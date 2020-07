BH sprdačine i edukacijske splačine: Koliko diploma ima direktor krovne obavještajne agencije BiH OSAe Osman Mehmedagić ‘Osmica’ zbog čije smjene se već godinu dana blokira imenovanje vlasti u Bosni? Za sada ima četiri ali još studira u Travniku, broj nije konačan ..



Da je kao nekada Fahrudin Radončić u ‘elementu’, kao što je bio dok nije postao ‘SDA međed za vašare’ i sastavni dio show koalicije SDA/DF/SBB sa bratom ‘političkim kretenom’ Bakirom Izetbegovićem, sada bi u ‘Avazu’ gdje je Fahro je li, samo ‘konsultant’, imali direktora krovne bh obavještajne agencije OSA Osmana Mehmedagića ‘Osmicu’ u glavnoj ulozi u ‘Avazovj’ rubrici ‘Ličnost sedmice’. I to u negativnoj ulozi, svakako.

Kao onda, dok je ‘konsultant’ ‘taslačio’ svoga ljutog protivnika ‘Osmicu’ iz dana u dan, iz minuta u minut.

‘Osmica krije diplomu’ 12.04.’19, ‘Grobovi puni mračnih tajni’ 03.11.’18, ‘Kome prijeti pjevaljka Amela Šehović, žena direktora OSAe’ 07.09.18, ‘Plan javnih nabavki potvrdio : OSA kupuje nova vozila i troši novih 200.000 KM’ 26.07.’18, ‘Kalimero, osmica i osica’ 24.05.’18, ‘Muhamedagić krije odakle mu pare’ 27.04.’18 …

Hoćete još? Im a toga koliko vam treba, odnosno koliko je tada i onda trebalo Fahrudinu Radončiću dok je ‘spašavao obraz’ ‘političkog hapšenja’ sopstvenog, dok nije izišao iz protvora…

Danas, ovih dana i mjeseci kada se vodi rasprava oko diploma direktora OSAe ‘Osmice’ i dok se sklapa mozaik u vrhu vlasti, kad je Radončić nakon 6 mjeseci u fotelji ministra sigurnosti podnio neopozivu ostavku i kad se očekuje da u njegovu bivšu stolicu sjedne ‘zemo’ Sandžaklija Selmo Cikotić, Radončić ‘konsultant’ u ‘Avazu’ o ‘Osmici sve najbolje i najljepše..

‘Osmica’ bi mogao bit komotono ličnost nedjelje, sedmice samo ovaj put, ‘Osmica’ bi bio pravi pozitivac.

‘Osman Mehmedagić će biti direktor OSAe’, Klix.ba, 22. 01.2020, poručuje bezobrazno Fahro i dodaje. ‘Iznenađen sam da je ‘Osmica’ tako dobro obavljao svoju funkciju’.

Mi nismo iznenađeni sa Fahrudinom Radončićem, taj više nema iznenađenja za pokazati.

A nismo iznenađeni ni sa najnovijim ‘razvojem događaja’ oko smjene ‘Osmice’ sa mjesta direktora Agencije OSA, jer sve ide u pravcu da će ‘Osmica’ ‘magacioner’ sa ženom ‘pjevaljkom’ kako je to nekada Fahro literarno pojašnjavao ponovo postati bh James Bond, iako nema ni kvalifikacije ni političku podršku.

Priča je počela odprije godinu dana kada su se u BiH ‘otkrile afere’ sa diplomama. Kada su zatražili od državnih organa da svi uposleni dostave svoje diplome i kad su svi to učinili osim ‘Osmice’.

Ubrzo se saznaje kako njegova diploma nije validna i u Republici Srpskoj gdje je navodno stečena istu poništavaju, političari traže da se ‘Osmica’ makne sa položaja jer po propisima ne može biti direktor sa srednjom školom. Naime, do tada smo znali da ‘Osmica’ ima samo diplomu iliti svjedočanstvo magacionera, skladištara.

Čitavu godinu dana pristisak da se ‘Osmica’ makne sa mjesta direktora OSAe nije učinio ništa jer SDA hoće ‘Osmicu’ na tom mjestu. Prvi pratilac Alije Izetbegovića i Bakirov izbor ‘ne smije pasti’.

Džaba što se u ‘istragu’ oko ‘Osmice’ i njegovih diploma uključio i Parlament, posebna Komisija je zatražila da ‘Osmica’ u roku od osam dana dostavi diplomu, SDA želi imenovanje ‘Osmice’ ‘u paketu’, skupa sa direktorom ‘SIPAe i još nekih ministara u Vijeću ministara.

I gle bh čuda, ‘Osmica’ dostavlja prije roka Komisiji Parlamenta diplomu, ovaj put najnoviju i najsvježiju, sa ‘Američkog Univerziteta’ u BiH iz Tuzle. Dok je trajala rasprava o valjanosti njegove diplome iz Banja Luke, vijesti su kazivale da ‘Osmica’ studira u Travniku na Pravnom Fakultetu, na trećoj je godini.

Sada nema dileme, ‘Osmica’ je najškolovaniji SDA oficir. Ima svjedočanstvo magacionera i električara (ali sa vrlo lošim ocjenama, sve dvojke, čak i vladanje je neprimjereno, vidi se to iz objavljenog svjedočanstva), ima diplomu iz Banja Luuke (Univerzitet za poslovne studije) koju mu ne priznaju i koju su inspektori Republike Srpske poništili (uz put, u ovoj diplomi ‘Osmica’ se ‘potpisuje’ kao Hrvat a ne kao Bošnjak), ima jednu iz Novog Sada na koju su ukazali kadrovi SBBa (Arnaut) ali je niko nije vidio, imaće uskoro i onu iz Travnika, a kao što smo vidjeli dostavio je najsvježiju sa ‘Američkog Univerziteta’ koju je čuvao u ‘pričuvi’ jer je datirana sa 2013. godinom a tek sada pokazana.

