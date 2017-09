Kako je Reis Kavazović uvrijedio dijasporu a Bakir Izetbegović označio globalni napredak muslimana u nauci i tehnologiji uz pomoć Kur’ana, na summit–u u Azerbejdžanu

Na otvoru džamije (a šta bi se drugo otvaralo u Bosni Veseloj) u mjestu Varošište, Vranduk kod Zenice, prije dva dana Reis ef. Kavazović je još jednom pokazao duboku spregu Islamske Zajednice BiH i SDA mafije. I naravno, posvjedočio po ko zna koji put da je IZ BiH na ‘putu Alije Izetbegovića’, na istoj trasi kojom ‘praši’ i SDA svih ovih dvadeset i kusur godina, u istoj VIP džamijskoj loži ‘zelenih masona’ u kojoj će mo gledati njegove slike i prilike još dugo, kao nedavno u jednoj sarajevskoj džamiji gdje se ogradio sa Bakirom i elitom od vjernika iz nižerazrednih saffova.

No, ni to nije potpun gaf ‘nasmiješenog Cerića’, efendije Kavazovića, zna on to i bolje i preciznije. Zna on kad mu se ‘omakne’ svoju dobru ćud ispaliti ‘preko Vlašića’, odapinjanjem strijele prema Vlasima, kao onomad u vezi ‘Vlaha u Srebrenici’ šicajući na srebreničkog kandidata iz reda Srba, ali može on i više od toga i jače od svojih fetvi kojima bezrezervno otima i prisvaja Bosnu samo za Bošnjake i svoje VIP jarane, strašeći pastvu i kad treba i kad ne treba, da nikad ne zaborave.

Iako se poprilično obrukao sa pravopisom a što su pojedine redakcije portala u BiH na brzinu ispravile (‘šta bi bilo s nas da nam Bog nije dao Aliju’) ne uzimamo to pod veliko zlo, koliko uzimamo ozbiljnom političkom djelatnošću Reisa njegovo otvoreno šurovanje i kurvarluk sa samo jednom (SDA) od stotinu političkih bh partija, iako bi i po Božjim i državnim propisima trebao biti Reis svih bh mislimana i svih saffova u džamijama.

Nastupom na otvoru ko zna koje po redu džamije, u Varošištu, Reis je ponovio ono što Bakir Izetbegović ponavlja već decenijama. Put Bosne je ‘Alijin put’, drugog puta nema.

I ne samo to, Reis se potrudio te nagovijestio našu tragediju koja bi nas zadesila da nije bilo Alije Izetbegovića, i to ovako, citiram :

“Niko nikad Bošnjake nije s polja ugrozio od stare Bosne, od naših starih banova i kraljeva bosanskih. Bosnu su ugrožavali naši velikaši, međusobne svađe i razmirice, međusobna nesloga. Da smo 1992. godine bili ovako posvađani i da nas Allah dž.š. nije počastio sa Alijom Izetbegovićem ne znam šta bi s nas bilo..”. Završen citat.

Nije odgovorio ‘šta bi s nas bilo’ Reis naš uvaženi, ali je mislio na mnogo finih stvari i na naše blagostanje u kojem sada živimo zahvaljujući Aliji.

Bez pretnezije da budem potpun jer je to nemoguće, pokušaću Reisu odgovoriti u par rečenica šta se ‘s nas’ događa i šta se bi se dogodilo da nismo bili počašćeni Alijom.

Prvo, ne bi bilo rata, ne bi bilo na stotine hiljada ubijenih, invalidnih, raseljenih, ne bi bilo blizu dva miliona tvojih građana Reise van BiH. Ne bi bilo razaranja, rasprodaje narodne imovine putem certifikata ahbabima u bescijenje, ne bi bilo praznih i rasprodatih fabrika, napuštenih škola, ne bi bilo čak ni srušenih džamija a zahvaljujući Aliji ti ih sada iz stranih sehara obnavljaš i izgrađuješ. Onda, da nije bilo Alije, ne bi bilo ni mudžahedina, vehabija, šija i ahmedija, Iranskih obavještajaca, političkih i neriješenih ubistava i čega sve još, ne bi nam vjera postala nacionalna politika i ideologija, ne bi imali trošne puteve, nikakve bolnice, masu gladnih penzionera i radnika. Ne bi nam došle donacije koje se mjere milijardama a koje su nestale, znaš i ti kako i kuda, ne bi imali ovu farsu od države koja je rastjerala svu omadinu, zatrovala generacije i djecu, koja sistemastki naseljava Arape u BiH i rasprodaje preostali bh Grunt, ne bi imali toliko kreditnog duga kojeg će vraćati dok ne pocrkamo, ne bi imali dvije škole pod istim krovom, preko 200.000 lažnih boraca, ne bi od jednog istog jezika dobili tri skoro ista a tako različita, ne bi se bakćali terorizmom i nikad Bosna ne bi bila ni na crnim ni na sivim listama Svijeta.

