslimanski mirotvorno za(s)vršava: ‘ne igrajte sa sa nama neće na dobro izaći’.

Braćo, stvar je ozbiljna čim je ovaj GUZIJA, pardon gazija ovako dramaturški obrađuje. Ne znate vi njega, nije to od corone, tojenjegovoprirodno stanje normale. Zato ne čekajte mene večerajte. I lajkujte. I ne spavajte, ni jedan pravi Bošnjak nikad ne spava, čak ni na jedno oko.

Aličković se ne može sjetiti kad je zadnji put dremnuo. Hoću reći drmnuo. Koju ljutu. Ovo sa Policijom Kantona Sarajeva gdje je umjesto ljiljana ili polumjeseca ili slične kaligrafije srpska zastava, pravo je dodatno iznenađenje iz njegove radionice.

Gluho bilo, mriHne na pravu ‘maksuziju’. Na čitavu bocu.

photo : Nihad Aličković sa svojim antiDaytoncima, njegova faca je u krugu, arhiv