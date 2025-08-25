Nesvjesna greška ili preveliki domoljubni zanos novinara Agencije ‘Patria’, medija Bakira Alispahića, ali slika diplomatskog državnog ureda Reisa Kavazovića uz naslov ‘Kako su prodali Bosnu’ baš je onako – ‘sjela’

‘Kako su Bosnu prodali oni koji su je najglasnije branili … ‘, ovako glasi podugačak naslov teksta-kolumne stalnih ‘jurišnika’ novinske agencije ‘Patria’ od 16. augusta ove godine na naslovnici. Koja je u vlasništvu nosioca crne američke kažnjeničke liste Bakira Alispahića (što je kod nas ‘normala’, mi samo ‘fatamo’ one druge sa crne liste i o njima ‘tarlahamo’, ‘naši’ normalno posluju iako su pod sankcijama), koji je tako­đer vlasnik i firme (‘AC Quattro’) za nabavke auta, gdje se novim limuzinama namiruju skoro svi državni funkcioneri na tender-pljačkama budžeta. Alispahić je pored toga što je siva eminencija SDA, zloglasne bošnjačke UDBe zvane ‘AID’ i ratni i poratni bezbjednjak, bivši savjetnik imenjaka Izetbegovića, sav zapleten u ratna događanja, ubistva i kontroverze a najpoznatiji je po terorističkom kampu Irana ‘Pogorelica’ (lovačko okupljalište i nekadašnje izleište) u BiH kojeg su Amerikanci rasturili odmah poslije rata, Alispahić uhapšen a mnogi iranski instruktori protjerani iz BiH. Zbog čega je Alija Izetbegović doživio srčani udar i do smrti se od toga nije oporavio a Alispahić nakon više godina pušten i oslobođen, kao što je red i zakon u BiH.

Naslov a posebno tekst ne bi bili ‘čudni’ i interesantni budući da takvo štivo izlazi svaki dan u ovoj novini koja bukvalno sataniše vlast ‘trojke’, Ameriku, VP BiH i ‘međunarodnu zajednicu’ i navija za povratak SDA u vlast i Bakira Izetbegovića kao spasioca, da uz tekst nije priložena slika iz ‘Ajatolahovih’ dvora, iz ureda Reisa Kovačevića. Na prvi pogled kad pročitaš naslov i tekst i pogledaš sliku koja obično ‘prati’ i naslov i tekst, stiče se dojam da je Reis prodao Bosnu, jer slika njegovog ureda to potvrđuje, iako se novinar bavi ‘prodajom’ i ‘izdajom’ države u režiji sadašnje vlasti i neđunarodne zajednice.

Makar se radilo o nesvjesnoj grešci ili nehatu u poznatom ‘patriotskom ludilu’ novinara ‘Patria’ agencije ili o onom ‘neće jezik neg’ pravo’ pa ‘izletilo’, budući da se zna njegov radikalni stav i ljubav prema islamu i Reisu, ova slika uz naslov je baš onako ‘sjela’ i novinar je pogodio ‘u sridu’.

Reis i njegove ‘sećije’ su decenijama uredi države gdje prima strane ambasadore kad dolaze u misiju ili kad odlaze iz BiH, EU diplomate, odatle se ne vadi nikako ni visoki bh predstavnik Schmidt, gdje svaki dan Reis ‘drvi’ državničku politiku miješajući se ne samo u sve pore domaće već i u vlasti susjednih država, tu sa njim državne poslove ‘tabire’ ne samo predsjednici političkih partija u vlasti već i Bošnjaci iz bh partija u vlasti, tu se donose najvažnije smjernice bh državne politike koja je odavno u raljama islama i Reisata. Stoga bolja ilustracija naslova od ove slike nije se mogla naći. I tačnija konstatacija uz naslov. Jer, zna se kakva nam je država, ko je počeo i vodio rat a ko vlada njome u miru. Od Alije Izetbegovića i ondašnjeg Reisa do današnjeg Kavazovića.

Ko bi onda drugi mogao biti ‘izdajnik’ i države i naroda? Iako na slici nema Reisa Kavazovića, tu su njegove ‘sećije’ kao prilog dokaza bh ‘minder’ politike. Logično.

photo screen : naslovnica agencije ‘Patria’ 16.08.2025, arhiv