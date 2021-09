Srpska granična policija uhapsila bivšeg visokopozicioniranog službenika bh bezbjednosti Edina Vranja sadašnjeg suvlasnika privatne zaštitarske agencije ‘Veritas’ zbog sumnji za ratne zločine, uhapšeni za pomoć nije zvao bh ambasadu već novinara Avdu Avdića na njegov facebook… ‘Istraga’ je u toku

Čim visokopozicionirani bivši službenik države BiH i njenih bezbjednosnih struktura kojeg uhapsi druga država na granici zove, umjesto kao savjestan i lojalan građanin svoju ambasadu – novinara Avdu Avdića, odmah se zna ‘koliko je sati’. Avdo je odavno filijala državne službe bezbjednosti ‘OSA’e i strogi branitelj i zagovornik njenog korumpiranog i sa više optužnica i skandala opterećenog direktora ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića te stranke SDA kojoj, kako je tvrdio ministar policije Aljoša Čampara čak i pripada. To je već nekoliko puta dokazao, zadnji put koliko jučer ismijavajući sarajevski protest ‘Pravda za Dženana i Davida’, skup koji je okupio preko 10.000 nezadovoljnih građana koji traže smjene u pravosuđu i pravdu za ubistvo djeteta Muriza Memića. Na svom portalu ‘istraga.ba’ Avdo je to ležerno naslovio sa ‘dva smo skupa različita’, i ophrvan slavom po medijima i bliskošću sa SDA koja mu omogućava sigurnost i ‘ekskluzivne’ snimke, transkripte i sve druge tajne podatke nedostupne za ostale novinare, iskarikirao ličnu tragediju porodice Memić, uzeo u zaštitu Alisu Mutap, svjedoka i optuženu pod ‘amenzijom’ i njene suoptužene, te bez ikakvih razloga osim lažnog patriotizma sve to povezao sa genocidom u Srebrenici. Kojeg tužiteljica Gordana Tadić neće da sankcioniše a hoće sankcionisati ubice Dženana Memića.

Sada kad mu se direktno javio uhapšeni EdinVranj, slijedi njegova istraga, zapravo već je toku.

‘O tempora, o mores’ – što bi rekao uhapšeni u svom obraćanju novinaru.

Dakle, nije baš neko iznenađenje što je Vranj nazvao Avdića, koliko je za ‘ibret’ što se nije obratio bh ambasadi u Beogradu, recimo, ili čak konzulatu u Sandžaku (Novi Pazar) čije otvaranje je Bisera Turković davno najavila i dogovorila juna prošle godine kada je gostovala u Beogradu kod Vučića. Tim prije što je Vranj uhapšen na granici sa Srbijom pri ulasku u Sandžak, kod Priboja.

Iako slijedi ‘istraga’ Avdića, može se naslutiti unaprijed kako će stvari sa tim hapšenjem teći, naziru se. Bisera Turković je ‘naredila’ bh ambasadoru u Beogradu ‘traženje hitnih informacija’ što je, kažu, već učinjeno, sada slijedi ista slatka priča između Beograda i Sarajeva. Beograd će voditi istragu protiv Vranja za ratne zločine, budući da je još 2014. traženo od pravosuđa BiH da se ta istraga i optuženje provedu, BiH je kao i obično sve to odšutala i prepustila redovnim događanjima jer nijedan Bošnjak ne može i nije nikada počinio ratni zločin, Vranj je neoprezno prelazi granicu. Ili je valjda mislio da ide u Sandžak a ne u Srbiju, šta li? Možda i zbog toga što se smatra nevinim, ko zna?

