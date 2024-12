OTIŠLA BAKLAVA, DOŠLA TULUMBA, samo da nebošnjaka ne bude : Cirkusijada u režiji ‘trojke’ oko imenovanja gradonačelnika Sarajeva, umjesto Benjamine Karić privremeno ustoličen Predrag Puharić

– Nacionalističku neskrivenu igranku iz glavnog bh grada od aprila 2021. kada je u poznatoj sramnoj predstavi oko izbora gradonačelnika ‘trojka’ popljuvala i iz kandidature izbacila Bogića Bogićevića pa nam upakovala doktoricu za baklave pod titulom doktorice Rimskog prava notornu Benjaminu Karić, vlast Sarajeva je nastavila po istom receptu ove godine. Nakon što je opasno i bolesno nasmijana a suštinski kriminogena zbog svojih poteza i postupaka ‘zelenkapica’ Benjamina sa svojom SDP partijom pripremila a onda i osvojila (jedva, na guzove i na guranje) stolicu načelnika opštine Novo Sarajevo, na njeno mjesto je izabran Predrag Puharić. Otišla doktorica za baklave i ćevape došao doktor za tulumbe.

Puharić je na jedvite jade pronađen i prihvatio je ovu cirkusantsku ulogu kako je svoj izbor i sam potvrdio na tv svoju funkciju kao ulogu u nekom lošem sarajevskom filmu ‘Samo da nebošnjaka ne bude’, čime se SDP javno opredjelio za nastavak svojih jednonacionalističkih poteza pod krinkom ‘ljevičarstva’ i multietničnosti BiH, u kolu ‘menadžera’ iz vlasti ‘trojke’.

Ovo sa tulumbom je njegov izbor, u svom prvom intervjuu će pohvaliti Benjaminu Karić i njene populističke ulične sposobnosti za pravljenje i dijeljenje baklava po ulicama Sarajeva kao nešto najnormalnije, uz opasku da on više voli tulumbe. Baklava načelnica će njegov izbor pojasniti na svoj patetični, glupi doktorski način.

“Sigurna sam da će gospodin Predrag biti najbolji gradonačelnik u historiji ovog grada“.

Svakako da hoće, evo i zašto.

– ‘Trojka’ je igranku sa načelnikom odadila ovaj put ovako. Umjesto da zamjenica Benjamine Karić do regularnog izbora od strane Gradskog Vijeća bude Anja Margetić Stakić, vlast se ‘dosjetila’ da na njeno mjesto prvo predloži Samira Avdića predsjedavajućeg Skupštine a kad je on odustao onda su zadovoljno imenovali dogradonačelnikom Mirzu Selimbegovića. Tako je Hrvatica i nekadašnja ratna olimpijka Sarajeva eliminisana a dobili smo Bošnjaka hadžije Konakovića i familije Ademovića, koji je ispušio u izborima za načelnika pa mu se trebalo naći dobro mjesto. Uzgred, nakon njene izjave kako će napustiti BiH i otići ‘tamo gdje nema nacionalizma’, bošnjački i bh mediji su je napali iz svih oružja i oruđa. Od toga da je samo putovala o trošku države do onog najglavnijeg da je umalo lezbejka.

Izbor gradonačelnika je izveden tako što je privremeno, kao v.d. iako on tvrdi da nije v.d. a ne spori da će biti gradonačelnik svega tri mjeseca nakon čega će Gradsko vijeće birati regularno načelnika (kada navodno i samo teoretski postoji mogućnost da Puharić bude izabran na regularni mandat), umjesto ‘Benjke’ pronađen Predrag Puharić. Doktor i stručnjak za kriminalistiku, kriminologiju i cyber Security poslove. Pa će, jer tako mora biti u Sarajevu gradonačelnik opet biti Bošnjak. Sve po Statutu i po propisima iako nije uopšte tako.

– Vijesti grme kako je Sarajevo dobilo Srbina gradonačelnika a zapravo i mediji a posebno ‘trojka’ znaju da je Predrag v.d. i da je tu samo na privremenom radu, dok se Nikšić i Konaković sve sa Fortom ne dogovore kako da zaokruže ovu sramnu nacionalističku sarajevsku farsu.

Puharić je vojnik svoje SDP bratije i svesrdno je prihvatio ovu kako i sam reče ‘ulogu’, u kojoj zbog kratkoće privremeng mandata neće uspjeti ništa odraditi ali zato ‘trojka’ grmi kako se eto u Sarajevu poštuje multietničnost i kako tu u toj oazi ljubavi i bratstva i jedinstva prednjače u svemu.

P.S.

Nekad davno u toku bh rata kad me sudbina izbjeglice bacila u Sloveniju, nešto slično kao u potezima vlasti ‘trojke’ zapamtio sam na jednoj proslavi Nove Godine u Domžalama, u krugu jedne divne porodice zemljaka u kojoj je jedna snaha bila Slovenka udata za sina organizatora proslave, upamtio sam sličnu sarajevsku priču. Pilo se i veselilo sve uz folk muziku Srbije i BiH, da bi u jednom momentu gazda Mustafa Gavranović, inače meraklija, šaljivdžija i dobar čovjek i prijatelj rekao nije u redu, samo slušamo naše pjesme, daj nešto na slovenačkom. Onda su pustili tri minuta neku popjevku ‘hojla la, hojla li … sončece zahaja’, da bi se gazda ponov oglasio. ‘E, dosta, sad daj onu našu muziku, dosta je bilo ove slovenske’. Ispoštovao domaćin i moralne i državne propise pa smo do ujutru cvrcali i veselili se uz naše pjesme.

Tako su nekako i Nikšić i Konaković izveli ovo sa Puharićem. Kao prepisano iz ‘Dežele’.

photo : vesela Benjamina Karić predala ključeve Vijećnice novom v.d. gradonačelniku SArajeva Predragu Puhariću, arhhiv