Tajni agent mora biti tajanstven, sa SDA to ide još lakše, a u BiH gdje na svakom brdu ‘cvjetaju’ Koledži i ‘internacionalni’ Unverziteti od Cazina do Travnika koje tužioce nimalo ne interesuju, diploma ima koliko hoćeš i šta god da ti zatreba. Ima ih toliko da je jednom SDA ministru jednu ‘vjetar otpuhao’ sa haube kola pa on ‘pokazao drugu’ (Nudžeim Džihanić, ministar SDA u Podrinju, 2016), ali ovo sa najnovijom diplomom nije slučajno i ‘nako’.

‘Američki Univerzitet’ u BiH (AUBiH) je osnovan davne 2005, ‘osnivač, direktor i dekan’ je ‘povratnik’ iz Amerike (Rochester) ‘kontroverzni’ Denis Prcić, osoba koja je kroz medije ‘provukla’ kako je ovo ‘američki san u Bosni’ i kako se ovdje uči i polaže na engleskom, i kako ovdje diplome stečene vrijede i u Americi jer je navodno ‘suosnivač’ ‘Univerzitet’ SUNY, poznata univerzitetska grupacija i veoma visoko rangirana visokoškolska ustanova u Americi.

Prcić se pozivao na profesore iz Amerike, na podršku čak i Clintona, međutim to je još jedna u nizi ‘edukativna’ šarada u BiH, od toga ‘nema ništa’. Još davne 2010. bh list ‘BH Dani’ je raskrinkao ovu priču šarlatana Prcića u opširnoj istrazi pod naslovom ‘Američka prevara’. I kontaktom sa Američkim univerzitetom ‘Suny’ utvrdio da nema ni govora o nekakvom ‘priznanju’ ovih diploma i u Americi niti o ‘silnim profesorima’ iz Amerike, radi se o već poznatoj bh ‘školskoj’ provali sa školanjem i univerzitetima.

Prcić koji je inače oženjen Amerinankom sa kojom ima troje djece načisto je zgladio u BiH, povezao se sa vlašću, sa SDA, dobio lovu i ‘otvorio’ Univerzitet. Mediji bošnjački su to pratili, djeca su se upisivala i najmanje 5,000 studenata je u problemima, njihove diplome nisu plaho validne ni u Bosni, o Americi mogu samo da sanjaju. U ovaj ‘Univerzitet’ je najvjeroatnije ‘umiješana’ i Turska sa svojim parama i školama po Bosni jer Turska je dala ‘certfikat’ za ove diplome, kao ‘kod Turske diplome valjaju’.

‘Univerzitet’ je nešto slično onom na kojem je postala ‘doktor’ u Americi i Bisera Turković, o čemu se ovih dana priča kad se saznalo da taj Turkovićkin Univerzitet više ne postoji, vlasti ga ‘ugasile zbog nezakonitosti’.

Najveća ‘novina’ Prcićevog Univerizteta je ‘školovanje na daljinu’, dakle putem interneta, takvih ‘Univerziteta u Ameici ima ‘mali milion’, pa se može pretpostaviti koliko je studenata diplomu zaradio preko kompjutera. Ali, Prcić je osim ‘centrale’ u Tuzli, otvorio u izrentanim prostorimai dio svoje škole i u Sarajevu, tako da ne znamo gdje je tačno ‘Osmica’ zaradio svoju visokoškolsku spremu, da li u Sarajevu ili u Tuzli.

Kad je Prcić i njegov ‘AUBiH’ u pitanu, valja reći i ovo, jer u bh vlasti ništa nije slučajno. Tu je predavač bio i Selmo Cikotić sadašnji kandidat za ministra sigurnosti poslije Radončića, bio je jedno vrijeme čak dekan Prićeve škole, a njih dvojica, Cikotić i Mehmedagić ‘Osmica’ su u jednom momentu bili na ‘doškolovanju’ u Americi. Cikotić kao ‘vojni ataše’ nije dugo ostao, ‘ameri’ su ga ‘nogirali’ zbog ratih zločina u bh ratu i veza sa mudžahedinima i Iranom i vratili, ‘Osmica’ je kurs bezbjednosti navodno završio. Kako, jer ne poznaje engleski, to je tajna kao što je tajna i opis poslova ‘Osmice’.

Naime, na Prcićevom Univerzitetu se školanje vrši isključivo na engleskom kojeg ‘Osmica’ ne poznaje.

A kad je već tako Alijin električar i skladištar Mehmedagić baš, baš tako spoosban i kad je imao vremena raditi sve ove godine tako važne poslove za bezbjednost Bakira i zemlje, steći tolike diplome, ja bih mu vala dao da bude doživotni šef agencije za bezbjednost. Nije on bilo ko kad zbog njega, i isključivo samo zbog njega, bh ministarsko vijeće je blokirano više od godinu dana a evo, svjedoci smo da se sprdaju i sa bh Parlamentom. Hoće da riješe ‘sve u paketu’.

I SIPAu i OSAu… I Selmu Cikotića Sandžakliju… I riješiće abgd. Ako Bog da, a Bog daje, vidi se.

photo : direktor OSAe Mehmedagić Osman ‘Osmica’ i njegovo nesporno svjedočanstvo električara, arhiv