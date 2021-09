Wow, nismo Tokelau!? Borba za zastavu do koje ‘ne držiš’

Svakodnevno slušamo i čitamo o bh zastavi, o njih nekoliko. O onoj ratnoj sa ljiljanima koja je do 04.02.1998. bila zvanična i državna, i o onoj zvaničnoj koju Bošnjaci ‘ne bandaju ni 2%’ koju je ‘nametnuo’ svojom odlukom Carlos Westendorp, Visoki bh predstavnik umjesto ljiljana. Za ovu nezvaničnu sa ljiljan-motivima i mačem će mnogi, većina kao i vehabija Nihad Aličković sa ‘Antidayton pokreta’, ma štogod značila ta ‘nevladina’ militaristička parazitska udruga – ‘krv proliti’ ako treba, a treba., ovu zvaničnu ‘trokut Bosnu sa evropskim zvijezdicama’ posprdno nazivaju ‘varta zastava’. Nju, treba i to reći, ne prihvataju previše, osim kad moraju, kako Bošnjaci tako ni Srbi ni Hrvati, ‘furaju’ svoje ili zastave ‘svojih’ država Srbije Hrvatske.

Dakle, niti imamo zastavu nit imamo himnu, a vazda uz to ratujemo, rat traje. Ali, ima još jedna zanimljivost u vezi ove bh zvanične zastave, nije loše na to podsjetiti.

Naime, ta naša zvanična bh zastava nenormalno liči na zastavu male grupacije Polinezijskih ostrva na Pacifiku, na zastavu arhipelaga Tokelau.

Tri ostrva koja su u stastavu Novog Zelanda imaju i svoju posebnu vladu, sa manje od 2,000 stanovnika i površine do 10.000 km2 zovu se Tokelau. Bave se ribolovom i sunčevom energijom ali ono što je za nas interesantno imaju i zastavu sličnu našoj. Kao da i oni imaju Visokog bh predstavnika. Plava je, jeste da je ‘trokut’ malo više ukošen i izokrenut da liči na jedra brodica, jeste da su zvijezdice rasute i ascoiraju na nebo iznad Pacifika a ne na Evropu i njen nebeski svod, sve je to ok, međutim sličnost sa našim tužnim znamenjem je neizbježna. Uz jednu i jedinu malu a značajnu razliku : oni svoju zastavu vole i poštuju. I nema nikakve svađe ni mržnje. Čak iako je do izmjene, zastava Novog Zelanda više ličila na zastavu Velike Britanije, ni nova nije ‘ni nalik’ na Tokelau zastavu.

photo : zvanična zastava BiH i zastava arhipelaga Tokelau, arhiv