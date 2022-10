Kad vehabije vole video igrice: bračni par iz Breze prevarom namlatio skoro milion KMa od donacija, slijedi suđenje, u gradu Utica NY davno prije više od deset godina izrežirana je slična humanitarka od strane roditelja slijepog dječaka iz Cazina Emraha Tepića.

Već nekoliko godina bh mediji su ‘pumpali’ raju sa nesebičnom ljubavlju bračnog para iz Breze i njihovom borbom za život sa opakom bolešću supruge. Muž Mustafa i hanuma Zehra Alajmović su za razliku od sličnih prevara na bolesti koje su česta pojava u BiH gdje je običan narodski puk najslabiji, smislili bolji i originalniji. Neće oni slikati i printati istoriju bolesti, dijagnoze i doktorske potpise, idu direktno među narod sa svojom pričom. Osnovali su kompaniju sa pitomim i humanim naslovom ‘Ko nema neka uzme, halal je’ pa krenuli u rasprodaju svoga meda, pekmeza, čajeva i masti od trava, uz priču kako sve ‘Allaha mi ide u liječenje teško bolesne supruge Zehre’. I posao je cvjetao. Kombi pun preparata čas je u Zenici, čas u Cazinu ili Bihaću, pa u Tuzli i tako širom BiH.

A raja k’o raja, ma nećete vi nama davati med i pekmez pod halal kad vaam treba pomoć, i raja navalila davati. I kupovati njihove proizvode. Muž se prije svake ture reprezentacije svojih proizvoda koje je trpao u teglice i flašice a na kompjuteru printao naziv firme posebno i oblačio : majica na prsima sa prepoznatljivm logotipom države New York ‘I’ – pa onda srce a na kraju umjesto New York stoji ‘Zehra’ – sve je govorila. I palila raju da kupi što više kako bi se voljena Zehra izliječila. I tako godinama, muž bi uz osmijeh pred novinarima pozirao sa svojim pokretnim stolićem, slikom žene i teglicama uz tvrdnju da daje svakom ko nema da plati za džabe, onako halal, razumije čovjek sirotinju.

Kako i ne bi razumio kad je, kako kaže potvrđena optužnica od 2015. pa do kraaj 2021. na ovakav prevaran način ovaj bračni par namlatio skoro milion KMa. Tačnije, 948.283,91 KMa.

Pare su stizale direktno i putem ‘pay pal’ aplikacije ili putem Western Uniona, poštom, od zekjata, od kurbana, svakako. Kod kuće bračni par je u tišini slagao na kameru a bome i trošio. Optužnica kaže nije se štedilo, imalo se. Kupovali su tehničku robu, odjeću, namještaj, luksuz, kažu u optužnici čak su kupovali i skupe video-igrice i opremu za njih. Naravno, da se kod kuće kad rasprodaju svoje proizvode opuste i pripreme za slijedeću turu. Tužilaštvo je ovu humanitarnu prevaru decenije baziralo samo na osnovu pismenih dokaza, na potvrdama preko 3700 uplatilaca. Međutim zasigurno to nije sve, jer kao što rekosmo pare su stizale na više načina.

Od svega sakupljenog ovca za liječenje supruge je potrošeno malo nešto više od 6.000 KMa, tako je istraga utvrdila. I, naravo, utvrdili su da Zehra uopšte nije ‘teško bolesna’.

I šta sada, moliću fino, kuda dalje? Optužnica je potvrđena na sudu ali ishod postupka je neizvjestan.

Teško je reći a i pitanje je uopšte kao će sve to proći na Sudu, jer ako ne bude odštetnih zahtjeva i pritužbi pošiljaoca ili davaoca love, kako utvrditi krivično djelo. Kod donacija vam je tako. Iako ima prevare, iako je postojala namjera za prevarom, ako ne bude zahtjeva oštećenih kazna bi mogla biti mala ili nikakva. Ali će zato ostati lova ako je nisu ovi zaljubljeni prevaranti potrošili.

Najveća nesreća i najveća posljedica ovog ‘humanog kriminala’ će biti za buduće potrebe budućih humanih akcija. Onih stvarnih i pravih. Što se tiče date love, dosta će ljudi kao u sličnim situacijama reći ‘ako su oni smjeli tražiti, neka im bude’.

Postavlja se također pitanje kako će i koliko narod u buduće povjerovati pozivima za pomoć i sadaku koji su svakodnevna i u BiH normalna pojava, budući da je država i koncipirana na temeljima sadake. Jer država BiH samo liječi bogate, nema lijeka i pomoći za sirotinju.

Podsjećamo čitaoce da je slična ogromna humanitarna prevara otkrivena u gradu Utica NY, davno prije više od deset godina a prevaru je otkrio upravo Cross Atlantic. Tada je prevara izvršena na sličnim principima i po sličnom scenariju.

Otac tada malodobnog slijepog dječaka Emraha Tepića iz Cazina je doveo dijete u Ameriku a medijiski sve obradio tako da izgleda kako će jedna klinika obaviti operaciju i dijete će progledati. Onda su krenula ‘druženja’ i muzičke večeri širom svih država Amerike. I ‘sergije’ po džamijama. Čak je tada mali Emrah svirao sintesajzer, u kafanu su dolazile stare i bolesne nene i deke i davalo se nemilice. Iako je prvobitno rečeno da je za operaciju potrebno 50.000 dolara, iako je potrebna cifra brzo prebačena, otac i mati djeteta su nastavili sa akcijom. Muzički koncerti sa pjevačima lokalcima su nastavljeni, dernečilo se, znalo se da otac djeteta časti sa dva pečena jagnjeta i posjetioce i muziku pa je sve to postalo simptomatično.

