U BiH se ne zna tačan broj zaraženih coronavirusom, tačan broj se može znati tek kad se obavi testiranje. Koliko imamo testova na zalihama i koliko to košta, koliko respiratora?

­Nedaj Bože da postoji vakcina za coroavirus, sirotinja je ne bi nikad vidjela.

Nas (njih tamo) u Bosni ne može ništa dozvati pameti.

Kad nas nije ‘prosvijetlio’ zadnji bh rat, a nije, onda nemamo šta raspravljati o coronavirusu.

Jer, i pored toliko poginulih, nestalihi ranjenih, i dalje smo uz ‘svoje’ nacionalističke i fašizioidne stranke i ‘lidere’, još bi ratovali, samo čekamo mig, ‘išaret’. Niko ne bi da radi, samo se čeka sadaka, ‘dramči’ se svjetska milost, evo, čak i zadnji video-link ‘nove’ a zahrđale ministrice Bisere Turković (video-Konferencija šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava) sav je pretvoren u poziv za sadaku. ‘Dajte nam respiratore i medicinsku opremu’, nudi se i vladina web stranica za pomoć a donose se propisi kojima se dijaspori zabranjuje dolazak u ‘rodnu grudu’. Dijasporo šalji lovu ali ne dolazi kući, čuje se sa svih strana dok nas bezobrazno filaju sa ‘obavještenjima’ o ‘bratskoj solidarnosti’ neviđenih razmjera po kojima ‘nema mjesta za paniku’.

Znači, nema panike ali nema se ni čime ‘dočekati’ ova svjetska pošast, znamo mi nas.

Mi zapravo u BiH još ni ne znamo koliko je u Bosni ‘zaraženih’, ne znamo koliko imamo medicinske opreme na raspolaganju, još nemamo izolatorije (tek se sada traže prostorije’), ne znamo koliko imamo testova za corona virus na raspolaganju niti koliko košta to testiranje i ko će to plaćati ali se zato ‘guzonje’ uveliko testiraju, kao u svakoj velikoj tragediji.

Može li mi iko normalan pojasniti po čemu je to Dragan Čović, predsjednik HDZa i ‘bog i batina’ u vlasti BiH ‘zaslužio’ da bude među prvima testiran? Kad nije ni ‘kahnuo’ ni ‘šmrknuo’ nit ima temperaturu. Ili Fadil Novalić, ministar, ili ministar Džindić, ili bogzna ko još iz vlasti nije, samo što nam se nije ‘javilo’?

Samo zato što su Fadil i kompanija i pored zabrana vlasti prisustvovali derneku u ‘povodu uspjeha’ fabrike oružja ‘Igman’ gdje je dernečilo preko 180 pozvanih ..

Ako mislite da tajno nije testiran i Bakir, i Sebija, Reis Kavazović pa i veoma i previše agilni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, grdno se varate. Jer, oni su važni, jebo sirotinju. Sirotinja, čak iako zaražena mora prvo da pokaže ‘debele’ simptome’, mora da proključa krv iz usta da bi se testirala.

Poslije privatne posjete džematima Canade i Amerike, promptno je testiran i Željko Komšić, iako ‘nije osjetio nikakve simptome’, ali testova za takve mora biti i biće, kao u ratu što je za takve bilo i hrane i cigara, i mesa i lijekova… Oni se testiraju iz ‘predostrožnosti’ jer bez njih nema države, a mi, mi će mo biti testirani tek kad i bez testa se bude vidjelo da smo virus fasovali.

Suludo je ali treba reći i ovo. Kad se već mogu ‘promptno’ testirati ‘naše guzonje’ i mafija u vlasti i vjeri, zašto se ne bi mogla testirati hitno i na granici naša dijaspora. Koja godišnje pošalje preko tri milijarde KMa ‘svojoj državi’. Umjesto brzog i efikasnog testa kojeg je dijaspora valjda zaslužila, vlast će dijasporu strpati u šatore i karantinu dvije sedmice. Jer je zaražena. I jer postoje propisi kako se postupa sa zaraženima koji su čak i pored upozorenja navalili kući ‘ko mutavi’. Umjesto da samo pošalju lovu, ko im je kriv. Naravno da je suludo, zna se i znalo se čemu služi bh dijaspora. Neka crkne u vojničkim šatorima, nije drugo ni zaslužila, ta nećemo valjda bez veze trošiti pare na njihovo testiranje.

A kad smo kod tog famoznog testiranje, mi zapravo ni ne znamo koliko je zaraženih u BiH jer se to može znati samo kad se izvrši testiranje, sve do tada, to medijsko naprđivanje je čista talašika i zajebancija, a kao što znamo, mi ne znamo još koliko ima testova na zalihama i koliko to košta. Glavno tijelo u borbi protiv coronavirusa u BiH Federalna Uprava civilne zaštite je 27. februara ove godine, dakle u vrijeme kad je virus već uveliko ‘krenuo’ donio svoj budžet i plan i tamo nema ni jedne marke za coronavirus, tamo su stavke za nabavke dronova, i za nabavku opreme u zaštiti od zemljotresa.

I pored toga nema mjesta za paniku, pare će doći samo ih treba ‘dramčiti’. Od EU, od ‘bratskih zemalja’, od dijaspore, sadaka nas je održala, ‘njojZi fala’.

Posebna priča su respiratori, taj dio medicinske opreme bez kojeg zaraženi teško može preživjeti, njihov broj je ‘državna tajna’. Međutim, nije tajna da ih uopšte nema ili ih ima u sasvim malom broju. Jedan doktor je u medijima dao izjavu da ih u Kliničkom Centru u Sarajevu ima 36, Tuzla navodno ima 56. A mi pričamo o pandemiji. U zemlji gdje su problem obične maske za lica. Čije cijene su u čas otišle ‘nebu pod oblake’, toliko smo solidarni i agilni.

Dobar broj ovih sprava se čuva za ‘najpoznatija’ bh imena politike i državnog miljea, da se tamo ima ko i gdje prikopčati. Za nedaj Bože.

Mi smo baš vickasta nacija. Nedaj Bože da je izmišljen lijek, vakcina protiv coronavirusa, u tom slučaju mi opet ne bi znali ništa o tome. Oni najbogatiji i najbliži vlastima pokupovali bi sve zalihe u trenu. ‘Iz predostrožnosti’. Naši politički vladari se moraju spašavati po cijenu naših života, to je pravilo koje smo samo izmislili i nametnuli. Šta bi mi bez Fadila, Bakira, Milorada ili Fahrudina, a ?

Ko bi nam uveo policijski sat koj će trajati 24 sata, karantene, ko će ‘raspoređivati’ silne milione KMa, eura ili bilo čega drugog, ko bi se o nama brinuo sve dok ne pocrkamo ‘iz predostrožnosti’.

photo : set-test, ilustracija, arhiv