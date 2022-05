Suđenja teroristi Mirsadu Kandiću u Americi ne bi još bilo da nije pao dogovor ‘Osmice’ Mehmedagića i američkih vlasti

U Americi je završeno suđenje navodnom državljaninu Kosova Kandić Mirsadu (na slici prvi s lijeva, na početku) za suradnju i učešće u vojnim aktivnostima ‘Islamske države’ uhapšenom u BiH 2017, Savezni Sud Brooklyn u državi New York oglasio ga je krivim, presuda će biti naknadno izrečena.

Kako se predviđa, Kandić će najvjerovatnije dobiti doživotni zatvor, New York nije BiH, gdje bi da mu je suđeno ‘kod kuće’ kao i mnogi ‘isilovci Bošnjaci’ prije njega – dobio ili uslovnu kaznu ili kaznu do godinu zatvora (uz manje izuzetke) koju bi olako zamijenio uplatom državi propisane tarife KMa i bio slobodan.

Znamo i vidjeli smo kako su tekla ta suđenja ‘povratnicima sa Syrijskog ratišta’ (uglavnom bilo je ‘ja sam prodavao krompir na pijaci u Syriji’, ‘zaveden sam neću više nikad’, ‘mladost-ludost’, ‘išao sam za djecom tamo’…) bilo je u presudama čak i olakšavajućih okolnosti za terorizam ‘naše braće’ o čemu smo pisali. Dok su advokati optuženih prigovarali Sudu da se riječ ‘islam’ ne smije vezati uz terorizam a optuženi odbijali ustati pred Sudom jer se ‘klanjaju samo Allahu..’ Svašta je bilo, BiH je po broju stanovnika u samom vrhu bila kad je riječ o broju stranih državljana u ovom terorističkom projektu koji još nije do kraja ugušen. Na stotine je naših državljana otišlo da se bori na ‘Allahovom putu’ za Islamsku državu, mnogi su se vratili ‘kući’ od kojih neki ‘osuđeni’ a nekima oprošteno, u zadnjih nekoliko godina BiH privodi kraju povratak djece i žena ‘bh isilovaca’ u njihovu matičnu državu Bosnu, prema statističkim podacima najmanje 76 ih je poginulo na ratištima Syrije i Iraqa (na slici uz ovaj prilog su uglavnom poginuli Bošnjaci ISIL džihadisti, osim Kandić Mirsada, op. Cross).

Sud u Americi za razliku bh Sudova nema milosti prema teroristima i džihad ratnicima, pa taman da su tamo na Dalekom Istoku ‘samo krompir prodavali’. Uz jednostavno objašnjenje : krompir si mogao prodavati i na pijacama BiH. Zato će ‘džihad Mirsad’ u debelu i po svoj prilici doživotnu ‘prdekanu’. No, kad je ovaj ‘isilovac’ u pitanju, vrijedi dodati još poneku. Naime, njegovo ‘hapšenje’ i ‘izručenje’ Americi je omogućilo korumpiranom direktoru OSAe ‘Osmici’ Osmanu Mehmedagiću ostanak u fotelji još jedno izvjesno vrijeme, iako je odavno stekao uslove za penziju i guši se u glibu krivičnih prijava i optužnica, od diplome do neplaćanja poreza. On je to izveo kao onomad i nekada Lagumdžija kad je Americi izručio Arape bh državljane koji su završili na otoku Guantanamo na Cubi. Kandić je dugo vremena boravio u Sarajevu na Grbavici pod lažnim imenom Edin Radončić, čak je i operisan u privatnoj ordinaciji sandžaklije dr. Zuvdije Kandića a ‘niko nije znao‘ o kome se radi. Dr. Zuvdija je pri kraju završetka radova na novoj novcijatoj privatnoj klinici/bolnici u Sarajevu i on kao i ‘Osmica’ ‘nije znao da Amerikanci traže Mirsada Kandića’ a što je čista laž, sve dok nije pao deal između ‘Osmice’ i vlasti Amerike : vi nama Kandića mi tebi ostanak u fotelji. I svima potaman. Amerikancima jer su ščepali jednog od većih džihad terorista, ‘Osmici’ – jer se može slikati i družiti sa bh ambasadorom kao da su raja i ‘odmahnuti od lakta’ tužiocu i Sudu.

Kandić je jedna od ‘većih riba’ u hijerarhiji uzdrmanog ‘ISILa a jedan od njegovih najbližih suradnika iz BiH je bio Bajro Ikanović (na slici drugi s lijeva u vrhu, iza Kandića) koji je navodno poginuo 2016 u jednom od američkih napada, prije toga je suđen za terorizam u BiH odakle je pobjegao u Syriju. Skupa sa Kandićem Ikanović je isplanirao prokopati tunel između Turske i Syrije na granici kako bi što više boraca prebacili u Syiriju. Mirsad Kandić je također ‘Allahov vojnik’ i pod zastavom ISILa počinio je teška krivična djela, u BiH su ga sakrivali. Jer u BiH taj teroristički znak-zastava je ‘pečatnjak Muhameda’ Poslanika i sasvim je ‘normalno’ da se nosi i na zastavi i na majici. Vijest o njegovom suđenju i najavljujućoj objavi presude prenosimo sa ciljem da se podsjetimo na razlike i sličnosti o terorizmu ovdje i tamo. I na ‘antifašističku borbu’ ArBiH.

Slike Kandićevih poginulih ‘boraca’ i dostova su slika i prilika mnogih pripadnika ArBiH. Pogledajte samo tu ‘ljepotu poroka’ i taj dobro nam poznati vojnički stil. ‘Najsvježiji’ primjer takve podudarnosti i sličnosti je izvjesni ‘Muderris’ Nezim Halilović bivši borac ArBiH iz sastava ‘Al Mujaheed’ jedinice. ‘Brat’ Seke Sebije Izetbegović i Fadila Novalića, ‘antifašista’ i umalo ‘partizan’. Svako onaj ko još nije skontao izjednačavanje partizana i pripadnika ArBiH a što SDA uporno i godinama čini, kad pogleda ove ‘bošnjačke gazije’ na slici pa ih uporedi sa slikama velike većine boraca ArBiH skontaće istog trena. Ne samo da su slični po izgledu, i njihov cilj je bio isti. Ma čak su i umirali ‘na istom putu’. U BiH prema SDA mafiji čak i po mišljenju njihovih hanuma iz AFŽa ove stranke, ovi dolazeći izbori su ‘džihad našeg vremena’. Tako je naime predsjednica ženki SDA Alma Omerović okarakterisala isticanje jednog kandidata (Bećirevića) opozicije za bh Predsjedništvo. Dakle, u ‘građanskoj’ BiH džihad je naš usud i naša budućnost. Nedoučeni i naivni ‘Allahov vojnik’ Kandić je zbog džihada išao u daleku Syriju, kakva zabluda i blesavost. Mogao je komotno ostati u BiH i boriti se za isto. I još biti ‘antifašista’.

photo : dio ISIL bojovnika bošnjačkih boraca poginulih na Allahovom putu u džihadu. Prvi s lijeva n vrhu je Mirsad Kandić uhapšen u BiH 2017. kojem je suđeno ovih dana u Americi za terorizam, očekuje se izricanje presude, arhiv