Slučajno, obrađujući jednu drugu temu u vezi džemata Amerike, Cross Atlantic saznaje od jednog hodže u St.Louis-u da je taj džemat tražio od Emrahovog oca da se ukupljeni iznos sergije u džamiji dadne drugim osobama jer je nakupljeno dovoljno za Emraha ali otac je skočio i napravio pravu pobunu tražeći novac. Tvrdeći da on plaća i nekakve ‘hatme’ i dove i da ima izdatke putovanjem a njemu taj novac inače pripada. Tragom te informacije te podatka jednog lokalnog vlasnika bh kafane u našem gradu kako ‘sumnja u svirku slijepog djeteta na sintesajzeru’, Cross je iz klinike gdje je navodno dogovorena operacija zatražio informaciju a doktor koji se pominjao u nastupima i Klinika su u ovu priču unijeli dodatnu sumnju. Doktor je potvrdio da je pregledao dijete ali da operacija nije zakazana jer nažalost, kako je rekao ‘obzirom na dijagnozu dijete neće progledati čak i da se izvrši operacija’. Roditelji slijepog dječaka su tvrdili da je sve dogovoreno i da će poslije operacije dijete ‘normalno progledati’. Mlatili su i sa nekim pismom u kojem to navodno doktor potvrđuje, iako to nije tačno, hirurg koji je dijete pregledao je bio decidan. Sa ovakvom dijagnozom djeteta nema mogućnosti da dijete ikada, nažalost, progleda, na koncertima roditelji su, a što je ostalo zabilježeno i na video snimcima tvrdili na nastupima uz muziku i piće suprotno. Jer tako doktor tvrdi, bili su uporni. Da će dijete progledati poslije operacije tragom takvog pisma, prenio je i Cross Atlantic u reportaži poslije prvog gostovanja u gradu Utica NY a prije razgovora sa doktorima, čime smo i samo vjerujući roditeljima slagali čitaoce.

Nakon objave ove prevare, sve humanitarne akcije u USA su stale. Cross Atlantic je dobio niz uvredljivih i prijetećih pisama i poruka iako je i Cross učestvovao u donacijama. Lokalni trgovac u gradu Utica NY, seoska lola i bekrija iz Cazina u marketu ‘Ružnić’ u organizaciji sa utičkim prevarantom Nedimom Mujićem su čak posprdno na pult trgovine stavili teglu sa natpisom ‘humanitarna za Cross Atlantic’ dok je kum Tepića sa ‘construction’ (građevinskom) firmom u našem gradu koji je samo za teatralno unošenje djeteta u salu na početku koncerta naplatio od Emrahovog oca i svoga kuma 1.000 dolara uredniku lista izrekao direktnu ‘fetvu’ u facu : dabogda i tebi dijelili pomoć’.

I, naravno, Tepići su se vratili za BiH. Na aerodromu u Zagrebu ga je sačekao vlasnik i urednik tadašnjeg lista ‘Prezent’ a kasnije ‘rePrezent’ Esad Šabanagić i o tome napisao reportažu, za Tepićima je u BiH krenuo i džip kupljen u Americi ‘za potrebe djeteta’. U razgovoru telefonom sa ocem Emraha Tepića nakon povratka koji je također kleo potpisnika ovih redova, dobili smo izjavu da će sve poslati ‘crno na bijelo’ ali više se nikad nije niko javio. Cross je istražujući ovu prevaru našao u jednoj državi Amerike zeta Tepića koji je kako nam je rekao, otvorio u jednoj banci ‘humanitarni račun’ na svoje ime a za Emraha, da im ‘učini uslugu’ gdje se također slivala lova. Otkrio nam je da je Emrahov otac kad je pošao za Bosnu tražio keša i da mu je podigao najmanje 30.000 dolara sa tog računa ‘za potrebe liječenja’, ali rekao je i to da je na računu bilo ukupno ‘oko 250.000 dolara’. Šta je dalje bilo sa tom lovom nismo istraživali, nakon objave istrage u Cross Atlanticu zet Tepića je rekao kako zbog psovki i prijetnji mora ugasiti telefonski broj i kako ga neću moći više dobiti na telefon. Fakat, nismo se više ni čuli, nije ni trebalo. Tepići su se vratili za BiH i tamo su poslije istraživanja Atlantica stale sve akcije nakon objave članka.

Koliko su Tepići ukupili na ovakav način nikad neće biti utvrđeno nit će se saznati. Oni su u BiH održali sijaset humanitarnih koncerata uz istu priču, na više njih je bio i poznati pjevač Rifat Tepić njihov rođak, navodno jednom je to ‘odradio’ i Halid Muslimović. Da nisu u humanitarnim akcijama tvrdili kako će dijete progledati poslije operacije a što je čista laž, Atlantic se ne bi ni bavio tom temom bez obzira koliko ukupili. Ovako, prevara je izbila na vidjelo i tako je i završila: kao prevara, dok je Cross Atlantic doživio svojevrsnu odmazdu i negativnu reklamu, o takvim temama nije zahvalno pisati.

Naknadno smo saznali da je od dijela ukupljenih para otac Tepića kupio stan u Sarajevu.

‘Za potrebe djeteta’, koje je tada bilo u starosti od osam godina. I dao ga u iznajmljivanje.

bračni par iz Breze Zehra i Mustafa Alajmović