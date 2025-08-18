KAD REIS DIJELI DUKATE BIĆE ‘AŠIK’ LJUBAVI : Ne poznajem doktora Mesud A Ramića niti oblast na kojoj je doktorirao ali mi se sviđa ova ‘Bosna ideologija’ iz kreveta

– Pišu mediji svašta a počesto o tome kako u BiH ne postoji jasna strategija razvoja države i sistema, da se niko ne brine o odlivu mladosti, o borbi protiv ‘bijele kuge’, jedan članak u web kanalizaciji u vlasništvu Rijaseta i jednog uzoritog džematlije iz države NY sandžaklije Krcića sve to demantuje.

Ima, ima, kaže ovaj nacistički radikalni i islamistički medij Bošnjaci.net, gdje pera ukršaju sve sama vrla bošnjačka imena od ‘Hižaslava’ M. Cerića, ražalovanih agenata AIDa po Americi, bivših agenata Alije Izetbegovića u Americi i Canadi, gdje piskara Emir Ramić istraživač genocida iz Canade u džamiji Hamilton, gdje pišu hodže i vehabije te ‘pisci’ tipa džamijskog vrapca Muhameda Mahmutovića. Krcić koji sa dolaskom Zlatka Lagumdžije ne izlazi iz njegove kancelarije u New York-u kao lobista BiH je za svoj ‘humanitarluk’ i ‘patriotizam’ već nagrađen ‘zlatnikom Sarajeva’. Notorna Benjamina Karić je obavila svoju zadaću na jednom od službenih izleta Preko Bare, dok je suradnika ovog brloga iz grada Utica NY Nedima Mujića nagradio lično Krcić, sada ga nagrađuje Hanka Grabovica nelegalna šefica udruge ‘BACA’ Utica NY.

– Neznam da li je doktor Ramić u rodu sa onim SDA jastrebom i podpredsjednikom Edinom Ramićem zvanim ‘Edo junica’ kojeg nadimka je zaradio prodajući ispod cijene povratnicima Srebrenice bolesne donirane junice, koji je kao i SDA parlamentarka Kanela Zuko u službenim posjetama džematima Amerike sasta;io i sa učiteljicom u školi turskog disidenta Gulena u gradu Utica NY Hankom Grabovicom u našem gradu, sa onom što vodi ovu ‘našu’ vjersko-džamijsku i političku udrugu a ona ga ‘povezala’ sa poslanicom u Kongresu ispred države New York (Claudia Teeney) koja je ujedno i lobista Srbije u Americi iz reda Republikanaca, niti da li mu je rođak Emir Ramić istraživač genocida na daljinu iz Canade. Također nisam mogao pronaći ni to na čemu je i kako doktorirao, ‘google’ ne daje bliže podatke, ali ono što ovaj doktor nudi kao rješenje za BiH, baš mi se da kažem da me ‘ceo svet razume’ – dojmilo. Kao kad sam jednom bio na Mojmilo.

– Posebno i tim prije jer je ovaj stručni rad objavljen na pomenutoj web sraoni, leglu islamskog nacionalizma i radikalne vjere, i jer to naziva čak i ‘ideologijom Bosne’. Volim ideale kao i one što ginu za njih. I, jer je na ‘fonu’ Reisa i Bakira Izetbegovića. Kaže doktor za populaciju, između ostalog ovako.

‘Uz rad na traženju kompromisa, pored održivog rasta, promovisanje izliječivog povjerenja je od velike važnosti za naše društvo. Povjerenje je veoma bitno. Bitno je, jer je prirodno i za očekivati da će Bošnjaci/Bosanci tražiti više. Treba prihvatiti okolnosti i činjenicu da će Bošnjaci i dalje rasti i u dogledno vrijeme dostići udio i do 70% populacije unutar Bosne i Hercegovine. To nikako ne treba gledati kao prijetnju nego kao priliku za sve u Bosni i Hercegovini..’

Eto, nadmašio je Bakira, Sina Velikog Oca Nacije, koji je planirao našu krevetsku borbu protiv ‘bijele kuge’ i nadmoćnost muslimanske ljubavi sa 55 %. Doktor poslije toga obrazlaže ‘ideologiju’. Članak je naime i naslovljen kao ‘Ideologija Bosna’, kako je nekako slično zborio i ‘mudrac’ Alija.

‘I svi se trebaju pripremati za to. Izuzećem nakaradnih ustavnih rješenja, političkih pritisaka, novih sukoba i zločina, Bošnjaci imaju sve da ne budu zaustavljeni na putu svog prirodnog rasta i preporoda u svojoj matici Bosni i Hercegovini. Bošnjaci se trebaju spremati na skoro potpunu vladavinu u Bosni i Hercegovinu te osiguravati sve zamisli da se mir održava/živi, zagarantuje potpuno ostvarenje prava i zaštita identiteta pojedinaca i skupina.’

– Dakle, osim Bošnjaka koji će ‘taslačenjem’, ‘krkačenjem’ i ‘hebačinom’ postati većinska nacija, svi ostali će biti akoBogda ‘skupine’ kojima treba garantovati da mirno i slobodno žive u prosperitetnoj Bosni. Kao po onom Alijinom receptu islamske države. Neće ih niko dirati ‘ako budu plaćali uredno porez i poštivali zakone’. Većine, naravno.

I što je čudo, doktor ne bježi od Visokog bh predstavnika ali ovako zamišlja kraj Daytona, što indirektno znači i ‘dženazu’ iliti pogrdno sahranu visokom predstavniku.

‘Rast Bošnjaka/Bosanaca neminovno znači raspakivanje dejtonske realnosti i ulazak u novu bosansku realnost. Snaga koja leži u prisustvu međunarodne zajednice kroz PIC i OHR samo je ogledalo multietničnosti na nekom višem nivou. Osnovni zadatak budućih visokih predstavnika u nekoj novoj bosanskoj realnosti jeste da pomognu Bošnjacima da nauče i da vladaju pravedno, da grade povjerenje i zaborave odmazdu pri svojoj prirodnoj reakciji odbrane države.’

Da nam VP bude onako, ogledalo multietničnosti, i da omogući vladanje? Mislim pa to nam je on i danas, čemu promjene, ‘Švabo Šmit’ alias Christian Schmidt je dosta toga naučio isjedavanjem sa Reisom, ali ‘ajde, neću se miješati u doktorske teze, nisam nadležan ni kompetentan.

Znam samo jedno, bez uvrede doktoru. Nikad više doktora i akademika u BiH a nikad više nepismenosti i budalaština. Eto, za to sam nadležan.

– Što se tiče nataliteta, znam i bez doktora da on zavisi od kreveta. Sada poslije dr. Ramića, mnogo mi je jasnije i draže kad vidim Reisa našeg uvaženog ‘vlahomrsca’ ili njegove deputate kad obilaze porodice sa tri, pet, sedam ili ihaha više djece pa ih ‘daruju’. ili kad nagrnu u ginekološke odjele u pet minuta do Bajrama. Kako rade i načelnici opština u ‘lokalu’. Nagrađuje se dukatima ili paketić pelenama uz ček i blagoslov. ‘Hebi se nacijo, inače nikad nećemo biti većina i vladati.

Budućnost nam je u krevetu. To je ono što mi se najviše sviđa u ovoj idealnoj doktorskoj disertaciji. Jebo dijasporu i povratak (održivi i onaj drugi) mladosti u zavičaj.