Možda ne bi imali ‘Jedinstvenu i cjelovitu Bosnu’, ali takva lažna nam nije ni potrebna. I Bog i narod znaju i vide da Bosna nije Jedinstvena, da se jedinstvenošću naziva nekih 23% bh begovskih i sultanskih teritorija, jedino možda još Ti Reise ne vidiš ili se praviš da si slijep. Ne bi bili bez himne i grba, ne bi koketirali sa državnom zastavom, ne bi Bosance izbacili iz Ustava i zakona kao zadnji otpad iz zemlje koja se Bosnom zove. Da ‘nismo bili počašćeni Alijom’, nikada ti ne bi bio Reis, niti bi se tom titulom okitio kvazi akademik ‘Hižaslav’ Cerić, tvoj brat.

Ako bi kojim slučajem i postao Prvi U Bošnjaka, kojih također ne bi bilo ali to i ne bi bila velika šteta jer je nacija skrojena od strane nekoliko SDA vrhovnika bez javne rasprave i narodnog izjašnjavanja jedne ratne godine u podrumu hotela Holiday In u Sarajevu, ti se ne bi bavio sa stranim računima u Švicarskoj i njegovim supotpisnicima kao što se još tajno bakćeš sa Hasanom Čengićem, ne bi se odvajao u saffovima od svojih građana u džamijama već bi umjesto politikom bavio se vjeromm, i ne bi ti savjetnik Izetbegovića Naser Orić ratni zločinac bio glavni za otkup kurbanaskih koža, to bi radio neko od vjernika i božjih sluga.

To je samo mali dio odgovora, na kraju krajeva ko bi sve mogao pozapamtiti. Šta bi bilo da nije bilo.

Ah, da, Reise, a ‘šta to bi s nas’ u dijaspori, boga ti, je si li i ovdje ‘istrgnut iz konteksta’, kad reče na ovom otvoru da su u Bosni ostali samo najhrabriji ( ‘Ovdje slabići nikad nisu mogli živjeti. Ovdje su mogli živjeti samo hrabri ljudi’). Za tebe su efendijo preko dva miliona na silu ili zbog nevolje otjeranih građana ‘slabići’. Pa dobro, što onda uzimate pare od tih slabića, logično je pitanje, jer svake godine dijaspora ‘pljune’ preko 3 milijarde u vaše kase, odrecite se tog novca, ako možete ikako bez sadake. Sadaka vam je zakonsko načelo uz koje sa njom pomažete sirotinju a kredite uzimate sebi i jaranima.

Bez Alije, znamo osim Reisa ne može ni njegov sin Bakir. Dva oka u glavi jednako i vide i percipiraju.

Na islamskom summit-u u Azerbejdžanu, govoreći o globalnom napretku nauke i tehnologije kod Muslimana, Bakir se pozvao kao i Reis na Kur’an.

“Islamski svijet danas ima iste duhovne resurse, sadržane u Časnom Kur’anu i tradiciji Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Naši su materijalni resursi čak i bolji od onih kojim su raspolagali naši preci..”

Dodao je i kako ne postoje ‘islamske i neislamske nauke‘ jer je ‘Svemogući Bog znanjem stvorio svijet, i nijedno istinsko znanje ne može poreći Njegovo stvaranje. Islamski pristup u primjeni nauke i tehnologije mora to potvrditi..’

Kako će Bakir uvesti Muslimane Svijeta u eru globalne tehnologije i znanosti na ovaj način, nije naučno elaborirao, neću ni ja. Znam posigurno da će to biti teško. Da znaju učesnici foruma kako to Bakir rješeva u Sarajevu i BiH pod njegovom begovskom cipelom, ne bi mu dali ni da proviri na summit. Kao što znamo, Sarajevo se guši u magli i smogu, nema vode mjesecima, voze donirani iz Turske stari tramvaji i autobusi, nema lijekova ni puteva, ) pište penzioneri i borci, nema ni škola i vrtića a Bakir vazi o tehnologiji i nauci na bazi Kur’anskih ajeta. Njegove vizije nemaju blage veze ni sa čim, pa ‘ni s nas’, osim što smo sretnici jer nam je Bog podario Aliju i Bakira. I Ajvaz Dedu, Bakir ga zaboravio.

Zgodna je to bila prilika da se uslika sa bratom Erdoganom i da pokaže svima kako ga, da prostite, ima.

