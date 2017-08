Pod pretpostavkom da poslušaju selefiju, vehabiju, šejha, “drugačijeg muslimana” Safeta dr. Kuduzovića

Prije par dana, 11. augusta, u Velikoj Kladuši je održao predavanje planetarno poznati selefija, šta li je već, vehabija Safet dr. Kuduzović, Gradska dvorana je bila prepuna da primi sve znatiželjne.

Čime je valjda manifestacija ‘Kladuško ljeto 2017’ upotpunjena u cjelosti, čim je toliki interes zavladao među Krajišnicima o predavanju ovog ‘doktora za hadise’.

Ili je raja navalila da vidi zemljaka, Kuduzović je, naime, rođen u Vrnograču 1971, MZ Velike Kladuše, prije rata u BiH je pobjegao u Beč, u Austriju kod roditelja.

O njegovoj daljnjoj sudbini u mnogo čemu je zaslušan bh vehabija i šejh Jusuf Barčić, koji je u sumnjivoj saobraćajnoj nesreći poodavno izgubio život u BiH. Iako je tvrdio da mu ne treba dozvola kad ga policajci zaustave jer ‘mu je Allah dao dozvolu’ da upravlja skupim i jakim autom, Barčić je okončao život baš u saobraćaju. Još jedan vehabija po imenu Muhamed Porča aktivan u džematima Beča odigraće uspješnu ulogu u formiranju dr. Kuduzovića. Tokom rata, Barčić je često putovao u Beč gdje se sastaje sa prijateljima iz medrese Porčom i Podojkom (vehabija Senad Podojak, svršenik sarajevske Medrese na službi u Austriji, Beč) i gdje upoznaje i Porčinog navjernijijeg sljedbenika Safeta Kuduzovića. Na preporuku Porče, Barčić šejh pomaže Kuduzoviću da upiše studij u Jordanu, a preko Nasiruddin-a bin Nuh Al Albani-a, najvećeg vehabijskog autoriteta porijeklom iz Albanije. Od 1996. do 1999, Porča i braća Abdulah i Safet Kuduzović odlaze na školovanje u Jordan gdje je studirao i poznati hafiz Bugari. Poslije Jordana, Kuduzović ide u Saudi Arabia-u gdje dovršava doktorat na Univerzitetu ‘Mekka Mukerrema’ u Džedi. (Tema : ‘Valorizacija hadisa koji se koriste u hanefijskoj pravnoj školi, a nisu zabilježeni s lancima prenosilaca u hadiskim zbirkama, kroz djelo „Bedaeus-sanâia“ od imama El-Kâsanija’)

Poslije Beča i Linza gdje je Kuduzović službovao u svom džematu, na preporuku Porče a ‘kako bi se pomoglo braći u Bosni’, Kuduzović se šalje u Bosnu. I evo ga, u Bosni.

Predaje, piše knjige, vaspitava i prevaspitava. Njegovo sjedište je Sarajevo ali njegova je čitava Bosna. Dok se o hafizu Adnanu Buzaru, još jednim članom ove ‘Bečke veze’ i Bečkih džemata interesovala i Haaška Tužiteljica Carla del Ponte zbog njegove žene i računa u Švicarskoj gdje su jedno vrijeme bila blokirana i sredstva (18 miliona dolara), Kuduzović se nije spominjao iz Tribunala. Naime, sarajevski hafiz Adnan Buzar je bečkim vjenčanjem 1988 postao zet Sabrie Al Banne, poznatijeg kao Abu Nidal, najtraženijeg međunarodnog teroriste tog vremena, a žena mu Palestinka, dobila je bh državljanstvo u ambasadiu Njemačkoj.

Objavio je i desetke knjiga na islamske teme ali više su zanimljiva njegova predavanja na internetu, na stotine njegovih predavanja dustupna su na društvenim mrežama. Predavanja su mu zanimljiva i ‘u živo’.

Jer, Kuduzović predaje (dersuje) o svemu i svačemu. Ko želi širi opus neka se uključi na internet i neka sluša.

Ima tu svega i svačega. Najozbiljnija mu je ona kad kaže da ‘svako ko uvrijedi Poslanika Muhameda mora biti ubijen, pokajao se ili ne’, bez dileme.

Onda, doktor obrađuje i ‘lakše’ teme. Kao recimo, o ženskim trepavicama i dlačicama, o kašikama i kratkim nogavicama, kupanju na moru, o putovanju, o spavanju sa dvije žene …

Njegovo tumačenje islamskih propisa je originalno i privlači velik broj i gledalaca i slušalaca.

Vjerujem da je u Velikoj Kladuši govorio samo o ‘iskušenjima’ i njihovim posljedicama, jer ako nije, možda velikokladuščani baš i neće biti sasvim zadovoljni. Ili možda hoće čimih je toliko došlo?

Naime, jedan od njegovih najgledanijih video-clipova je o odlasku na more. Po njemu, može se na more ‘ali samo u Ulcinj i u januaru i februaru, mart je već kritičan’. Zato jer već u martu vas može neko i vidjeti u moru ili na obali.

Žena po doktoru Kuduzoviću ne bi smjela da sjedne u auto i odveze se iz Sarajeva u Tuzlu, ‘jer je Zenica predaleko od Sarajeva’?! Da je neki bliži grad, to bi onda bilo O. K.? Zatim, u redu je spavati s dvije žene, ali ‘samo ako se ne otkrivaju stidna mesta’?!Šta ću bez toga u krevetu sa dvije žene?

Kuduzović za sebe neda reći da je vehabija, a njegov početak je iz ‘Bečke škole veahabizma’ i uz vehabiju Barčića. Ima titulu šejha nepoznatu bh regularnim vjerskim službama, ima ga u vehabijskom glasilu ‘Saff’, ima ga u blizini Careve džamije i Džamije ‘Kralj Fahd’, poznatim stjecištima vehabija. I brate, izgleda drugačije, bar mi se tako čini.

I ima ga osim džamija i vjerskih obreda i tamo gdje vehabija ima, i u Vel. Kladuši vehabije imaju svoj zvanični ured u centru grada a u Bos. Bojni kod V. Kladuše svoj ‘centar’. Šta znam, možda je on kao što reče Cerić ’emeritus’ ‘originalni musliman’, ‘drugačiji’ a ne vehabija, šta znam. Drugačiji jeste od tradicionalnih bh muslimana od prije rata u BiH sigurno.

No, bez obzira kako se zvao ili ga zvali, regularno ordinira, bez obzira što je Reis Kavazović obznanio ‘rat’ vehabijama, namećući im fetvu po kojoj su odavno već morali pod njegov kišobran. Kako se ništa poslije Reisove nije desilo, mora da je Kuduzović u pravu a Reis totalno obmanuo i građane i ‘tradicionalne bh muslimane’. Koji ovako zorno posjećuju predavanja ovakvih ili sličnih doktora i ‘drugačijih muslimana’, kao, gluho bilo, po preporuci Reisata i Reisa koji se ‘bori’ protiv njih.

Međutim, ja i pored toga ne budem na moru u januaru ili februaru u Ulcinju, makar mi to predlagao doktor nauka. Makar poslije ovoga ‘zaradio’ i fetvu Kuduzovića, jer ima on takav običaj da izbaci poneku.

photo : dr Kuduzović Safet u Radio ‘Bir’ glasilu Rijaseta, arhiv Cross