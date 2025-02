Lobiranje po džematima Amerike, na utabanim stazama Bisere Turković : Ministar vanjskih poslova BiH hadžija Dino Konaković doputovao u Ameriku, sastao se sa zamjenikom pomoćnikovog zamjenika sekretara USA pa najavio oformljenje ureda za lobiranje sa dijasporom preko ‘predstavnika dijaspore’, dakle preko džemata …

Kao i uvijek, bh diplomatija kasni, kao i uvijek radi po istim principima. Hadžija Dino Konaković je preuzimanjem ministarstva vanjskih poslova od notorne babe za unutrašnje i vanjske poslove SDA Bisere Turković a zapravo samo njene fotelje, preuzeo i njene radne zadatke i postupke, njene utabane puteljke i stranputice predstavljanja države.

Stigao je u USA u ‘radnu posjetu’ sa namjernom da se po svaku cijenu približi Ovalnom Uredu, što bliže predsjednika Trump-a kako bi bilo šta izlobirao u korist države BiH, međutim nije stigao dalje od jednog zamjenika pomoćnika državnog sekretara Alexander-a Kasanof-a. Dakle, ništa sekretar, ništa zamjenik sekretara već zamjenik pomoćnika sekretara.

Njemu dovoljno da to obznani kao ‘nebeski uspjeh’, iako se sa ovim zamjenikom pomoćnika sekretara susreo kod kuće u Sarajevu oktobra prošle godine kada je isti posjetio i njega i bh Predsjedništvo i Zapadni Balkan. Kada se pričalo o istim temama kao i sada.

Ista priča isto odstojanje. NATO, evropske integracije, neviđeno ‘partnerstvo’, reforme i još koječega, uz ‘nadu’ ministra da će ‘administracija američkog predsjednika’ ostati uz nas, uz BiH. Uz malo više detalja o preuzimanju bh državljana spremnih za deportaciju.

Uz ovu protokolarnu vijest, stiže nam međutim ‘medijska bombica’ bez koje Dino ne može. Koja kaže kako se Konaković sastao i sa ‘predstavnicima naše dijaspore’ i sa njima ‘razgovarao o formiranju lobističkog ureda koji će raditi na promociji interesa naše zemlje te unapređenju odnosa između BiH i SAD-a’.

Kasno Dino ‘na Kosovo stiže’, što bi rekla ona stara poslovica o Marku Kraljeviću i njegovom ‘Šarcu, taman da je sa njim sjedio i jaran Murphy kao onomad u Sarajevu.

BiH diplomatija uvijek kasni, lobiranje za državu je trebalo odavno početi, ako ne ranije a ono bar u vrijeme početka kampanje Donald Trump-a, međutim mi smo tada kao što je red i zakon kod nas, pljuvali Trump-a zbog Gaze i Palestine i čak se tražilo da Bošnjaci Amerike glasaju za stranku ‘zelenih’ skupa sa Turcima Arapima i ostalim nemuslimanima u USA. Naglašavajući neviđene medijske budalaštine kako ‘možemo odlučiti o ishodu glasanja’.

A zašto ‘bombica’ iz ordinacije hadžije?

Lijepo i fino. I zato jer to ne možeš drugačije nazvati. Prvo, ured za lobiranje za državu ne može oformiti sam Konaković, to je u nadležnosti državnih parlamentarnih organa, nakon što se pripreme u budžetu debele pare. Drugo i mnogo pogubnije : Dino lobiranje kao i Bisera Turković preusmjerava na džamije i džemate Amerike. Kaže se to ljepše sa ‘predstavnicima dijaspore’, da bude oku milo a uhu drago, međutim to je to. To su ‘naši predstavnici dijaspore’. Džemati i silne fantomske bošnjačke (ili sa nazivom američko-bošnjačke) udruge koje su naslonjene na turske i arapske slične organizacije, ‘mi’ bez toga ne možemo i nećemo.

Mene bi više obradovala vijest da je o lobiranju razgovarao i dogovarao sa bh ambasadorom Sven Alkalajem ili sa Zlatkom Lagumdžijom pri UNu, ili da su mu oni nedajBože pripremili dolazak i susret na visokom nivou jer im je to u opisu poslova, međutim ni od toga nema ‘fajde’. I Lagumdžija i Alkalaj su sve svoje snage upregli na istim utabanim puteljcima Bisere Turković. Više ih možeš vidjeti po sandžačkim ili bošnjačkim kafanama New York-a kako krkaju i piju ‘braneći’ žrtve, genocid i Srebrenicu do poslednjeg komada pršuta ili zadnje kapi whiskey-a ili pive, nego na pravim adresama za predstavljanje i lobiranje.

Konaković je indirektno potvrdio ovakve zaključke najavljujući prije dolaka u USA lobiranje preko Saudi Arabia-e, što se po svoj prilici i obistinilo. ‘Kolege’ iz ‘Kralja Harema’ su ga uputile na Predstavništvo Islamske Zajednice BiH u Washingtn DCu na čijem čelu je ‘Reis Amerike’ hodža Sabahudin Ćeman, tako smo dobili ‘predstavnike dijaspore’. Podsjećamo. Nijedna vjerska zajednica osim Vatikana koji je država za sebe nema kao država svoje predstavništvo, ali ima IZBiH. Kavazović ima jedno u Bruxelles-u a drugo u Washigtn DCu, gdje je u neposrednoj blizini Bijele Kuće kupljena zgrada za milionske iznose i odakle se kreira i bh vanjska politika. Koju onda razrađuju ‘predstavnici naše dijaspore’. Koji su zvanični kao i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić ili ‘brat’ Murat Tahirović, najskuplji a najbeskorisniji ‘naši lobisti’. Čiji je svaki dolazak u USA pod nadzorom ‘naših predstavnika’ i bh ambasadora. ‘Deja vu’.

photo : ministar vanjskih poslova BiH hadži-Dino Konaković, arhiv