Srbi terete Vranja za događanja u ratu na području Goražda, u vezi zarobljavanja i mučenja srpskih vojnika u zatvorima, nekih stotinjak lica, Vranj je dugo godina bio i u ratu i u miru na visokm bezbjednosnim funkcijama FUPa i SIPAe, zadnje poslove je obavljao u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, Bošnjaci će kao i obično tvrditi da je sve namješteno i napakovano, u zadnjem slučaju izdaće molbu da se Vranj izruči državi BiH koja ‘će postupiti po zahtjevu za istragu’ kao i u slučaju Ejupa Ganića, Jovana Divjaka ili Nasera Orića. Drugo se tu ništa ne može učiniti. Da, biće pisama, prijetnji, reakcije stranaka, ‘udruženog udara na…’, možda i Reis odšuti koju, čitaćemo pisma reakcije političara pisača pisama, biće i onog ‘svi smo mi Vranj’, ali najkraće, to je to.

Ne ulazeći dublje u ‘slučaj’ Vranj jer nam nije poznata njegova uloga u bh ratu, ističemo ovdje dva problema. Prvi, potpisani Sporazumi o suradnji u krivično pravnim postupcima između Srbije BiH kao i onaj o suradnji u predmetima ratnih zločina očigledno su čista pravna talašika koje se države potpisnice pridržavaju kad im se prohtije i kad na to pristanu u dogovorima i ucjenama. Nešto kao što funkcionišu slični ili isti Sporazumi i protokoli s Hrvatskom. Zbog čega se ovakvih slučajeva može očekivati još, sve strane u ovoj ujdurmi imaju svoje ‘nezvanične’ ili tajne istrage i optužnice koje se potežu kad zatreba. Posebno i uvijek onda kad se probudi medijski i politički rat u vlasti BiH, kao ovaj zadnji u vezi odluke Valentina Inzck-a i nametnutog Zakona o negiranju genocida. Usljed čega su bivše države Yugoslavije pravi raj za kriminalce i ratne zločince. Samo ostani u svojoj ili pobjegni u ‘svoju’ drugu državu i spašen si. Tome još više doprinose i dvojna državljanstva, što je opet posebna priča.

Drugi problem u BiH je upravo ovo javljanje uhapšenog novinaru a ne državnim organima. Ne zbog odslikavanja novinara, već zbog same države, koje govori koliko je privatizirana i iskasapljena. I koliko su mediji u službi države. Podsjećamo, kod hapšenja Orića, medijsku halabuku je prvi otpočeo Ćamil Duraković tadašnji načelnik Srebrenice, nije bilo onda Avdićeve ‘istage’, kad je uhapšen Ganić u Londonu, medije je prva obavijestila savjetnica Harisa Silajdžića, bogatašica i filantropkinja Diana Jenkins alias Sanela Ćatić.

Vranj je nakon dugogodišnjegrada u službama bezbjednosti osnovao privatnu tvrtku ‘Veritas’ skupa sa Bakirom Alispahićem, nekadašnjim neizbježnim kadrom u bezbjednosti stranke SDA koji odavno nije u toj stranci, bavi se nabavkom auta i ima novinsku agenciju ‘Patria’. Alispahić je inače pozat kao kadar Sulejmana Tihića kojeg se Bakir ‘riješio’, u poznatom slučaju iranskih terorista i njihove obuke u kampu ‘Pogrelica’ kojeg su Amerikanci rasturili, završio je na crnoj američkoj listi, međutim još uvijek slovi kao moćmi klan jedne od četiri slične familije koje vladaju u Bosni. Da li to znači da je Vranj ‘odsječen’ ili ‘pušten niz vodu’ kao Alispahić ili će kao i ostali uhapšeni po tjeralicama Srba završiti na slobodi čim i ako bude izručen, e, to pitajte istražitelja Avdu Avdića. Jedno je sigurno : onoliko koliko o ratnim dešavanjima zna Vranj, zna i Avdić još više. Inače, ne bi mu se uhapšeni javljao.

photo screen : uhapšeni Edin Vranj se javio na facebook novinara Avde Avdića nakon hapšenja, posuđeno sa profila ‘istraga.ba’