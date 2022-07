Utica NY : učiteljica u charter školi turskog radikala Fethullah-a Gulen-a u gradu Utica NY Hanka Grabovica u ‘bismillah biznisu’ naplaćuje genocid Srebrenice

Zna se ali se šuti, da su genocid i tragedija Srebrenice duboko ispolitizirani, još više ‘patriotski’ naplaćeni. Ovdje se ne misli na milione ili milijarde donacija namijenjenih Srebrenici koje su završile na drugim destinacijama, riječ je o posebnom ‘bismillah biznisu’ , pošasti koja je okupirala čitavu BiH i dijasporu.

To je prvi osjetio bivši Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić koji se proglasio autorom srebreničkog cvijetića (jer se prvi dosjetio da ovaj simbol zaštiti, a sve je urađeno preko privatne firme u vlasništvu njegove hanume Azre i njegove sestre te uz odobrenje udruženja ‘Gračaničko keranje’) pa ga prodaje po 5 KM i kači gdje god stigne, čak je jedan nakačio i čečenskom predsjedniku i pomagaču terorista Ramzanu Kadirovu. Svojevremeno je Ćamil Duraković tvrdio da je ‘Hižaslav’ znao unovčiti i do 15.000 cvijetova uz 11. juli u Potočarima, sa nekim filigranistima i zlatarima Sarajeva ‘Hižaslav’ je još u sudskim sporovima jer su izrađivali nakit u obliku srebreničkog cvijetka, Mustafinog zanovijetka.

Knjige o Srebrenici su jedan od češćih načina oprihodovanja ove tragedije, tu se omastio među prvima Emir Suljagić direktor najpoznatijeg groblja u BiH (‘Razglednica iz groba’ 2005, „Srebrenica MCMXCV” 2017…), kasnije je vrlo teško utvrditi broj knjiga iz rata u Srebrenici, ima ih dosta i previše. Čak i od autora koji su u vrijeme rata u BiH bili djeca, bebe, a knjige su pisali po ‘sjećanju’ ili kazivanju roditelja i rođaka. No, knjige su printane i prodavane bez ikakve provjere ili kontrole po dijaspori, uglavnom po džamijama (kao npr. knjiga Senahida Halilovića ‘Argentarija Domavija Srebrenica’ 2012) , iako je po pravilniku Islamske Zajednice prodaja u vjerskom objektu zabranjena.

Knjigu o Srebrenici je napisao i Fikret Hodžić, poznati ‘malinar respirator’ u aferi ‘respiratori’ (knjiga ‘I ja sam iz Srebrnice’, 2013) iako je Hožić u bh ratu bio star svega 10 godina, rođen je 1985. godine. Pisanje knjiga o Srebrenici je isplativ a patriotski posao. Niko ti ne smije zamjeriti iako je očigledno da zapravo zloupotrebljavaš i tragediju i genocid, takav se narativ o tome izgradio. O Srebrenici su pisali i mnogi komandanti ArBiH ili su drugi u njihovo ime to odrađivali, kao što je Avdo Huseinović nekadašnji folker i pjevač a kasnije režiser na desetine dokumentaraca o bh ratu pisao knjigu o Naseru Oriću (‘Od Gazimestana do Haga i natrag’ 2’13), no u ovom džamijskom i vjerskom biznisu (kolokvijalno ime bismillah biznis nastalo je nakon stotine pjevača ilahija i kasida i njihovih CD nosača zvuka poslije bh rata) poslije Cerića najviše je zaglibio Hodžić ‘malinar respirator’. Naime, on je pored knjige 2016. osmislio kao voditelj muslimanske tv ‘Hayat’ i registrirao sopstveni brand ‘FH’ odjeće na temu srebreničke tragedije i brojeva mrtvih. U suradnji sa SDA tajkunima majice ovog srebreničkog krimosa po cijeni od 25 KM su se mogle kupiti jedino na benzinskim pumpama ‘HIFA Petrol’. Nakon žestoke reakcije naroda i javnosti Hodžić je ovaj biznis stopirao i ugasio, a bio je isplanirao pored majica još i odijela, pa patike, pa vjenčanice, svašta je bilo ucrtano.

Dakle, Srebrenica je od nastanka tragedije do danas ostala plodno tlo za zaradu, za zloupotrebu i kostiju i mrtvih a pod krinkom domoljublja, žrtava i patriotizma. I ne samo u BiH, već i u dijaspori. Tako je u gradu Utica NY, učiteljica u ugovornoj charter školi turskog radilkala Fethullah-a Gulen-a (‘Utica Academy of Science Charter School’) Hanka Bićo Grabovica na isti način kao i Hodžić Fikret tragediju Srebrenice i žrtava genocida iskoristila za privatni biznis i biznis udruženja. Preko navodno nestranačke i nevladine neprofitne udruge BACA (Bosnian-American Community Association of Utica NY) gdje se uvalila na mjestu predsjednika nakon što nije uspjela ući u džematski odbor crkve konvertovane u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC ) i nakon što je izgubila na izborima u pokušaju da uđe u opštinsko vijeće grada, Hanka uz 11. juli u ovom gradu izbjeglica prodaje majice po 25 a kape po 25 dolara, što i reklamira na ‘fejsu’ ove udruge.

Sa pozivom na šetnju uz 11. juli. Plati pa šetaj!

Inače, ovo džamijsko udruženje Hanka vodi i predstavlja kao ‘bosansku zajednicu’ iako se radi o klasičnoj i čistoj podvali: udruženje je vjerskog karaktera i provodi SDA politiku u dijaspori Amerike. Dobro je da nije kao i Hodžić uz prodaju Srebrenice organizirala i nagradnu igru. ‘Kupi majicu pa prošetaj, postani patriota’. Kao što je Hodžić svojevremeno reklamirao broj 8372 ‘koji nije konačan’ : ‘kupite gorivo Hifa Petrol, osvojite majicu Srebrenice’!

photo : biznis Fikreta Hodžića ‘respirator malinara’ i reklama u zelenom kvadratu biznisa Hanke Bićo Grabovica u političkom i vjerskom udruženju grada Utica NY ‘BACA’, arhiv Cross Atlantic